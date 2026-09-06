Κανονικά η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», λένε στρατιωτικές πηγές
Κανονικά η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», λένε στρατιωτικές πηγές
Ήταν «απαράβατη προϋπόθεση» για την υπογραφή της σύμβασης με το Ισραήλ
Ως «απαράβατη προϋπόθεση» περιγράφεται η πλήρης πρόσβαση της Ελλάδας στον πηγαίο κώδικα της «Ασπίδας του Αχιλλέα» σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, με φόντο την πρόσφατη υπογραφή για την υλοποίηση της μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ.
Κατά τις ίδιες πηγές, η πλήρης πρόσβαση της Ελλάδας στον πηγαίο κώδικα της «Ασπίδας του Αχιλλέα» είναι ρητά καταγεγραμμένη, ενώ αυτή υπήρξε και η αιτία της καθυστέρησης της υπογραφής της διμερούς συμφωνίας, αφού η Αθήνα επιθυμούσε να συμπεριληφθεί ρητά η σχετική παράμετρος, όπως τονίζεται.
Σημειωτέον ότι η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτελεί την ανάπτυξη του αντιαεροπορικού, αντιβαλλιστικού και αντί–drone θόλου, με ενιαίο και ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου και ορίζοντα υλοποίησης σε 35 μήνες από σήμερα.
Κατά τις ίδιες πηγές, η πλήρης πρόσβαση της Ελλάδας στον πηγαίο κώδικα της «Ασπίδας του Αχιλλέα» είναι ρητά καταγεγραμμένη, ενώ αυτή υπήρξε και η αιτία της καθυστέρησης της υπογραφής της διμερούς συμφωνίας, αφού η Αθήνα επιθυμούσε να συμπεριληφθεί ρητά η σχετική παράμετρος, όπως τονίζεται.
Σημειωτέον ότι η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτελεί την ανάπτυξη του αντιαεροπορικού, αντιβαλλιστικού και αντί–drone θόλου, με ενιαίο και ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου και ορίζοντα υλοποίησης σε 35 μήνες από σήμερα.
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