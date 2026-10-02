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Επεισοδιακές οι διαδηλώσεις των μαθητών στη Γαλλία, συγκρούσεις με δυνάμεις της αστυνομίας, βίντεο
Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τη δυσαρέσκεια των πολιτών στο πρόσωπο του Εμανουέλ Μακρόν και της κυβέρνησής του
Καπνοί από τα δακρυγόνα κάλυψαν τους δρόμους στην πόλη του Στρασβούργου, στο ανατολικό τμήμα, πυροτεχνήματα εκτοξεύτηκαν εναντίον των δυνάμεων της αστυνομίας στη Μασσαλία, νότια, και κάδοι απορριμμάτων πυρπολήθηκαν στη Ρεν, δυτικά.
Διαδηλωτές στο Παντέν, στα περίχωρα του Παρισιού, έβαλαν φωτιά, μεταξύ άλλων σε περιφράξεις και πέταξαν κροτίδες εναντίον των δυνάμεων αντιμετώπισης ταραχών, προτού τραπούν σε φυγή.
Student protests and blockades took place in Paris as students demonstrated over a lack of resources and teachers.— Roya News English (@RoyaNewsEnglish) October 2, 2026
Images show clashes between protesters and police, while a fire damaged the entrance of a vocational high school. pic.twitter.com/1JSNzlkLNV
Έπειτα από μια έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη χθες, μια πηγή προσκείμενη στον πρωθυπουργό δήλωσε ότι οι διαδηλώσεις έχουν μετατραπεί από κίνημα διαμαρτυρίας σε αστική βία, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν δήλωσε ότι το κίνημα το έχουν σφετεριστεί «εξωτερικοί παράγοντες».
Απεργία ΔασκάλωνΈξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τη δυσαρέσκεια των πολιτών στο πρόσωπο του Εμανουέλ Μακρόν και της κυβέρνησής του. Οι σχεδιαζόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό, που οξύνουν την κρίση χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, τροφοδοτούν τη δυσφορία.
Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ δήλωσε πως 65 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, μεταξύ άλλων 40 διευθυντές.
Μαθητές στην περιοχή του Παρισιού, με τους οποίους μίλησε το πρακτορείο Ρόιτερς νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, δήλωσαν πως δεν σκόπευαν να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας σήμερα λόγω της κλιμακούμενης βίας.
🇫🇷 🎒 Some 400 French schools have been closed on Friday as student protests that spread across #France have grown increasingly violent amid clashes with #police.— FRANCE 24 English (@France24_en) October 2, 2026
The students are protesting grievances from teacher shortages to overheated classrooms.
Watch the story ⤵️ pic.twitter.com/mSIFjysaHT
Στο μεταξύ, συνδικαλιστικές ενώσεις προκήρυξαν για την Τρίτη απεργιακές κινητοποιήσεις δασκάλων, μία εβδομάδα έπειτα από ανάλογες κινητοποιήσεις των δημοσίων υπαλλήλων.
Υπουργός λέει πως γονείς πρέπει να πληρώσουν αποζημιώσειςΟι διαδηλώσεις ξέσπασαν στην περιοχή του Παρισιού την περασμένη εβδομάδα, αλλά έχουν γίνει ολοένα και πιο βίαιες, καθώς εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.
Ο Νταρμανέν δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL ότι η αστυνομία έχει συλλάβει 2.000 άτομα από την έναρξη των διαδηλώσεων, οι περισσότεροι έφηβοι, προσθέτοντας ότι οι γονείς όσων προκαλούν ζημιές σε περιουσίες θα πρέπει να καταβάλουν αποζημιώσεις.
Τετρακόσια λύκεια, περίπου ένα στα δέκα, παρέμειναν κλειστά σήμερα εξαιτίας των ταραχών, ενώ ο Ζεφρέ προέτρεψε τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από τις διαδηλώσεις.
Protesting French students hurled fire crackers at riot police in Pantin, near Paris, as nationwide demonstrations over teacher shortages and overcrowded classrooms turn violent, with about 400 schools closed https://t.co/zTOjioxiqm pic.twitter.com/n7Y5Mk3yIf— Reuters (@Reuters) October 2, 2026
Οι μαθητές που έχουν αποκλείσει τα λύκειά τους εκφράζουν οργή για τον συνωστισμό που επικρατεί στις τάξεις, τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και τα κατεστραμμένα κτίρια, καταγγέλλοντας χρόνια υποεπενδύσεων.
«Είμαστε 35 μαθητές σε κάθε τάξη, δεν έχουμε αρκετές καρέκλες στις τάξεις, το διάλειμμα μιας ώρας για το μεσημεριανό είναι πολύ σύντομο για να προλάβουμε όλοι να πάρουμε φαγητό», δήλωσε η 15χρονη Κεσιά στο Reuters, στη συνοικία Παντέν, στα προάστια του Παρισιού, προτού φύγει άρον άρον, καθώς η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων.
Σύμφωνα με το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 που παρουσίασε η κυβέρνηση χθες, ο προϋπολογισμός για την εκπαίδευση αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,7%, ποσοστό χαμηλότερο από τον πληθωρισμό, στα 65,53 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι συντάξεις των εκπαιδευτικών.
Η εκπαίδευση αποτελεί παραδοσιακά το μεγαλύτερο κονδύλι του προϋπολογισμού, αλλά αυτό αναμένεται να αλλάξει το επόμενο έτος, καθώς το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους προβλέπεται να φτάσει τα 74,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου.
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