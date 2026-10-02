Ο Δούκας πρώτα πήγε σε αντικυβερνητική διαδήλωση για το στεγαστικό στην Ισπανία και μετά βράβευσε τον Σάντσεθ! (βίντεο)



Η βράβευση του Πέδρο Σάντσεθ

Ο κ. Δούκας ανέφερε για τη βράβευση: «Η Αθήνα απένειμε το βραβείο της Δημοκρατίας στον Πέδρο Σάντσεθ. Το πολιτικό του θάρρος βρίσκεται στην καρδιά αυτής της βράβευσης. Μια λέξη εύκολη στις ομιλίες. Πολύ πιο δύσκολη στις αποφάσεις. Γιατί πολιτικό θάρρος δεν είναι να υπερασπίζεσαι μια αρχή όταν όλοι συμφωνούν μαζί σου. Είναι να την υπερασπίζεσαι όταν υπάρχουν πιέσεις, απειλές, κόστος. Στο Ιράν, αρνήθηκε τη χρήση των βάσεων της Ισπανίας για στρατιωτικές επιχειρήσεις, υπενθυμίζοντας κάτι θεμελιώδες: συμμαχία δεν σημαίνει υποταγή. Αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος και κατήγγειλε ανοιχτά την γενοκτονία στη Γάζα. Και δεν δίστασε να βάλει κανόνες στους «τεχνο-ολιγάρχες», υπενθυμίζοντας ότι το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να αφεθεί στα χέρια λίγων και ισχυρών. Κάποια μέρα, οι επόμενες γενιές θα μας ρωτήσουν. Τι κάναμε όταν κάποιοι παραβίαζαν τους κανόνες και άλλοι έκαναν τα στραβά μάτια. Τι κάναμε όταν η υπεράσπιση όσων πιστεύαμε άρχισε να έχει κόστος. Και τότε θα χρειαστεί να έχουμε μια απάντηση. Όχι για όσα είπαμε, αλλά για όσα κάναμε. Ο Πέδρο Σάντσεθ έδωσε τη δική του: “Δεν σταματάμε να αγωνιζόμαστε” Για την Αθήνα, την πόλη που γέννησε τη δημοκρατία, αυτός ο αγώνας είναι διαρκής».







@doukasharis Η Αθήνα απένειμε το Βραβείο της Δημοκρατίας στον Πέδρο Σάντσεθ. «Η αλλαγή που ενώνει»… το μάθαμε και στα ισπανικά! 🇪🇸 ♬ πρωτότυπος ήχος - Haris Doukas



