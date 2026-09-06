Παπαστεργίου: Το Kids Wallet «απαντά» στην αδυναμία των πλατφορμών να γνωρίζουν την ηλικία των χρηστών

Από το «Περίπτερο 12» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην 90ή ΔΕΘ, ο αρμόδιος υπουργός παρουσίασε τη στρατηγική για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο





Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι σχετικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης.



«Καταρχάς δεν θα πω κάτι καινούριο.







«Θα σας έλεγα πως, αν απέναντί μας και ξέρω ότι υπάρχουν και άνθρωποι εδώ πέρα των πλατφορμών, ήταν το να καθίσουμε να συνεννοηθούμε και να κάνουμε πράξη αυτά τα οποία συμφωνούμε, θα έλεγα πως η καλύτερη λύση θα ήταν να υπάρχει μια σταδιακή χρήση. Το διαδίκτυο είναι κομμάτι της ζωής μας και τα social media» είπε ο κ. Παπαστεργίου και συνέχισε:



«Αλλά δυστυχώς όλο αυτό το διάστημα, να το πω ωμά και ξερά, βλέπαμε τις πλατφόρμες να πετάνε την μπάλα στην κερκίδα. Λοιπόν, αν από τη μια πλευρά βάζουμε την ψυχική υγεία για τους παιδιών μας και από την άλλη το όποιο συμφέρον, προφανώς, θα πάμε έτσι και με πιο ακραία μέτρα, σε αυτά τα μέτρα, τα οποία διασφαλίζουν, ή τουλάχιστον κάνουν ό,τι μπορούν να διασφαλίσουν την ψυχική υγεία των παιδιών».



Ο υπουργός επεσήμανε ότι την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το τεράστιο αυτό ζήτημα και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συζήτηση για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, προωθώντας ήδη από το 2024 σε ευρωπαϊκό επίπεδο την ανάγκη για κοινό όριο «ψηφιακής ενηλικίωσης», αξιόπιστη επαλήθευση ηλικίας και ασφαλέστερο σχεδιασμό των ψηφιακών υπηρεσιών.



Απαιτείται κοινή ευρωπαική στάση «Στόχος μας είναι ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο, που θα εφαρμόζεται ομοιόμορφα και θα θέτει σαφείς και δεσμευτικές απαιτήσεις στις πλατφόρμες» είπε ο κ. Παπαστεργίου και συνέχισε:







Ειδικότερα, η χώρα μας, όπως είπε ο υπουργός, ηγείται της συζήτησης για τη θέσπιση ελάχιστου ορίου ηλικίας για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, διαθέτει ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Ανηλίκων από τον Εθισμό στο Διαδίκτυο, αλλά και έχει αναπτύξει αξιόπιστες τεχνολογικές λύσεις για την εφαρμογή του μέτρου, όπως το Kids Wallet, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.



«Μάλιστα, πριν προκύψει η κοινή ευρωπαϊκή λύση εμείς είχαμε υλοποιήσει το KidsWallet με μια άλλη προσέγγιση» είπε ο κ. Παπαστεργίου και συνέχισε:



Κλείσιμο : «Ναι, αλλά δεν ξέρω εγώ ποια είναι η ηλικία του χρήστη». Εμείς, αν δεν είσαι, αγαπητή πλατφόρμα, σίγουρη για την ηλικία, δεν σε υποχρεώνουμε, αλλά σου δίνουμε έναν εναλλακτικό τρόπο για να διαπιστώσεις ποια είναι η ηλικία. Προφανώς, η κουβέντα είναι πολύ μεγάλη, VPN και πώς ξεπερνούνται αυτά τα μέτρα... Όλα αυτά τα ξέρουμε. Υπάρχουν απαντήσεις».



«Στην Ελλάδα του gov.gr, στην Ελλάδα του 2030, προχωρούμε με θεσμική συνέπεια και σαφή προτεραιότητα την ασφάλεια των ανηλίκων, διαμορφώνοντας ένα ψηφιακό περιβάλλον, στο οποίο οι νέοι να μπορούν να αξιοποιούν τις δυνατότητες του διαδικτύου, με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση» πρόσθεσε ο κ. Παπαστεργίου.





