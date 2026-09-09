Γεωργιάδης για Σαμαρά: Αν βάλει τον Σαλμά υποψήφιο, μένει να βάλει επικεφαλής Επικρατείας την Τουλουπάκη

Επίθεση από τον υπουργό Υγείας στον Αντώνη Σαμαρά με αφορμή το ενδεχόμενο ένταξης του Μάριου Σαλμά σε νέο πολιτικό φορέα - Αναφέρθηκε στη Novartis, στον κίνδυνο παρατεταμένης ακυβερνησίας και στις κυβερνήσεις συνεργασίας





Ο ίδιος έθεσε ευθέως το ζήτημα μιας ενδεχόμενης πολιτικής συνεργασίας Σαμαρά – Σαλμά: «Είναι δυνατόν ο Σαμαράς να βάλει τον Σαλμά υποψήφιο, που έχει πει για τη Novartis ότι θα πάει την υπόθεση μέχρι τέλους; Το μόνο που του μένει, αν το κάνει, είναι να βάλει επικεφαλής του Επικρατείας την Τουλουπάκη».







«Για ποια περίοδο θα μπορούσε να εισφέρει στοιχεία; Για την περίοδο που ήταν αναπληρωτής υπουργός Υγείας, όταν ήταν πρωθυπουργός ο Σαμαράς. Εγώ ανέλαβα μετά τον Σαλμά», είπε.



Τι είπε για Πολάκη και Novartis Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε και την επίσκεψη του Παύλου Πολάκη στην Εισαγγελία για την υπόθεση Novartis, υποστηρίζοντας ότι το αίτημα για ανάσυρση της υπόθεσης έχει ήδη εξεταστεί στο παρελθόν. «Πήγε επί Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ στον Άρειο Πάγο, όταν αρχειοθετήθηκα, και έκαναν το ίδιο αίτημα. Ο Άρειος Πάγος απάντησε ότι δεν υπάρχει ζήτημα ανάσυρσης», ανέφερε.







«Η παρατεταμένη ακυβερνησία είναι εθνικά επικίνδυνη» Ο υπουργός Υγείας τοποθετήθηκε και για τη συζήτηση που άνοιξε μετά τις δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη σχετικά με τον κίνδυνο που θα μπορούσε να δημιουργηθεί για τη χώρα σε περίπτωση παρατεταμένης ακυβερνησίας.



Ο κ. Γεωργιάδης συμφώνησε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο μπορεί να έχει και εθνικές συνέπειες. «Αν αυτό που συζητάμε είναι τις πιθανές συνέπειες της ακυβερνησίας, ναι, μια παρατεταμένη ακυβερνησία είναι και εθνικά επικίνδυνη», είπε.



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Ερωτηθείς εάν μια κυβέρνηση συνεργασίας θα σήμαινε αυτομάτως αδυναμία απέναντι στην Τουρκία, απάντησε αρνητικά, διευκρινίζοντας ότι η αναφορά του αφορά αποκλειστικά περιόδους παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας. «Προφανώς όχι», είπε για τις κυβερνήσεις συνεργασίας, προσθέτοντας στη συνέχεια: «Ιστορικά, οποτεδήποτε η Ελλάδα είναι σε παρατεταμένη ακυβερνησία, η Τουρκία κάτι μας πήρε, από τα Σεπτεμβριανά μέχρι τα Ίμια».



Αναφερόμενος ειδικότερα στην κρίση των Ιμίων, υποστήριξε ότι «οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο έγιναν από τα Ίμια», διευκρινίζοντας πως η Ελλάδα δεν έχει αναγνωρίσει γκρίζες ζώνες. «Δεν έχουμε αναγνωρίσει εμείς γκρίζες ζώνες, αλλά τότε έγινε ζημιά, με τον Α. Παπανδρέου στο Ωνάσειο», είπε.



«Εμείς προτείνουμε αυτοδυναμία» Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι, με τα σημερινά πολιτικά δεδομένα και ενόψει των εκλογών του 2027, δεν διακρίνει ένα σαφές εναλλακτικό κυβερνητικό σχήμα πέραν μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. «Στην Ελλάδα σήμερα, όπως οδεύουμε στις εκλογές του 2027, πλην αυτοδύναμης ΝΔ, έχετε να προτείνετε κάποιο κυβερνητικό σχήμα; Εμείς προτείνουμε αυτοδυναμία», ανέφερε.



