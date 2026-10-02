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Στο στόχαστρο για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα το CNN: Νέος αποκλεισμός από το press pool του Λευκού Οίκου
Στο στόχαστρο για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα το CNN: Νέος αποκλεισμός από το press pool του Λευκού Οίκου
Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία εξήρε την προσβασιμότητα του Τραμπ και χαρακτήρισε τα τηλεοπτικά δίκτυα «επιδεικτικά και ανέντιμα»
Για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος απομάκρυνε μονομερώς το CNN από τον ρόλο του ως βασικού εκπροσώπου των τηλεοπτικών δικτύων στο pool που καλύπτει τον Ντόναλντ Τραμπ.
Το CNN αποκλείστηκε το περασμένο Σάββατο από την κάλυψη των δραστηριοτήτων στο Air Force One, παρά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή δύο ημέρες νωρίτερα, με την οποία ανατράπηκε η απαγόρευση που είχε επιβάλει ο Λευκός Οίκος στο δίκτυο και σε ακόμη δύο οργανισμούς μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τον The guardian.
Ωστόσο, την Κυριακή, σε μια εξέλιξη που φάνηκε να σηματοδοτεί αποκλιμάκωση της έντασης, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε έναν κατάλογο με τις αναθέσεις του pool, στον οποίο το CNN αναφερόταν ως το τηλεοπτικό μέσο που θα κάλυπτε από την περιοχή της Ουάσιγκτον τις δραστηριότητες της Πέμπτης, ενώ το συντηρητικό δίκτυο Real America’s Voice είχε οριστεί ως το δεύτερο μέσο του pool.
Στη συνέχεια, το βράδυ της Τετάρτης, ο Λευκός Οίκος απομάκρυνε αιφνιδιαστικά το CNN από την κάλυψη της επόμενης ημέρας, αφήνοντας το Real America’s Voice ως το μοναδικό μέσο του pool, καθώς ο πρόεδρος ταξιδεύει στο Τέξας και την Οκλαχόμα.
Τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά και καλωδιακά ειδησεογραφικά δίκτυα της χώρας δεν μετέδωσαν το υλικό του Real America’s Voice, παρότι το δίκτυο είχε διαφημίσει ευρέως τη διαθεσιμότητά του.
Τα πέντε δίκτυα που συμμετέχουν στο βασικό τηλεοπτικό pool λειτουργούν μέρα με τη μέρα από τότε που ο Λευκός Οίκος απαγόρευσε την πρόσβαση του CNN στις 18 Σεπτεμβρίου. Αρχικά ανέστειλαν τη λειτουργία του pool, προτού επανεκκινήσουν προσωρινά την κάλυψη την περασμένη Παρασκευή.
Όπως συνέβη και το Σάββατο, κανένα από τα άλλα τέσσερα δίκτυα δεν αντικατέστησε το CNN την Πέμπτη. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει τηλεοπτικό υλικό από το βασικό pool, αν και τα δίκτυα θα μπορούσαν να καλύψουν μεμονωμένα σκέλη του ταξιδιού του προέδρου.
Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου εξέδωσε μάλιστα ανακοίνωση, στην οποία εξήρε την προσβασιμότητα του Τραμπ και χαρακτήρισε τα τηλεοπτικά δίκτυα «επιδεικτικά και ανέντιμα».
Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι δικηγόροι του CNN, του MS Now και του Politico – των τριών μέσων ενημέρωσης που στοχοποιήθηκαν από την απαγόρευση του Τραμπ – ζήτησαν επίσημα από δικαστή να παρατείνει για 14 ημέρες την απόφασή του με την οποία ανέτρεψε την απαγόρευση πρόσβασης του Λευκού Οίκου.
Το CNN αποκλείστηκε το περασμένο Σάββατο από την κάλυψη των δραστηριοτήτων στο Air Force One, παρά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή δύο ημέρες νωρίτερα, με την οποία ανατράπηκε η απαγόρευση που είχε επιβάλει ο Λευκός Οίκος στο δίκτυο και σε ακόμη δύο οργανισμούς μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τον The guardian.
Ωστόσο, την Κυριακή, σε μια εξέλιξη που φάνηκε να σηματοδοτεί αποκλιμάκωση της έντασης, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε έναν κατάλογο με τις αναθέσεις του pool, στον οποίο το CNN αναφερόταν ως το τηλεοπτικό μέσο που θα κάλυπτε από την περιοχή της Ουάσιγκτον τις δραστηριότητες της Πέμπτης, ενώ το συντηρητικό δίκτυο Real America’s Voice είχε οριστεί ως το δεύτερο μέσο του pool.
The White House removes CNN from the press pool that’s set to cover a trip by President Trump, escalating a feud with the cable network after a federal judge blocked the administration’s push to restrict its media access. https://t.co/RmV7Ib0sKM— NBC News (@NBCNews) October 1, 2026
Στη συνέχεια, το βράδυ της Τετάρτης, ο Λευκός Οίκος απομάκρυνε αιφνιδιαστικά το CNN από την κάλυψη της επόμενης ημέρας, αφήνοντας το Real America’s Voice ως το μοναδικό μέσο του pool, καθώς ο πρόεδρος ταξιδεύει στο Τέξας και την Οκλαχόμα.
Τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά και καλωδιακά ειδησεογραφικά δίκτυα της χώρας δεν μετέδωσαν το υλικό του Real America’s Voice, παρότι το δίκτυο είχε διαφημίσει ευρέως τη διαθεσιμότητά του.
Τα πέντε δίκτυα που συμμετέχουν στο βασικό τηλεοπτικό pool λειτουργούν μέρα με τη μέρα από τότε που ο Λευκός Οίκος απαγόρευσε την πρόσβαση του CNN στις 18 Σεπτεμβρίου. Αρχικά ανέστειλαν τη λειτουργία του pool, προτού επανεκκινήσουν προσωρινά την κάλυψη την περασμένη Παρασκευή.
Όπως συνέβη και το Σάββατο, κανένα από τα άλλα τέσσερα δίκτυα δεν αντικατέστησε το CNN την Πέμπτη. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει τηλεοπτικό υλικό από το βασικό pool, αν και τα δίκτυα θα μπορούσαν να καλύψουν μεμονωμένα σκέλη του ταξιδιού του προέδρου.
Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου εξέδωσε μάλιστα ανακοίνωση, στην οποία εξήρε την προσβασιμότητα του Τραμπ και χαρακτήρισε τα τηλεοπτικά δίκτυα «επιδεικτικά και ανέντιμα».
Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι δικηγόροι του CNN, του MS Now και του Politico – των τριών μέσων ενημέρωσης που στοχοποιήθηκαν από την απαγόρευση του Τραμπ – ζήτησαν επίσημα από δικαστή να παρατείνει για 14 ημέρες την απόφασή του με την οποία ανέτρεψε την απαγόρευση πρόσβασης του Λευκού Οίκου.
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