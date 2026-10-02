«Συγγνώμη, ήμουν εντελώς λιώμα»: Σάλος στη Γαλλία, νεαροί βεβήλωσαν άγαλμα της Παναγίας, ανέβηκαν επάνω κι έκαναν άσεμνες κινήσεις, βίντεο

Αποτροπιασμό προκαλεί το βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου με τον έναν δράστη να παραδέχεται την ενοχή του μέσω Διαδικτυακής πλατφόρμας την ώρα που οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό





Το άγαλμα εντοπίστηκε κατεστραμμένο χθες το πρωί, έπειτα από περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τη







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Deux hommes de 21 et 24 ans profanent une statue de la Vierge. → https://t.co/YuFaLspgGf pic.twitter.com/Bd53Iul36e — Le Figaro (@Le_Figaro) October 2, 2026 Με βάση τα πρώτα στοιχεία, το άγαλμα, το οποίο βρισκόταν στη νότια είσοδο της πόλης, είχε αποσπαστεί από τη βάση του και βρέθηκε πεσμένο στο έδαφος. Η χωροφυλακή έχει αναλάβει την έρευνα, προκειμένου να εξακριβωθεί με ακρίβεια τι συνέβη και ποιοι ευθύνονται για τις φθορές.





Η καταδίκη του δημάρχου Ο δήμαρχος του Πόρτο-Βέκιο, Ζαν-Κριστόφ Ανζελινί, αντέδρασε μέσω των κοινωνικών δικτύων, καταδικάζοντας «με τη μεγαλύτερη δυνατή ένταση αυτή την απαράδεκτη πράξη».



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Πηγή: Facebook



Η ενορία του Πόρτο-Βέκιο και ο δήμος ανακοίνωσαν ότι ενημερώθηκαν για τον βανδαλισμό το πρωί της Πέμπτης και υπέβαλαν μήνυση.



Σοβαρό περιστατικό βανδαλισμού ερευνούν οι Αρχές στην Κορσική της Γαλλίας, μετά την καταστροφή αγάλματος της Παναγίας που ήταν τοποθετημένο σε κεντρικό σημείο της κωμόπολης Πόρτο-Βέκιο.Το άγαλμα εντοπίστηκε κατεστραμμένο χθες το πρωί, έπειτα από περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τη Le Figaro και την εισαγγελία του Αζαξιό, δύο ύποπτοι, ηλικίας 21 και 24 ετών, συνελήφθησαν το ίδιο πρωί και τέθηκαν υπό κράτηση. Μάλιστα, ο ένας εκ των υπόπτων ανέβασε μήνυμά του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης απολογούμενος για την πράξη του, λέγοντας ότι ήταν «εντελώς λιώμα».Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου φαίνεται ένας νεαρός που φορά σκούρα ρούχα και λευκό καπέλο να έχει τυλίξει τα πόδια του γύρω από το άγαλμα και να κάνει άσεμνες κινήσεις, προσπαθώντας όπως φαίνεται να το αποσπάσει από τη βάση του.Με βάση τα πρώτα στοιχεία, το άγαλμα, το οποίο βρισκόταν στη νότια είσοδο της πόλης, είχε αποσπαστεί από τη βάση του και βρέθηκε πεσμένο στο έδαφος. Η χωροφυλακή έχει αναλάβει την έρευνα, προκειμένου να εξακριβωθεί με ακρίβεια τι συνέβη και ποιοι ευθύνονται για τις φθορές.Ο δήμαρχος του Πόρτο-Βέκιο, Ζαν-Κριστόφ Ανζελινί, αντέδρασε μέσω των κοινωνικών δικτύων, καταδικάζοντας «με τη μεγαλύτερη δυνατή ένταση αυτή την απαράδεκτη πράξη».Το άγαλμα είχε τοποθετηθεί το 2020, στην αρχή της πρώτης θητείας του δημάρχου, έπειτα από αίτημα του αββά Κονστάν και είχε εξελιχθεί σε χαρακτηριστικό σημείο του κυκλικού κόμβου Stabiacciu.Η ενορία του Πόρτο-Βέκιο και ο δήμος ανακοίνωσαν ότι ενημερώθηκαν για τον βανδαλισμό το πρωί της Πέμπτης και υπέβαλαν μήνυση.

Ο δήμαρχος έκανε επίσης γνωστό ότι το άγαλμα θα αντικατασταθεί «το συντομότερο δυνατό».



Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media Κατά τη διάρκεια της ημέρας άρχισαν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο τα οποία, σύμφωνα με τον δήμαρχο, φέρονται να έχουν καταγραφεί από τους ίδιους τους δράστες.



Σε ένα από αυτά διακρίνεται ένας νεαρός άνδρας, εμφανώς σε κατάσταση μέθης, να ανεβαίνει πάνω στο άγαλμα της Παναγίας και να φαίνεται ότι μιμείται σεξουαλική πράξη, ενώ ένα δεύτερο άτομο τον καταγράφει.



Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ούτε η γνησιότητα του συγκεκριμένου βίντεο ούτε η άμεση σύνδεσή του με τις φθορές που διαπιστώθηκαν στο άγαλμα.



«Συγγνώμη, για όσα είδατε ήμουν εντελώς λιώμα» Χρήστης του Snapchat, ο οποίος φέρεται να είναι ο νεαρός που εμφανίζεται στα βίντεο, δημοσίευσε στη συνέχεια μήνυμα απολογίας.



«Συγγνώμη για όσα είδατε, ήμουν εντελώς λιώμα. Ξέρω ότι πρόκειται για έλλειψη σεβασμού, ακόμη κι αν δεν είμαι θρησκευόμενος. Ζητώ πραγματικά συγγνώμη από όσους προσέβαλα», ανέφερε, μεταξύ άλλων.



Ερευνώνται τα κίνητρα Οι Αρχές εξετάζουν πλέον εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι πράγματι ένας από τους δράστες του βανδαλισμού.



Όπως υπογραμμίζει η εισαγγελία του Αζαξιό, πέρα από τα βίντεο που καταγράφηκαν και δημοσιοποιήθηκαν, οι καταθέσεις και οι έρευνες θα πρέπει να αποσαφηνίσουν τόσο τα κίνητρα όσο και τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.