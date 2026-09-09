Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Telekom: Αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση η δημοσιονομική σταθερότητα - Επενδύσεις 600 εκατ. τον χρόνο
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Telekom: Αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση η δημοσιονομική σταθερότητα - Επενδύσεις 600 εκατ. τον χρόνο
Στο επίκεντρο της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκαν επίσης οι οπτικές ίνες, το δίκτυο 5G και η τεχνητή νοημοσύνη
Μήνυμα για τη δημοσιονομική και πολιτική σταθερότητα ως βάση για την προσέλκυση επενδύσεων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον CEO της Telekom, Tim Höttges, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Αναφερόμενος στον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργος χαρακτήρισε τη δημοσιονομική σταθερότητα «αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση» για τη χώρα και συνέδεσε το πολιτικό περιβάλλον των τελευταίων ετών με τη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα.
Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της Telekom στην Ελλάδα, που προβλέπει επενδύσεις 600 εκατ. ευρώ ετησίως, κυρίως για την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και 5G.
Στη συνάντηση συμμετείχαν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα επενδύσεων Δημήτρης Πολίτης.
Από την πλευρά της Telekom συμμετείχαν η επικεφαλής του Ομίλου για την Ευρώπη Dominique Leroy, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ Κώστας Νεμπής και η Ειρήνη Νικολαΐδη.
Αναφερόμενος στον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργος χαρακτήρισε τη δημοσιονομική σταθερότητα «αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση» για τη χώρα και συνέδεσε το πολιτικό περιβάλλον των τελευταίων ετών με τη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα.
Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της Telekom στην Ελλάδα, που προβλέπει επενδύσεις 600 εκατ. ευρώ ετησίως, κυρίως για την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και 5G.
AI και ευρωπαϊκή τεχνολογική κυριαρχίαΜητσοτάκης και Höttges συζήτησαν επίσης την τεχνητή νοημοσύνη και τις προϋποθέσεις για την ορθή αξιοποίησή της, με το βλέμμα και στη θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο τεχνολογικό ανταγωνισμό. Στη συζήτηση υπογραμμίστηκε η ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει ισχυρή θέση και να διασφαλίσει την κυριαρχία της στις νέες τεχνολογίες.
Στη συνάντηση συμμετείχαν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα επενδύσεων Δημήτρης Πολίτης.
Από την πλευρά της Telekom συμμετείχαν η επικεφαλής του Ομίλου για την Ευρώπη Dominique Leroy, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ Κώστας Νεμπής και η Ειρήνη Νικολαΐδη.
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