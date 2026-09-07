Επιχείρηση ανάκτησης εδάφους από το ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ με αιχμές κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα

Με τη μάχη της δεύτερης θέσης στις δημοσκοπήσεις ως βασικό στόχο, το ΠΑΣΟΚ οργανώνει από τη Θεσσαλονίκη την αντεπίθεσή του, ενόψει της ΔΕΘ, στρέφοντας τα πυρά του τόσο κατά της κυβέρνησης και των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και προς τον Αλέξη Τσίπρα





Στη σκληρή αναμέτρηση, τόσο με την κυβέρνηση όσο και με το κόμμα Τσίπρα, μπαίνουν με πιο οργανωμένο τρόπο και τα κορυφαία στελέχη του







Στη δε πρόβλεψη του πρωθυπουργού ότι το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται στη



Από σήμερα και για όλη την εβδομάδα κορυφαία στελέχη και βουλευτές ξεκινούν Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιλένα Αποστολάκη, Πάρις Κουκουλόπουλος και Γιώργος Νικητιάδης –στελέχη που έχουν άμεση σχέση με την ανάδειξη του οικονομικού και αναπτυξιακού μέρους του προγράμματος- συνοδεύουν τον κ. Ανδρουλάκη στις συναντήσεις που θα έχει με εκπροσώπους φορέων στη Θεσσαλονίκη με φόντο τη φετινή ΔΕΘ.



Δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ Η επίσκεψη προετοιμασίας της ΔΕΘ ενδέχεται να συνδεθεί με το «ενσταντανέ» της ανακοίνωσης της ένταξης στο ΠΑΣΟΚ δύο πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, της Ολυμπίας Τελιγιορίδου από την Καστοριά και του Παναγιώτη Αβραμάκη από τις Σέρρες.



Ωστόσο ο βασικός στόχος της παρουσίας κορυφαίων στελεχών στις συναντήσεις με τους φορείς έχει να κάνει με την απόφαση της Χαριλάου Τρικούπη να αξιοποιήσει εφεξής στη μάχη τη «δυνατή ομάδα», σε κάθε βήμα, εντός και εκτός βουλής.



Στελέχη της Παύλος Γερουλάνος, εκφράζουν την έντονη πεποίθηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να απευθυνθεί με αξιοπιστία στον χώρο του Κέντρου.



«Κανείς δεν μπορεί να κάνει ότι δεν θυμάται τις πολιτικές του Αλέξη Τσίπρα κατά την περίοδο 2015–2019 με το νόμο Κατρούγκαλου, την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης και την κατάργηση του ΕΚΑΣ», σημειώνει έμπειρο στέλεχος με την εκτίμηση ότι η πρωτοκαθεδρία ευρύτερα στην κεντροαριστερά δεν μπορεί να κερδηθεί από πολιτικά πρόσωπα που έχουν ταυτιστεί με τις «αυταπάτες» και τις χωρίς αντίκρισμα υποσχέσεις.



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Με τη σημερινή του αναφορά εναντίον του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, την εμμονή του με τα θηριώδη πλεονάσματα και την υπερφορολόγηση καθώς και με τη λατρεία του στο νόμο Κατρούγκαλου, ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε όσο κανείς με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ και τον Αλέξη Τσίπρα», σημειώνει ο



Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ απευθύνεται με δήλωσή του και στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για την εκτόξευση του δημόσιου χρέους από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου: «Αν έχει απορίες για το πως εκτοξεύθηκε το δημόσιο χρέος της χώρας, ας κάνει μια ανασκόπηση στη θητεία του πατέρα του, που παρέλαβε δημόσιο χρέος στο 69,9% του ΑΕΠ και σε τρία χρόνια το πήγε στο 111,6%. Την περίοδο 2004-2009 επί διακυβέρνησης Καραμανλή, δε, το δημόσιο χρέος εκτινάχθηκε στο 130% του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατέθετε πλαστά στοιχεία στην ΕΕ και παρέδωσε έλλειμμα στο 15,4%».



Το «στοίχημα» του ΠΑΣΟΚ να δημιουργήσει, έστω και στο …παραπέντε, την ευκαιρία ανάκτησης χαμένων εδαφών είναι η προσέγγιση του Κέντρου και των κεντροαριστερών πολιτών που απείχαν από τις κάλπες κατά τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.



«Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας ανεβαίνουν στη ΔΕΘ για να διορθώσουν λάθη του παρελθόντος. Εμείς ανεβαίνουμε για να μιλήσουμε για το αύριο της χώρας και για όσα θα αλλάξουν με μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ», αναφέρει στην ανάρτησή του με την επισήμανση- προτροπή προς τα άλλα στελέχη: «Δεν κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι. Οι δικοί μας στόχοι είναι μπροστά μας».



Με διμέτωπο αγώνα, εναντίον της ΝΔ και της ΕΛΑΣ από τη Θεσσαλονίκη, συνεχίζει αυτή την εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ την προσπάθεια επιστροφής στη δεύτερη θέση στα γκάλοπ.Στη σκληρή αναμέτρηση, τόσο με την κυβέρνηση όσο και με το κόμμα Τσίπρα, μπαίνουν με πιο οργανωμένο τρόπο και τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ , που μαζί με το Νίκο Ανδρουλάκη αναλαμβάνουν την αποδόμηση των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη και της προγραμματικής ατζέντας της ΕΛΑΣ.Αντιμετωπίζουν ως αναξιόπιστα και τα δύο μοντέλα διακυβέρνησης βάλλοντας ευθέως κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, ενώ απαντώντας στις δηκτικές αναφορές του πρωθυπουργού εναντίον της Χαριλάου Τρικούπη από τη ΔΕΘ επαναλαμβάνουν ότι υπηρετεί την επιλογή του «βολικού αντιπάλου με τραγουδάκια, μπας και συσπειρώσει τους ψηφοφόρους του».Στη δε πρόβλεψη του πρωθυπουργού ότι το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται στη ΔΕΘ για ένα «κρεσέντο παροχολογίας» αναφέρουν τη δέσμευση ότι για κάθε μέτρο θα καταθέσουν στη συνέχεια πρόταση νόμου, με αιτιολογική έκθεση.Από σήμερα και για όλη την εβδομάδα κορυφαία στελέχη και βουλευτές ξεκινούν περιοδείες στη Βόρεια Ελλάδα, ακολουθώντας τη «συνταγή» της Κρήτης.και–στελέχη που έχουν άμεση σχέση με την ανάδειξη του οικονομικού και αναπτυξιακού μέρους του προγράμματος- συνοδεύουν τον κ. Ανδρουλάκη στις συναντήσεις που θα έχει με εκπροσώπους φορέων στη Θεσσαλονίκη με φόντο τη φετινή ΔΕΘ.Η επίσκεψη προετοιμασίας της ΔΕΘ ενδέχεται να συνδεθεί με το «ενσταντανέ» της ανακοίνωσης της ένταξης στο ΠΑΣΟΚ δύο πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, τηςαπό την Καστοριά και τουαπό τις Σέρρες.Ωστόσο ο βασικός στόχος της παρουσίας κορυφαίων στελεχών στις συναντήσεις με τους φορείς έχει να κάνει με την απόφαση της Χαριλάου Τρικούπη να αξιοποιήσει εφεξής στη μάχη τη «δυνατή ομάδα», σε κάθε βήμα, εντός και εκτός βουλής.Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν ότι ο κ. Τσίπρας δύσκολα θα προσεγγίσει και θα πείσει για παράδειγμα τη μεσαία τάξη και τους συνταξιούχους, που επλήγησαν από τη φορολογική και ασφαλιστική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ. Τα ίδια στελέχη άλλωστε, όπως πρόσφατα ο, εκφράζουν την έντονη πεποίθηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να απευθυνθεί με αξιοπιστία στον χώρο του Κέντρου.«Κανείς δεν μπορεί να κάνει ότι δεν θυμάται τις πολιτικές του Αλέξη Τσίπρα κατά την περίοδο 2015–2019 με το νόμο Κατρούγκαλου, την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης και την κατάργηση του ΕΚΑΣ», σημειώνει έμπειρο στέλεχος με την εκτίμηση ότι η πρωτοκαθεδρία ευρύτερα στην κεντροαριστερά δεν μπορεί να κερδηθεί από πολιτικά πρόσωπα που έχουν ταυτιστεί με τις «αυταπάτες» και τις χωρίς αντίκρισμα υποσχέσεις.Στο στόχαστρο πάντως του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σταθερά η Νέα Δημοκρατία, ενώ κλιμακώνονται οι επιθέσεις με αφορμή τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ.Με τη σημερινή του αναφορά εναντίον του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, την εμμονή του με τα θηριώδη πλεονάσματα και την υπερφορολόγηση καθώς και με τη λατρεία του στο νόμο Κατρούγκαλου, ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε όσο κανείς με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ και τον Αλέξη Τσίπρα», σημειώνει ο Κώστας Τσουκαλάς χρεώνοντας αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση στη «γαλάζια παράταξη».Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ απευθύνεται με δήλωσή του και στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για την εκτόξευση του δημόσιου χρέους από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου: «Αν έχει απορίες για το πως εκτοξεύθηκε το δημόσιο χρέος της χώρας, ας κάνει μια ανασκόπηση στη θητεία του πατέρα του, που παρέλαβε δημόσιο χρέος στο 69,9% του ΑΕΠ και σε τρία χρόνια το πήγε στο 111,6%. Την περίοδο 2004-2009 επί διακυβέρνησης Καραμανλή, δε, το δημόσιο χρέος εκτινάχθηκε στο 130% του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατέθετε πλαστά στοιχεία στην ΕΕ και παρέδωσε έλλειμμα στο 15,4%».Το «στοίχημα» του ΠΑΣΟΚ να δημιουργήσει, έστω και στο …παραπέντε, την ευκαιρία ανάκτησης χαμένων εδαφών είναι η προσέγγιση του Κέντρου και των κεντροαριστερών πολιτών που απείχαν από τις κάλπες κατά τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.«Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας ανεβαίνουν στη ΔΕΘ για να διορθώσουν λάθη του παρελθόντος. Εμείς ανεβαίνουμε για να μιλήσουμε για το αύριο της χώρας και για όσα θα αλλάξουν με μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ», αναφέρει στην ανάρτησή του με την επισήμανση- προτροπή προς τα άλλα στελέχη: «Δεν κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι. Οι δικοί μας στόχοι είναι μπροστά μας».