«Για εμάς, για όλη την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο είναι προτεραιότητα» τόνισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου στην ανοικτή συζήτηση για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, που διοργανώθηκε στο «Περίπτερο 12» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, από την Ειδική Γραμματεία Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων στην 90η ΔΕΘ Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι σχετικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης.«Καταρχάς δεν θα πω κάτι καινούριο. Χθες ο πρωθυπουργός, στην ομιλία του , μίλησε για τον αποκλεισμό της χρήσης των παιδιών κάτω από 15. Είναι η καλύτερη λύση» ειπε ο κ. Παπαστεργίου.Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνηση σημείωσε ότι ήταν και η αναβλητική στάση των πλατφορμών που συνέβαλε στο να κινηθεί η κυβέρνηση αποφασιστικά, ώστε για να υπάρξει μια άμεση λύση στο πρόβλημα.«Θα σας έλεγα πως, αν απέναντί μας και ξέρω ότι υπάρχουν και άνθρωποι εδώ πέρα των πλατφορμών, ήταν το να καθίσουμε να συνεννοηθούμε και να κάνουμε πράξη αυτά τα οποία συμφωνούμε, θα έλεγα πως η καλύτερη λύση θα ήταν να υπάρχει μια σταδιακή χρήση. Το διαδίκτυο είναι κομμάτι της ζωής μας και τα social media» είπε ο κ. Παπαστεργίου και συνέχισε:«Αλλά δυστυχώς όλο αυτό το διάστημα, να το πω ωμά και ξερά,. Λοιπόν, αν από τη μια πλευρά βάζουμε την ψυχική υγεία για τους παιδιών μας και από την άλλη το όποιο συμφέρον, προφανώς, θα πάμε έτσι και με πιο ακραία μέτρα, σε αυτά τα μέτρα, τα οποία διασφαλίζουν, ή τουλάχιστον κάνουν ό,τι μπορούν να διασφαλίσουν την ψυχική υγεία των παιδιών».Ο υπουργός επεσήμανε ότι την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το τεράστιο αυτό ζήτημα και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συζήτηση για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, προωθώντας ήδη από το 2024 σε ευρωπαϊκό επίπεδο την ανάγκη για κοινό όριο «ψηφιακής ενηλικίωσης», αξιόπιστη επαλήθευση ηλικίας και ασφαλέστερο σχεδιασμό των ψηφιακών υπηρεσιών.«Στόχος μας είναι ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο, που θα εφαρμόζεται ομοιόμορφα και θα θέτει σαφείς και δεσμευτικές απαιτήσεις στις πλατφόρμες» είπε ο κ. Παπαστεργίου και συνέχισε:«Πιστεύουμε, ότι απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή στάση, ενιαίους κανόνες και αξιόπιστη επαλήθευση ηλικίας από τις πλατφόρμες. Η Ελλάδα ανέδειξε έγκαιρα την ανάγκη αυτή, πρωτοστατώντας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής συζήτησης για ένα κοινό πλαίσιο ψηφιακής ενηλικίωσης. Παράλληλα, προχωρήσαμε σε εθνική πρωτοβουλία, με το Kids Wallet ως πρωτοποριακό εργαλείο ασφαλούς επιβεβαίωσης ηλικίας. Βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία της νομοθέτησης με τη διαδικασία της TRIS να έχει ολοκληρωθεί. Αυτή την περίοδο γίνεται η απαραίτητη επεξεργασία, προκειμένου το σχέδιο να οριστικοποιηθεί και να προχωρήσει στα επόμενα θεσμικά στάδια».Ειδικότερα, η χώρα μας, όπως είπε ο υπουργός, ηγείται της συζήτησης για τη θέσπιση ελάχιστου ορίου ηλικίας για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, διαθέτει ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Ανηλίκων από τον Εθισμό στο Διαδίκτυο, αλλά και έχει αναπτύξει αξιόπιστες τεχνολογικές λύσεις για την εφαρμογή του μέτρου, όπως το Kids Wallet, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.«Μάλιστα, πριν προκύψει η κοινή ευρωπαϊκή λύση εμείς είχαμε υλοποιήσει το KidsWallet με μια άλλη προσέγγιση» είπε ο κ. Παπαστεργίου και συνέχισε:«Συνεπώς, τι έρχεται να καλύψει μια εφαρμογή σαν το KidsWallet , ή όποια άλλη ευρωπαϊκή εφαρμογή ; Την αδυναμία εντός εισαγωγικών κάποιων μέσων να διαπιστώσουν την ηλικία και απαντάνε στο ερώτημαΕμείς, αν δεν είσαι, αγαπητή πλατφόρμα, σίγουρη για την ηλικία, δεν σε υποχρεώνουμε, αλλά σου δίνουμε. Προφανώς, η κουβέντα είναι πολύ μεγάλη, VPN και πώς ξεπερνούνται αυτά τα μέτρα... Όλα αυτά τα ξέρουμε. Υπάρχουν απαντήσεις».«Στην Ελλάδα του gov.gr, στην Ελλάδα του 2030, προχωρούμε με θεσμική συνέπεια και σαφή προτεραιότητα την ασφάλεια των ανηλίκων, διαμορφώνοντας ένα ψηφιακό περιβάλλον, στο οποίο οι νέοι να μπορούν να αξιοποιούν τις δυνατότητες του διαδικτύου, με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση» πρόσθεσε ο κ. Παπαστεργίου.

