Στο Καστελλόριζο το Σαββατοκύριακο ο Μητσοτάκης για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού
Στο Καστελλόριζο το Σαββατοκύριακο ο Μητσοτάκης για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού
Ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει το απόγευμα της Παρασκευής για το ακριτικό νησί - Το πρωί θα παρευρεθεί στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων
Στο Καστελλόριζο θα μεταβεί το Σαββατοκύριακο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού.
Ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για το ακριτικό νησί την Παρασκευή το απόγευμα. Το πρωί θα μεταβεί στα Άνω Λιόσια για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και αμέσως μετά θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO Khaled El-Enany.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωθυπουργού:
Αύριο, Παρασκευή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρευρεθεί στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων.
Στις 11.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO Khaled El-Enany.
Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Καστελλόριζο.
Το πρωί του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί.
Την Κυριακή ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελλόριζου.
Ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για το ακριτικό νησί την Παρασκευή το απόγευμα. Το πρωί θα μεταβεί στα Άνω Λιόσια για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και αμέσως μετά θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO Khaled El-Enany.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωθυπουργού:
Αύριο, Παρασκευή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρευρεθεί στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων.
Στις 11.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO Khaled El-Enany.
Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Καστελλόριζο.
Το πρωί του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί.
Την Κυριακή ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελλόριζου.
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