Προαναγγελία Μητσοτάκη για αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε από το Λιτόχωρο ότι η στήριξη θα είναι μεγαλύτερη για τις περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης - Αναφέρθηκε επίσης στην ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO και έθεσε ως επόμενο στόχο την αρχαία Νικόπολη