Στη συζήτηση που συντόνισε η δημοσιογράφος Βιργινία Δημαρέση συμμετείχαν επίσης ο Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων, Βασίλης Καρκατζούνης, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ψηφιακών Υπηρεσιών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Ιωάννα Χουδαλάκη και ο τ. Καθηγητής και Κύριος Ερευνητής Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ και ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, Ιωάννης Πήτας.



Ο Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων, Βασίλης Καρκατζούνης είπε: «Η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο απαιτεί συνδυασμό κανόνων, τεχνολογίας και ουσιαστικής ευθύνης από τις πλατφόρμες. Η Ελλάδα έχει επιλέξει να πρωταγωνιστήσει σε αυτή τη συζήτηση, με στόχο το εθνικό όριο ηλικίας να αποτελέσει βήμα προς μια κοινή, αποτελεσματική και φιλική προς την ιδιωτικότητα, ευρωπαϊκή λύση».



Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ψηφιακών Υπηρεσιών της Εθνικής Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Ιωάννα Χουδαλάκη τόνισε: «Η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο απαιτεί κατάλληλα όρια πρόσβασης, αποτελεσματικούς μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας, ασφαλή σχεδιασμό υπηρεσιών και στενή συνεργασία μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών, ώστε οι κανόνες να εφαρμόζονται στην πράξη. Η ΕΕΤΤ, ως Συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών, συμβάλλει στη διασφάλιση ενός ασφαλέστερου ψηφιακού περιβάλλοντος για τους ανηλίκους καθώς και στη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης με επίκεντρο την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών».



Ο τ. καθηγητής και κύριος Ερευνητής Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ και ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, Ιωάννης Πήτας υπογράμμισε: «Η πρόσφατη δημιουργία ψηφιακών κόσμων (μέσων) πάνω από τον φυσικό κόσμο επηρεάζει ευαίσθητα άτομα (π.χ. νέους), διότι ο εγκέφαλος εξελίχθηκε στον φυσικό κόσμο. Η μαζική χρήση "ψυχολογικής και κοινωνικής" μηχανικής για αλλαγή της συμπεριφοράς μέσω κατάχρησης εγκεφαλικών μηχανισμών, οδηγεί σε εθισμό ή/και γνωσιακές και συναισθηματικές διαταραχές. Η λύση είναι η αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου, ώστε να προστατεύονται κυρίως οι νέοι».

06.09.2026, 13:21