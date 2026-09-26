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Διαφήμιζε στο διαδίκτυο σκεύασμα για την «αλλοίωση» των αποτελεσμάτων των αλκοτέστ, δικογραφία σε βάρος 59χρονου
Διαφήμιζε στο διαδίκτυο σκεύασμα για την «αλλοίωση» των αποτελεσμάτων των αλκοτέστ, δικογραφία σε βάρος 59χρονου
Από τις Αρχές εντοπίστηκαν 99 τεμάχια του συγκεκριμένου σκευάσματος
Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος διερευνήθηκε και εξιχνιάσθηκε υπόθεση προώθησης σκευάσματος, το οποίο διαφημιζόταν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και υποσχόταν την αλλοίωση των αποτελεσμάτων αλκοτέστ.
Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε και κατηγορείται 59χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου, σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κυκλοφορίας επιβλαβών φαρμάκων.
Χαρακτηριστικό ήταν το «σλόγκαν» που χρησιμοποιούσε: «ΕΧΕΙΣ ΠΙΕΙ ΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΣΕ ΠΙΑΣΟΥΝ; ΝΟ POLICE ΡΟΦΗΜΑ».
Κατά τον έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο του ΕΦΕΤ στην ανωτέρω εταιρεία, εντοπίστηκαν συνολικά 99 τεμάχια του εν λόγω σκευάσματος, τα οποία δεσμεύθηκαν για τη διενέργεια δειγματοληψίας και ανάλυσης.
Παράλληλα, από την επιτόπια έρευνα προέκυψε ότι τα σκευάσματα δεν έφεραν ελληνικές επισημάνσεις, ενώ από την ανάλυση του Γενικού Χημείου του Κράτους διαπιστώθηκε ότι περιέχουν βιταμίνες έως και 6 φορές μεγαλύτερες από τα αντίστοιχα εμπλουτισμένα ελεύθερης αλκοόλης ποτά που έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε και κατηγορείται 59χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου, σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κυκλοφορίας επιβλαβών φαρμάκων.
Χαρακτηριστικό ήταν το «σλόγκαν» που χρησιμοποιούσε: «ΕΧΕΙΣ ΠΙΕΙ ΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΣΕ ΠΙΑΣΟΥΝ; ΝΟ POLICE ΡΟΦΗΜΑ».
Η καταγγελία που αποκάλυψε την απάτηΕιδικότερα, μετά από σχετική καταγγελία μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), πραγματοποιήθηκε αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, από την οποία ταυτοποιήθηκε ο 59χρονος ως διαχειριστής της ιστοσελίδας, καθώς και εταιρεία που αποτελεί θυγατρική εταιρείας με έδρα στο εξωτερικό. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε αλληλογραφία και ενημερώθηκαν ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, καθώς και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων.
Κατά τον έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο του ΕΦΕΤ στην ανωτέρω εταιρεία, εντοπίστηκαν συνολικά 99 τεμάχια του εν λόγω σκευάσματος, τα οποία δεσμεύθηκαν για τη διενέργεια δειγματοληψίας και ανάλυσης.
Παράλληλα, από την επιτόπια έρευνα προέκυψε ότι τα σκευάσματα δεν έφεραν ελληνικές επισημάνσεις, ενώ από την ανάλυση του Γενικού Χημείου του Κράτους διαπιστώθηκε ότι περιέχουν βιταμίνες έως και 6 φορές μεγαλύτερες από τα αντίστοιχα εμπλουτισμένα ελεύθερης αλκοόλης ποτά που έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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