ΚΚΕ: Ανυπόστατα τα σενάρια για κυβερνητική συνεργασία

«Ο κ. Μητσοτάκης για άλλη μια φορά εμπλέκει το ΚΚΕ σεμε το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, την Κωνσταντοπούλου κλπ, αν και γνωρίζει πολύ καλά το πρόγραμμα του ΚΚΕ και τη συνεπή θέση του ενάντια σε όλες τις κυβερνήσεις της αστικής αντιλαϊκής διαχείρισης» αναφέρει ο Περισσός σχετικά με την εμπλοκή του ΚΚΕ «σε ανυπόστατα σενάρια κυβερνητικής συνεργασίας από τον Κ. Μητσοτάκη στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ».Σημειώνει ακόμα ότι «το ενδιαφέρον, όμως, εν προκειμένω είναι το ενδεχόμενο η ίδια η ΝΔ, με ή χωρίς τον Μητσοτάκη, να συμμετάσχει σε ένα κυβερνητικό σχήμα με το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα ή άλλα αστικά κόμματα. Άλλωστε είναι κάτι που ούτε ίδιος ο Μητσοτάκης το απέκλεισε, "πετώντας" την ευθύνη στα άλλα κόμματα, ενώ είναι επίσης κάτι που έχει συμβεί και στο παρελθόν, γιατί πολύ απλά αυτός μοιράζεται μαζί τους κοινές στρατηγικές στοχεύσεις και όχι το ΚΚΕ.» Εξάλλου η δεξιά πολυκατοικία του πλέον αποκτά πολλούς ενοίκους- κόμματα σε διαφορετικούς ορόφους: Σαμαράς, Βελόπουλος, Λατινοπούλου και άλλους. Ας ασχοληθεί καλύτερα μαζί τους, αποπαίδια του κόμματος του είναι».