Ο Δούκας πρώτα πήγε σε αντικυβερνητική διαδήλωση για το στεγαστικό στην Ισπανία και μετά βράβευσε τον Σάντσεθ! (βίντεο)
Ο Δούκας πρώτα πήγε σε αντικυβερνητική διαδήλωση για το στεγαστικό στην Ισπανία και μετά βράβευσε τον Σάντσεθ! (βίντεο)
Ο δήμαρχος Αθηναίων δημοσίευσε στα social media βίντεο από το κέντρο της πόλης όπου βρίσκονταν οι διαδηλωτές - Στη Μαδρίτη απένειμε στον Ισπανό πρωθυπουργό το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών
Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, βρέθηκε στο Παλάτι της Μονκλόα και απένειμε στον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών 2026. Όμως, κατά την παραμονή του στη Μαδρίτη, ο κ. Δούκας δεν παρέλειψε να πάει στην πλατεία Πουέρτα Ντελ Σολ, στο κέντρο της πόλης, σε αντικυβερνητική διαδήλωση για την έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν.
Ο δήμαρχος Αθηναίων δημοσίευσε βίντεο στα social media, στο οποίο γνωστοποιεί πως βρίσκεται στην Πουέρτα Ντελ Σολ «στις διαδηλώσεις για την Μαρικάρμεν». Ο κ. Δούκας συνεχίζει περιγράφοντας πως «η 87χρονη έχει γίνει σύμβολο εδώ στη Μαδρίτη διότι δίνει τη μάχη της για να παραμείνει σπίτι της».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη διαδήλωση: «Και εδώ οι άνθρωποι, κυρίως νέα παιδιά, δίνουν τη μάχη για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι η κατοικία δεν είναι εμπόρευμα, είναι δικαίωμα. Και διαδηλώνουν κατά των funds και της υπερκερδοσκοπίας».
«Χάρη σε αυτά τα νέα παιδιά η Μαρικάρμεν γυρίζει σπίτι της. Γλίτωσε την έξωση. Και χάρη σε αυτά τα παιδιά η κυβέρνηση περνάει νομοσχέδιο το περίφημο διάταγμα Μαρικάρμεν έτσι ώστε να μπει φρένο στα funds και την υπερκερδοσκοπία. Η μάχη αυτή πρέπει να κερδηθεί σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα και στην Αθήνα», καταλήγει.
Ο Χάρης Δούκας συνόδευσε το βίντεο γράφοντας τα εξής:
Μαζί με τους διαδηλωτές στη Μαδρίτη που διαμαρτύρονται για τη στεγαστική κρίση. Το σύνθημα είναι ένα: «Είμαστε όλοι Μαρικάρμεν»! Η 87χρονη που οδηγήθηκε σε έξωση από εταιρεία ακινήτων, όταν δεν μπόρεσε να πληρώσει το ενοίκιό της, αφού τριπλασιάστηκε η τιμή του, έγινε σύμβολο ενάντια στην κερδοσκοπία των funds. Και χάρη στον αγώνα των νέων, η Μαρικάρμεν δικαιώνεται. Αυτή η μάχη πρέπει να κερδηθεί και στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Όπως προαναφέρθηκε, κατά την παραμονή του στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, ο κ. Δούκας απένειμε στον Πέδρο Σάντσεθ το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών 2026. Ο κ. Δούκας ανέφερε για τη βράβευση: «Η Αθήνα απένειμε το βραβείο της Δημοκρατίας στον Πέδρο Σάντσεθ. Το πολιτικό του θάρρος βρίσκεται στην καρδιά αυτής της βράβευσης. Μια λέξη εύκολη στις ομιλίες. Πολύ πιο δύσκολη στις αποφάσεις. Γιατί πολιτικό θάρρος δεν είναι να υπερασπίζεσαι μια αρχή όταν όλοι συμφωνούν μαζί σου. Είναι να την υπερασπίζεσαι όταν υπάρχουν πιέσεις, απειλές, κόστος. Στο Ιράν, αρνήθηκε τη χρήση των βάσεων της Ισπανίας για στρατιωτικές επιχειρήσεις, υπενθυμίζοντας κάτι θεμελιώδες: συμμαχία δεν σημαίνει υποταγή. Αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος και κατήγγειλε ανοιχτά την γενοκτονία στη Γάζα. Και δεν δίστασε να βάλει κανόνες στους «τεχνο-ολιγάρχες», υπενθυμίζοντας ότι το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να αφεθεί στα χέρια λίγων και ισχυρών. Κάποια μέρα, οι επόμενες γενιές θα μας ρωτήσουν. Τι κάναμε όταν κάποιοι παραβίαζαν τους κανόνες και άλλοι έκαναν τα στραβά μάτια. Τι κάναμε όταν η υπεράσπιση όσων πιστεύαμε άρχισε να έχει κόστος. Και τότε θα χρειαστεί να έχουμε μια απάντηση. Όχι για όσα είπαμε, αλλά για όσα κάναμε. Ο Πέδρο Σάντσεθ έδωσε τη δική του: “Δεν σταματάμε να αγωνιζόμαστε” Για την Αθήνα, την πόλη που γέννησε τη δημοκρατία, αυτός ο αγώνας είναι διαρκής».