Ο Χάρης Δούκας, που συμμετείχε στην εκδήλωση της Κρήτης με ομιλητή τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι το σύνθημά του «ενώνουμε δυνάμεις» κατά την εσωκομματική μάχη του 2024 είναι επίκαιρο όσο ποτέ, όπως και η ενεργοποίηση όλων των στελεχών επιβεβλημένη.



Όλα τα κορυφαία στελέχη και οι βουλευτές – που συμμετέχουν στα κλιμάκια στη Βόρεια Ελλάδα- θα παραστούν εν τω μεταξύ στην ομιλία του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ το προσεχές Σάββατο. Αρκετοί θεωρούν εφικτή αν και δύσκολη υπόθεση την επιχείρηση ψαλιδίσματος της διαφοράς με την ΕΛΑΣ σε άμεσο χρόνο και την επιστροφή στη δεύτερη θέση, με το επιχείρημα ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει αξιόπιστο προγραμματικό λόγο και μπορεί να στηρίξει με εγγυήσεις την πολιτική αλλαγή.



Το σύνθημα είναι «γιατί τώρα ΠΑΣΟΚ» και παραπέμπει σε κάθε μία πρόταση του ΠΑΣΟΚ: πχ για την επαναφορά του 13ου μισθού, της 13ης σύνταξης και το νέο ΕΚΑΣ, τη μείωση του ΦΠΑ, την ενίσχυση του ΕΣΥ, την προστασία της πρώτης κατοικίας και των δανειοληπτών, το Εθνικό Απολυτήριο, τη στεγαστική πολιτική. Έμφαση δίνουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας καταγγέλλοντας την κυβέρνηση ότι αρνείται κάθε πρόταση που μπορεί να περιορίσει το πρόβλημα και να στηρίξει τους πολίτες στην καθημερινότητά τους (με μείωση των έμμεσων φόρων).

Φώφη Γιωτάκη 07.09.2026, 09:28