Σφοδρή επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά, με αφορμή το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει τον Μάριο Σαλμά στα ψηφοδέλτια ενός νέου κόμματος, εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης , συνδέοντας την κριτική του με τις τοποθετήσεις του πρώην υπουργού για την υπόθεση Novartis.Ο ίδιος έθεσε ευθέως το ζήτημα μιας ενδεχόμενης πολιτικής συνεργασίας Σαμαρά – Σαλμά: «Είναι δυνατόν ο Σαμαράς να βάλει τον Σαλμά υποψήφιο, που έχει πει για τη Novartis ότι θα πάει την υπόθεση μέχρι τέλους; Το μόνο που του μένει, αν το κάνει, είναι να βάλει επικεφαλής του Επικρατείας την Τουλουπάκη».Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 FM ο κ. Γεωργιάδης στάθηκε σε πρόσφατη δήλωση του Μάριου Σαλμά, σύμφωνα με την οποία του είχε προταθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Novartis , αλλά ο ίδιος αρνήθηκε. «Ο κ. Σαλμάς δήλωσε ότι του πρότειναν να είναι μάρτυρας στην Αμερική και αρνήθηκε», είπε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι, κατά τη δική του εκτίμηση, μία τέτοια πρόσκληση θα είχε νόημα μόνο εφόσον ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας είχε στοιχεία να εισφέρει στην έρευνα.«Για ποια περίοδο θα μπορούσε να εισφέρει στοιχεία; Για την περίοδο που ήταν αναπληρωτής υπουργός Υγείας, όταν ήταν πρωθυπουργός ο Σαμαράς. Εγώ ανέλαβα μετά τον Σαλμά», είπε.Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε και την επίσκεψη του Παύλου Πολάκη στην Εισαγγελία για την υπόθεση Novartis, υποστηρίζοντας ότι το αίτημα για ανάσυρση της υπόθεσης έχει ήδη εξεταστεί στο παρελθόν. «Πήγε επί Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ στον Άρειο Πάγο, όταν αρχειοθετήθηκα, και έκαναν το ίδιο αίτημα. Ο Άρειος Πάγος απάντησε ότι δεν υπάρχει ζήτημα ανάσυρσης», ανέφερε.Όπως πρόσθεσε, για να υπάρξει νέα εξέταση της υπόθεσης θα πρέπει να προκύψουν νέα στοιχεία. «Για να γίνει, πρέπει να προκύψουν νέα στοιχεία. Τα μηνύματα του κ. Σαλμά δεν είναι νέα στοιχεία», είπε.Ο υπουργός Υγείας τοποθετήθηκε και για τη συζήτηση που άνοιξε μετά τις δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη σχετικά με τον κίνδυνο που θα μπορούσε να δημιουργηθεί για τη χώρα σε περίπτωση παρατεταμένης ακυβερνησίας.Ο κ. Γεωργιάδης συμφώνησε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο μπορεί να έχει και εθνικές συνέπειες. «Αν αυτό που συζητάμε είναι τις πιθανές συνέπειες της ακυβερνησίας, ναι, μια παρατεταμένη ακυβερνησία είναι και εθνικά επικίνδυνη», είπε.Και επικαλέστηκε ιστορικά παραδείγματα, σημειώνοντας: «Τα Σεπτεμβριανά έγιναν όταν ο Παπάγος ήταν στο κρεβάτι, η τουρκική εισβολή έγινε στη Χούντα. Αυτό είναι ιστορική μνήμη και αφορά τις εκλογές, όποτε και αν γίνονται: Η Ελλάδα δεν είναι Δανία, Ολλανδία ή Βέλγιο».Ερωτηθείς εάν μια κυβέρνηση συνεργασίας θα σήμαινε αυτομάτως αδυναμία απέναντι στην Τουρκία, απάντησε αρνητικά, διευκρινίζοντας ότι η αναφορά του αφορά αποκλειστικά περιόδους παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας. «Προφανώς όχι», είπε για τις κυβερνήσεις συνεργασίας, προσθέτοντας στη συνέχεια: «Ιστορικά, οποτεδήποτε η Ελλάδα είναι σε παρατεταμένη ακυβερνησία, η Τουρκία κάτι μας πήρε, από τα Σεπτεμβριανά μέχρι τα Ίμια».Αναφερόμενος ειδικότερα στην κρίση των Ιμίων, υποστήριξε ότι «οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο έγιναν από τα Ίμια», διευκρινίζοντας πως η Ελλάδα δεν έχει αναγνωρίσει γκρίζες ζώνες. «Δεν έχουμε αναγνωρίσει εμείς γκρίζες ζώνες, αλλά τότε έγινε ζημιά, με τον Α. Παπανδρέου στο Ωνάσειο», είπε.Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι, με τα σημερινά πολιτικά δεδομένα και ενόψει των εκλογών του 2027, δεν διακρίνει ένα σαφές εναλλακτικό κυβερνητικό σχήμα πέραν μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. «Στην Ελλάδα σήμερα, όπως οδεύουμε στις εκλογές του 2027, πλην αυτοδύναμης ΝΔ, έχετε να προτείνετε κάποιο κυβερνητικό σχήμα; Εμείς προτείνουμε αυτοδυναμία», ανέφερε.

Σημείωσε ακόμη ότι δεν βλέπει σήμερα κόμματα να δηλώνουν πρόθυμα για μετεκλογική συνεργασία και παρατήρησε ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι πιθανές κυβερνητικές συμμαχίες συχνά γνωστοποιούνται πριν από τις εκλογές. «Σε όλη την Ευρώπη που έχουν κυβερνήσεις συνεργασίας, τα πιθανά κυβερνητικά σχήματα ανακοινώνονται πριν τις εκλογές και όχι μετά», είπε.



Κατά τον ίδιο, η Ελλάδα δεν διαθέτει ισχυρή πολιτική παράδοση κυβερνήσεων συνεργασίας. «Στην Ελλάδα δεν γίνονται κυβερνήσεις συνεργασίας, γίνανε με το ζόρι, στα μνημόνια. Η Ελλάδα δεν έχει κουλτούρα κυβερνήσεων συνεργασίας», υποστήριξε.



Αναφέρθηκε επίσης στις σημερινές τοποθετήσεις των κομμάτων, λέγοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει απόφαση πως δεν θα συνεργαστεί» και ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συνεργάζεται με τον Τσίπρα». «Δεν υφίσταται σήμερα κανένα σενάριο καμίας συνεργασίας με κανέναν», επανέλαβε.