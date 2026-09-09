Κικίλιας στη συνάντηση υπουργών Ναυτιλίας: Κοινή μας προσπάθεια να προστατεύσουμε τις ευρωπαϊκές οικογένειες και κοινωνίες

Σήμερα, στη Λεμεσό, υπογράψαμε κοινή Διακήρυξη για την προστασία της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.



Μαζί με την Υφυπουργό Ναυτιλίας της Κύπρου, Μαρίνα Χατζημανώλη, τον Υπουργό Βιώσιμης Κινητικότητας της Μάλτας, Κρις Μπόνετ και τον Υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών της Ιταλίας, Εντοάρντο… pic.twitter.com/CISFyitWmR