Τα συμπεράσματα από την πρώτη δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ: Κέρδος δύο μονάδων για τη ΝΔ, πρώτα σημάδια κόπωσης για την ΕΛΑΣ, κολλημένο τρίτο το ΠΑΣΟΚ
Τα συμπεράσματα από την πρώτη δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ: Κέρδος δύο μονάδων για τη ΝΔ, πρώτα σημάδια κόπωσης για την ΕΛΑΣ, κολλημένο τρίτο το ΠΑΣΟΚ
Στην εκτίμηση ψήφου της GPO η ΝΔ συγκεντρώνει 30,6%, (από 28,6% στην έρευνα του Ιουνίου), η ΕΛΑΣ 16% (από 15,1%) και το ΠΑΣΟΚ 12,8% (από 12,4%)
Τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί σταθερά το ευρύ προβάδισμα έναντι των πολιτικών ανταγωνιστών και τους πολίτες να βάζουν θετικό πρόσημο στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες της ΔΕΘ καταγράφει μέτρηση της GPO που αποτελεί και το δημοσκοπικό σημείο εκκίνησης για την τελική προεκλογική ευθεία. Την ίδια ώρα η ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζει τα πρώτα σημάδια κόπωσης, το ΠΑΣΟΚ παραμένει «κολλημένο» στην τρίτη θέση ενώ συνεχίζεται η κατακρύμνηση για το κόμμα Καρυστιανού.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της μέτρησης που παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR το κυβερνών κόμμα «τσίμπησε» δυο μονάδες μετά την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, φτάνοντας στο 30,6%. Στο στρατόπεδο του Μεγάρου Μαξίμου θεωρούν ότι η πρώτη μέτρηση επιβεβαιώνει τις αρχικές εκτιμήσεις για άνοδο τουλάχιστον μιας μονάδας από το διήμερο της ΔΕΘ ενώ ευελπιστούν ότι το πραγματικό κέρδος θα έρθει όταν τα μέτρα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται. Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι ανάλογη πορεία υπήρξε και πέρυσι με την μεγάλη δημοσκοπική άνθιση να ξεκινά τον Ιανουάριο όταν οι μισθωτοί είδαν στην τσέπη το πραγματικό όφελος από την φορολογική μεταρρύθμιση.
Από την άλλη πλευρά η ΕΛ.Α.Σ παραμένει στη δεύτερη θέση με 16%, παρουσιάζοντας άνοδο 0,9%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,8%, η Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού έχασε σε λίγους μήνες σχεδόν 7 ποσοστιαίες μονάδες πέφτοντας στο 3,6%.
Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 25,8% με άνοδο 0,8% σε σχέση με τον Ιούνιο. Δεύτερο κόμμα είναι η ΕΛΑΣ με 13,5% και ενισχύεται κατά 0,3%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ διατηρεί ποσοστό 10,8%. Ακολουθούν: Ελληνική Λύση 7,6%, ΚΚΕ 7,4%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, Φωνή Λογικής 3,1%, Ελπίδα για την Δημοκρατία 3%, Μέρα 25 1,8%, Νέα Αριστερά 1,2%, ΣΥΡΙΖΑ 1,1%, Νίκη 1%.
Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ 30,6%, (από 28,6% στην έρευνα του Ιουνίου) ΕΛΑΣ 16% (από 15,1%), ΠΑΣΟΚ 12,8% (από 12,4%), Ελληνική Λύση 9%, ΚΚΕ 8,8%, Πλεύση Ελευθερίας 4,9%, Φωνή Λογικής 3,7%, Ελπίδα για την Δημοκρατία 3,6% (από 10,5%), Μέρα25 2,1%, Νέα Αριστερά 1,4%, ΣΥΡΙΖΑ 1,3%, Νίκη 1,2%.
Στην ίδια δημοσκόπηση το 44,6% εκτιμά ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό. Αντιθέτως, μόλις το 20,4% λέει το ίδιο για το πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα, έναντι 68,4% που πιστεύει ότι δεν είναι ρεαλιστικό και κοστολογημένο. Αντιστοίχως το 24,9% βλέπει ρεαλιστικό το πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ έναντι 58,6% που πιστεύει το αντίθετο.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της μέτρησης που παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR το κυβερνών κόμμα «τσίμπησε» δυο μονάδες μετά την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, φτάνοντας στο 30,6%. Στο στρατόπεδο του Μεγάρου Μαξίμου θεωρούν ότι η πρώτη μέτρηση επιβεβαιώνει τις αρχικές εκτιμήσεις για άνοδο τουλάχιστον μιας μονάδας από το διήμερο της ΔΕΘ ενώ ευελπιστούν ότι το πραγματικό κέρδος θα έρθει όταν τα μέτρα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται. Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι ανάλογη πορεία υπήρξε και πέρυσι με την μεγάλη δημοσκοπική άνθιση να ξεκινά τον Ιανουάριο όταν οι μισθωτοί είδαν στην τσέπη το πραγματικό όφελος από την φορολογική μεταρρύθμιση.
Από την άλλη πλευρά η ΕΛ.Α.Σ παραμένει στη δεύτερη θέση με 16%, παρουσιάζοντας άνοδο 0,9%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,8%, η Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού έχασε σε λίγους μήνες σχεδόν 7 ποσοστιαίες μονάδες πέφτοντας στο 3,6%.
Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 25,8% με άνοδο 0,8% σε σχέση με τον Ιούνιο. Δεύτερο κόμμα είναι η ΕΛΑΣ με 13,5% και ενισχύεται κατά 0,3%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ διατηρεί ποσοστό 10,8%. Ακολουθούν: Ελληνική Λύση 7,6%, ΚΚΕ 7,4%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, Φωνή Λογικής 3,1%, Ελπίδα για την Δημοκρατία 3%, Μέρα 25 1,8%, Νέα Αριστερά 1,2%, ΣΥΡΙΖΑ 1,1%, Νίκη 1%.
Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ 30,6%, (από 28,6% στην έρευνα του Ιουνίου) ΕΛΑΣ 16% (από 15,1%), ΠΑΣΟΚ 12,8% (από 12,4%), Ελληνική Λύση 9%, ΚΚΕ 8,8%, Πλεύση Ελευθερίας 4,9%, Φωνή Λογικής 3,7%, Ελπίδα για την Δημοκρατία 3,6% (από 10,5%), Μέρα25 2,1%, Νέα Αριστερά 1,4%, ΣΥΡΙΖΑ 1,3%, Νίκη 1,2%.
Στην ίδια δημοσκόπηση το 44,6% εκτιμά ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό. Αντιθέτως, μόλις το 20,4% λέει το ίδιο για το πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα, έναντι 68,4% που πιστεύει ότι δεν είναι ρεαλιστικό και κοστολογημένο. Αντιστοίχως το 24,9% βλέπει ρεαλιστικό το πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ έναντι 58,6% που πιστεύει το αντίθετο.
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