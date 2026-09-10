Κουτσούμπας: Ο Τσίπρας ανέβηκε πριν από τον Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και του έστρωσε το χαλί

«Το νεοφιλελεύθερο αφήγημα το έχουν υιοθετήσει χωρίς προσχήματα και τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας, όπως το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα» τόνισε ο ΓΓ του ΚΚΕ