Γεωργιάδης: Το ιατρείο στο Κολωνάκι λειτουργούσε 15 χρόνια, θα απαγορεύσω τις παραπλανητικές διαφημίσεις

(και επί Πολάκη σήμερα βγήκε και έκανε τον ανήξερο)». Ταυτόχρονα περνά στην αντεπίθεση έναντι τις κριτική για «ανοχή στους κομπογιαννίτες» λέγοντας πως «οι περισσότεροι προωθούσαν για Πρωθυπουργό έως πριν λίγο καιρό μία κυρία με «σπουδές» στην Μεταβολομική, Κβαντική Ιατρική, Γνωστική Ομοιοπαθητική, Functional Medicine και Νευροανάδραση» αναφερόμενος στην Μαρία Καρυστιανού.



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