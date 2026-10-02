Επεισοδιακές οι διαδηλώσεις των μαθητών στη Γαλλία, συγκρούσεις με δυνάμεις της αστυνομίας, βίντεο

Υπουργός λέει πως γονείς πρέπει να πληρώσουν αποζημιώσεις

Protesting French students hurled fire crackers at riot police in Pantin, near Paris, as nationwide demonstrations over teacher shortages and overcrowded classrooms turn violent, with about 400 schools closed https://t.co/zTOjioxiqm pic.twitter.com/n7Y5Mk3yIf — Reuters (@Reuters) October 2, 2026

«(Η βία) είναι λυπηρή, αλλά... όταν τα αιτήματα παραμένουν ανικανοποίητα επί χρόνια και δεδομένου του πολιτικού και γεωπολιτικού πλαισίου, διαμορφώνονται συνθήκες που προκαλούν... στους μαθητές πραγματικό άγχος», δήλωσε η εκπαιδευτικός Σαντρά Σαμπέν-Σελέρ.Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν στην περιοχή του Παρισιού την περασμένη εβδομάδα, αλλά έχουν γίνει ολοένα και πιο βίαιες, καθώς εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.Ο Νταρμανέν δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL ότι η αστυνομία έχει συλλάβει 2.000 άτομα από την έναρξη των διαδηλώσεων, οι περισσότεροι έφηβοι, προσθέτοντας ότι οι γονείς όσων προκαλούν ζημιές σε περιουσίες θα πρέπει να καταβάλουν αποζημιώσεις.Τετρακόσια λύκεια, περίπου ένα στα δέκα, παρέμειναν κλειστά σήμερα εξαιτίας των ταραχών, ενώ ο Ζεφρέ προέτρεψε τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από τις διαδηλώσεις.Οι μαθητές που έχουν αποκλείσει τα λύκειά τους εκφράζουν οργή για τον συνωστισμό που επικρατεί στις τάξεις, τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και τα κατεστραμμένα κτίρια, καταγγέλλοντας χρόνια υποεπενδύσεων.«Είμαστε 35 μαθητές σε κάθε τάξη, δεν έχουμε αρκετές καρέκλες στις τάξεις, το διάλειμμα μιας ώρας για το μεσημεριανό είναι πολύ σύντομο για να προλάβουμε όλοι να πάρουμε φαγητό», δήλωσε η 15χρονη Κεσιά στο Reuters, στη συνοικία Παντέν, στα προάστια του Παρισιού, προτού φύγει άρον άρον, καθώς η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων.Σύμφωνα με το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 που παρουσίασε η κυβέρνηση χθες, ο προϋπολογισμός για την εκπαίδευση αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,7%, ποσοστό χαμηλότερο από τον πληθωρισμό, στα 65,53 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι συντάξεις των εκπαιδευτικών.Η εκπαίδευση αποτελεί παραδοσιακά το μεγαλύτερο κονδύλι του προϋπολογισμού, αλλά αυτό αναμένεται να αλλάξει το επόμενο έτος, καθώς το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους προβλέπεται να φτάσει τα 74,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου.