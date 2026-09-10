Στο Καστελλόριζο το Σαββατοκύριακο ο Μητσοτάκης για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού

Ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει το απόγευμα της Παρασκευής για το ακριτικό νησί - Το πρωί θα παρευρεθεί στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων