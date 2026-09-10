Τα συμπεράσματα από την πρώτη δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ: Κέρδος δύο μονάδων για τη ΝΔ, πρώτα σημάδια κόπωσης για την ΕΛΑΣ, κολλημένο τρίτο το ΠΑΣΟΚ