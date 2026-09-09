Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Telekom: Αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση η δημοσιονομική σταθερότητα - Επενδύσεις 600 εκατ. τον χρόνο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Πρωθυπουργός Telekom Μέγαρο Μαξίμου

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Telekom: Αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση η δημοσιονομική σταθερότητα - Επενδύσεις 600 εκατ. τον χρόνο

Στο επίκεντρο της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκαν επίσης οι οπτικές ίνες, το δίκτυο 5G και η τεχνητή νοημοσύνη

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Telekom: Αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση η δημοσιονομική σταθερότητα - Επενδύσεις 600 εκατ. τον χρόνο
Γιώργος Παπακωνσταντίνου
34 ΣΧΟΛΙΑ
Μήνυμα για τη δημοσιονομική και πολιτική σταθερότητα ως βάση για την προσέλκυση επενδύσεων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον CEO της Telekom, Tim Höttges, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αναφερόμενος στον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργος χαρακτήρισε τη δημοσιονομική σταθερότητα «αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση» για τη χώρα και συνέδεσε το πολιτικό περιβάλλον των τελευταίων ετών με τη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της Telekom στην Ελλάδα, που προβλέπει επενδύσεις 600 εκατ. ευρώ ετησίως, κυρίως για την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και 5G.

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Telekom: Αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση η δημοσιονομική σταθερότητα - Επενδύσεις 600 εκατ. τον χρόνο

AI και ευρωπαϊκή τεχνολογική κυριαρχία

Μητσοτάκης και Höttges συζήτησαν επίσης την τεχνητή νοημοσύνη και τις προϋποθέσεις για την ορθή αξιοποίησή της, με το βλέμμα και στη θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο τεχνολογικό ανταγωνισμό. Στη συζήτηση υπογραμμίστηκε η ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει ισχυρή θέση και να διασφαλίσει την κυριαρχία της στις νέες τεχνολογίες.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα επενδύσεων Δημήτρης Πολίτης.

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Telekom: Αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση η δημοσιονομική σταθερότητα - Επενδύσεις 600 εκατ. τον χρόνο
Κλείσιμο

Από την πλευρά της Telekom συμμετείχαν η επικεφαλής του Ομίλου για την Ευρώπη Dominique Leroy, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ Κώστας Νεμπής και η Ειρήνη Νικολαΐδη.
Γιώργος Παπακωνσταντίνου
34 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Back to School με πλάνο

Back to School με πλάνο

Δείτε Επίσης