Ο δήμαρχος Αθηναίων δημοσίευσε βίντεο στα social media, στο οποίο γνωστοποιεί πως βρίσκεται στην Πουέρτα Ντελ Σολ «στις διαδηλώσεις για την Μαρικάρμεν». Ο κ. Δούκας συνεχίζει περιγράφοντας πως «η 87χρονη έχει γίνει σύμβολο εδώ στη Μαδρίτη διότι δίνει τη μάχη της για να παραμείνει σπίτι της».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη διαδήλωση: «Και εδώ οι άνθρωποι, κυρίως νέα παιδιά, δίνουν τη μάχη για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι η κατοικία δεν είναι εμπόρευμα, είναι δικαίωμα. Και διαδηλώνουν κατά των funds και της υπερκερδοσκοπίας».
«Χάρη σε αυτά τα νέα παιδιά η Μαρικάρμεν γυρίζει σπίτι της. Γλίτωσε την έξωση. Και χάρη σε αυτά τα παιδιά η κυβέρνηση περνάει νομοσχέδιο το περίφημο διάταγμα Μαρικάρμεν έτσι ώστε να μπει φρένο στα funds και την υπερκερδοσκοπία. Η μάχη αυτή πρέπει να κερδηθεί σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα και στην Αθήνα», καταλήγει.
Ο Χάρης Δούκας συνόδευσε το βίντεο γράφοντας τα εξής:
Μαζί με τους διαδηλωτές στη Μαδρίτη που διαμαρτύρονται για τη στεγαστική κρίση. Το σύνθημα είναι ένα: «Είμαστε όλοι Μαρικάρμεν»! Η 87χρονη που οδηγήθηκε σε έξωση από εταιρεία ακινήτων, όταν δεν μπόρεσε να πληρώσει το ενοίκιό της, αφού τριπλασιάστηκε η τιμή του, έγινε σύμβολο ενάντια στην κερδοσκοπία των funds. Και χάρη στον αγώνα των νέων, η Μαρικάρμεν δικαιώνεται. Αυτή η μάχη πρέπει να κερδηθεί και στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Όπως προαναφέρθηκε, κατά την παραμονή του στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, ο κ. Δούκας απένειμε στον Πέδρο Σάντσεθ το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών 2026. Ο κ. Δούκας ανέφερε για τη βράβευση: «Η Αθήνα απένειμε το βραβείο της Δημοκρατίας στον Πέδρο Σάντσεθ. Το πολιτικό του θάρρος βρίσκεται στην καρδιά αυτής της βράβευσης. Μια λέξη εύκολη στις ομιλίες. Πολύ πιο δύσκολη στις αποφάσεις. Γιατί πολιτικό θάρρος δεν είναι να υπερασπίζεσαι μια αρχή όταν όλοι συμφωνούν μαζί σου. Είναι να την υπερασπίζεσαι όταν υπάρχουν πιέσεις, απειλές, κόστος. Στο Ιράν, αρνήθηκε τη χρήση των βάσεων της Ισπανίας για στρατιωτικές επιχειρήσεις, υπενθυμίζοντας κάτι θεμελιώδες: συμμαχία δεν σημαίνει υποταγή. Αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος και κατήγγειλε ανοιχτά την γενοκτονία στη Γάζα. Και δεν δίστασε να βάλει κανόνες στους «τεχνο-ολιγάρχες», υπενθυμίζοντας ότι το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να αφεθεί στα χέρια λίγων και ισχυρών. Κάποια μέρα, οι επόμενες γενιές θα μας ρωτήσουν. Τι κάναμε όταν κάποιοι παραβίαζαν τους κανόνες και άλλοι έκαναν τα στραβά μάτια. Τι κάναμε όταν η υπεράσπιση όσων πιστεύαμε άρχισε να έχει κόστος. Και τότε θα χρειαστεί να έχουμε μια απάντηση. Όχι για όσα είπαμε, αλλά για όσα κάναμε. Ο Πέδρο Σάντσεθ έδωσε τη δική του: “Δεν σταματάμε να αγωνιζόμαστε” Για την Αθήνα, την πόλη που γέννησε τη δημοκρατία, αυτός ο αγώνας είναι διαρκής».
Η βράβευση του Πέδρο Σάντσεθ
@doukasharis
Η Αθήνα απένειμε το Βραβείο της Δημοκρατίας στον Πέδρο Σάντσεθ. «Η αλλαγή που ενώνει»… το μάθαμε και στα ισπανικά! 🇪🇸♬ πρωτότυπος ήχος - Haris Doukas
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