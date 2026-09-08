Γεωργιάδης: Ο Σαλμάς παραδέχθηκε ότι ξεκίνησε την υπόθεση Novartis, δεν πιστεύω ότι ο Σαμαράς θα διαπράξει την ατιμία να συνεργαστεί μαζί του

Ο κ. Σαλμάς πάνω στα νεύρα του για όσα είπα το πρωί στον @ANT1TV ότι δηλαδή εάν τον κατεβάσει υποψήφιο στο επικείμενο του κόμμα ο @samaras_antonis θα αποκαλύψω όσα έλεγε ο Σαλμάς για τον Σαμαρά και την σκευωρία Novartis, παραδέχθηκε σήμερα στο @opentvgr και τον @SpirosXaritatos…