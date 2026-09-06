Κανονικά η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», λένε στρατιωτικές πηγές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ασπίδα του Αχιλλέα Ισραήλ

Κανονικά η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», λένε στρατιωτικές πηγές

Ήταν «απαράβατη προϋπόθεση» για την υπογραφή της σύμβασης με το Ισραήλ

Κανονικά η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», λένε στρατιωτικές πηγές
Γεωργία Σαδανά
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ως «απαράβατη προϋπόθεση» περιγράφεται η πλήρης πρόσβαση της Ελλάδας στον πηγαίο κώδικα της «Ασπίδας του Αχιλλέα» σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, με φόντο την πρόσφατη υπογραφή για την υλοποίηση της μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ.

Κατά τις ίδιες πηγές, η πλήρης πρόσβαση της Ελλάδας στον πηγαίο κώδικα της «Ασπίδας του Αχιλλέα» είναι ρητά καταγεγραμμένη, ενώ αυτή υπήρξε και η αιτία της καθυστέρησης της υπογραφής της διμερούς συμφωνίας, αφού η Αθήνα επιθυμούσε να συμπεριληφθεί ρητά η σχετική παράμετρος, όπως τονίζεται.

Σημειωτέον ότι η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτελεί την ανάπτυξη του αντιαεροπορικού, αντιβαλλιστικού και αντί–drone θόλου, με ενιαίο και ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου και ορίζοντα υλοποίησης σε 35 μήνες από σήμερα.
Γεωργία Σαδανά
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης