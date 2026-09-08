Γεωργιάδης: Ο Σαλμάς παραδέχθηκε ότι ξεκίνησε την υπόθεση Novartis, δεν πιστεύω ότι ο Σαμαράς θα διαπράξει την ατιμία να συνεργαστεί μαζί του
Γεωργιάδης: Ο Σαλμάς παραδέχθηκε ότι ξεκίνησε την υπόθεση Novartis, δεν πιστεύω ότι ο Σαμαράς θα διαπράξει την ατιμία να συνεργαστεί μαζί του
Ο υπουργός Υγείας υπενθύμισε ότι ο Σαμαράς έχει δηλώσει ότι θα πάει «μέχρι τέλους» αυτούς που ξεκίνησαν την σκευωρία Novartis
Νέα σφοδρή επίθεση κατά του πρώην βουλευτή Μάριου Σαλμά εξαπολύει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και πιθανής υποψηφιότητας του κ. Σαλμά. Σε ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι ο Μάριος Σαλμάς παραδέχθηκε σε τηλεοπτική του εμφάνιση πως ο ίδιος «ξεκίνησε την υπόθεση Novartis στην Ελλάδα», γεγονός που, κατά τον υπουργό, επιβεβαιώνει όσα έχει υποστηρίξει ο ίδιος εδώ και καιρό.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνέδεσε τη συγκεκριμένη δήλωση με τις πληροφορίες περί πολιτικής συνεργασίας Σαμαρά και Σαλμά, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια συνεργασία θα ήταν ασύμβατη με όσα έχει δηλώσει ο πρώην πρωθυπουργός για την υπόθεση Novartis και την πρόθεσή του να οδηγήσει «μέχρι τέλους» όσους θεωρεί υπεύθυνους για τη λεγόμενη «σκευωρία». Παράλληλα, αφήνει αιχμές κατά του κ. Σαλμά, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Παύλο Πολάκη και ότι επιχειρήθηκε εκ νέου να στηθεί πολιτική επίθεση εναντίον του.
Ο υπουργός Υγείας καλεί, ευθέως τον Αντώνη Σαμαρά να τοποθετηθεί για το εάν θα συνεργαστεί πολιτικά με τον πρώην βουλευτή, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα όχι απλώς πολιτικό αλλά «καθαρά ηθικό». «Πιστεύω ότι πλανάται ο Αντώνης Σαμαράς και τέτοια ατιμία δεν θα την διαπράξει», αναφέρει μεταξύ άλλων.
Αναλυτικά η ανάρτησή του
«Ο κ. Σαλμάς πάνω στα νεύρα του για όσα είπα το πρωί στον @ANT1TV ότι δηλαδή εάν τον κατεβάσει υποψήφιο στο επικείμενο του κόμμα ο @samaras_antonis θα αποκαλύψω όσα έλεγε ο Σαλμάς για τον Σαμαρά και την σκευωρία Novartis, παραδέχθηκε σήμερα στο @opentvgr και τον @SpirosXaritatos ότι αυτός ξεκίνησε την υπόθεση Novartis στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό το οποίο έχω αποκαλύψει εδώ και πολύ καιρό. Ο κ. Σαμαράς καλώς το γνωρίζει και φυσικά λόγοι στοιχειώδους πολιτικής, αλλά και καθαρά ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αποκλείουν φαντάζομαι την πολιτική τους συνεργασία. Άλλωστε ο κ. Σαμαράς έχει δηλώσει ότι αυτούς που ξεκίνησαν αυτή την σκευωρία θα τους πάει «μέχρι τέλους»…αν και ο κ. Σαλμάς σήμερα προεξόφλησε τόσο την ανακοίνωση του Κόμματος Σαμαρά ως το τέλος του μήνα, αλλά και την δική του υποψηφιότητα με αυτό το κόμμα στη Βόρεια Αθήνα πιστεύω ότι πλανάται και ο Αντώνης Σαμαράς τέτοια ατιμία δεν θα την διαπράξει. Επί της ουσίας ο Σαλμάς σε συννενόηση με τον Πολάκη και σήμερα όπως και όταν είχαν ξεκινήσει την σκευωρία Novartis, προσπάθησε να στήσει και πάλι κάτι εναντίον μου. Αλλά σε μένα η λάσπη δεν πιάνει….για να δούμε λοιπόν τί θα πράξει τελικά ο κ. Αντώνης Σαμαράς σε αυτό το θέμα το οποίο για μένα και για όσους ταλαιπωρηθήκαμε από τους σκευωρούς δεν είναι πολιτικό αλλά καθαρά ηθικό θέμα».
Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνέδεσε τη συγκεκριμένη δήλωση με τις πληροφορίες περί πολιτικής συνεργασίας Σαμαρά και Σαλμά, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια συνεργασία θα ήταν ασύμβατη με όσα έχει δηλώσει ο πρώην πρωθυπουργός για την υπόθεση Novartis και την πρόθεσή του να οδηγήσει «μέχρι τέλους» όσους θεωρεί υπεύθυνους για τη λεγόμενη «σκευωρία». Παράλληλα, αφήνει αιχμές κατά του κ. Σαλμά, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Παύλο Πολάκη και ότι επιχειρήθηκε εκ νέου να στηθεί πολιτική επίθεση εναντίον του.
Ο υπουργός Υγείας καλεί, ευθέως τον Αντώνη Σαμαρά να τοποθετηθεί για το εάν θα συνεργαστεί πολιτικά με τον πρώην βουλευτή, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα όχι απλώς πολιτικό αλλά «καθαρά ηθικό». «Πιστεύω ότι πλανάται ο Αντώνης Σαμαράς και τέτοια ατιμία δεν θα την διαπράξει», αναφέρει μεταξύ άλλων.
Αναλυτικά η ανάρτησή του
«Ο κ. Σαλμάς πάνω στα νεύρα του για όσα είπα το πρωί στον @ANT1TV ότι δηλαδή εάν τον κατεβάσει υποψήφιο στο επικείμενο του κόμμα ο @samaras_antonis θα αποκαλύψω όσα έλεγε ο Σαλμάς για τον Σαμαρά και την σκευωρία Novartis, παραδέχθηκε σήμερα στο @opentvgr και τον @SpirosXaritatos ότι αυτός ξεκίνησε την υπόθεση Novartis στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό το οποίο έχω αποκαλύψει εδώ και πολύ καιρό. Ο κ. Σαμαράς καλώς το γνωρίζει και φυσικά λόγοι στοιχειώδους πολιτικής, αλλά και καθαρά ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αποκλείουν φαντάζομαι την πολιτική τους συνεργασία. Άλλωστε ο κ. Σαμαράς έχει δηλώσει ότι αυτούς που ξεκίνησαν αυτή την σκευωρία θα τους πάει «μέχρι τέλους»…αν και ο κ. Σαλμάς σήμερα προεξόφλησε τόσο την ανακοίνωση του Κόμματος Σαμαρά ως το τέλος του μήνα, αλλά και την δική του υποψηφιότητα με αυτό το κόμμα στη Βόρεια Αθήνα πιστεύω ότι πλανάται και ο Αντώνης Σαμαράς τέτοια ατιμία δεν θα την διαπράξει. Επί της ουσίας ο Σαλμάς σε συννενόηση με τον Πολάκη και σήμερα όπως και όταν είχαν ξεκινήσει την σκευωρία Novartis, προσπάθησε να στήσει και πάλι κάτι εναντίον μου. Αλλά σε μένα η λάσπη δεν πιάνει….για να δούμε λοιπόν τί θα πράξει τελικά ο κ. Αντώνης Σαμαράς σε αυτό το θέμα το οποίο για μένα και για όσους ταλαιπωρηθήκαμε από τους σκευωρούς δεν είναι πολιτικό αλλά καθαρά ηθικό θέμα».
Ο κ. Σαλμάς πάνω στα νεύρα του για όσα είπα το πρωί στον @ANT1TV ότι δηλαδή εάν τον κατεβάσει υποψήφιο στο επικείμενο του κόμμα ο @samaras_antonis θα αποκαλύψω όσα έλεγε ο Σαλμάς για τον Σαμαρά και την σκευωρία Novartis, παραδέχθηκε σήμερα στο @opentvgr και τον @SpirosXaritatos…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 8, 2026
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