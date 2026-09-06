Θεοδωρικάκος: H αξιοπιστία είναι το μεγαλύτερο όπλο των μέτρων που ανακοινώθηκαν

Είναι απολύτως δεσμευτικά - Δεν είναι προεκλογικά λόγια που θα ξεχαστούν, ούτε λαγοί με πετραχήλια - Εφόσον ο ελληνικός λαός συνεχίσει να εμπιστεύεται τη ΝΔ, θα γίνουν





«Το πλεονέκτημα του σχεδίου μας, με πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, έχει δύο σημαντικά χαρακτηριστικά. Όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν ότι αν είναι Πρωθυπουργός ο







Υπενθύμισε ότι πριν από 15 χρόνια η χώρα χρεοκόπησε, οι μισθοί και οι συντάξεις κόπηκαν στη μέση και το 2019 ήρθε η ΝΔ και ξεκίνησε μια πολιτική μείωσης της φορολογίας, ενίσχυσης του εισοδήματος και μείωσης της ανεργίας. Σήμερα, όπως σημείωσε, η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ιταλία, η Γαλλία και η Μ. Βρετανία και αυτό αφορά τους πάντες.







Στη συνέχεια τόνισε πως «εξαιρετικά έκτακτες καταστάσεις, όπως η πανδημία και οι δύο πόλεμοι, εκτόξευσαν τον πληθωρισμό», και συνέχισε πως «αν είχαμε περισσότερες δυνατότητες, θα κάναμε περισσότερα. Τα χρήματα δεν βρίσκονται από το πουθενά. Ακούμε για 13 δισεκατομμύρια επιπλέον. Από πού θα τα βρει ο κ. Τσίπρας; Από τα λεφτόδεντρα που υπόσχεται ή από τις θυρίδες που έχουν κάποιοι στις τράπεζες; Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά και θα αναθεωρήσει αρκετά πράγματα. Ας στείλει το πρόγραμμά του στο ανεξάρτητο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ώστε να αξιολογηθεί. Δεν πρέπει να δημιουργούνται ψεύτικες προσδοκίες χωρίς αντίκρισμα. Σε μια αβέβαιη περίοδο, δεν είναι ώρα για περιπέτειες. Όλες οι προτάσεις πρέπει να κατατίθενται στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και να αξιολογούνται, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα».

Ο κ. Θεοδωρικάκος συνέχισε λέγοντας πως «το μέτρο του κοινού κλειστού λογαριασμού στην τράπεζα είναι επίσης πολύ σημαντικό. Η οικογένεια που έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει για το παιδί της μπορεί να δημιουργήσει ένα κεφάλαιο και στα 18 του χρόνια το παιδί θα έχει ένα απόθεμα για να ξεκινήσει τη ζωή του. Αυτό είναι ένα μέτρο για τους ανθρώπους που μπορούν να εξοικονομήσουν αυτό το ποσό. Είναι μια προσπάθεια δημιουργίας μιας διαφορετικής κουλτούρας αποταμίευσης».

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«Έχουμε κάνει μεγάλες παρεμβάσεις, τις οποίες δεν έχει κάνει άλλη κυβέρνηση. Επιβάλαμε πλαφόν στα κέρδη, μπήκαν πολύ αυστηρά πρόστιμα μέσα από ελέγχους και κάναμε μια ουσιαστική συμφωνία με τους φορείς της επιχειρηματικότητας για πάγωμα των τιμών το καλοκαίρι. Η συμφωνία τηρήθηκε. Είχαμε -2,3% πληθωρισμό τροφίμων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 0,2%, ενώ έχει ξεκινήσει και η πρωτοβουλία με τις μειώσεις τιμών σε 1.740 κωδικούς βασικών προϊόντων για κάθε ελληνικό νοικοκυριό», επισήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος και προσέθεσε: «Γνωρίζετε ότι οι τιμές δεν πέφτουν με υπουργικές αποφάσεις. Επομένως, η κυβέρνηση πρέπει να συνομιλεί με την επιχειρηματικότητα. Ζήτησα από τους επιχειρηματίες να μειώσουν το μεσοσταθμικό κέρδος τους και να σεβαστούν το γεγονός ότι περνάμε μια δύσκολη περίοδο. Υπάρχει, λοιπόν, αυτή η Εθνική Πρωτοβουλία, την οποία έχει διαχειριστεί η νέα Ανεξάρτητη Αρχή και αποτελεί μια μικρή ανάσα για τα νοικοκυριά. Σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζω ότι έτσι θα λυθεί το πρόβλημα του κόστους ζωής. Τα 40 ευρώ μείωση όμως είναι κάτι σημαντικό για το μηνιάτικο όσων δυσκολεύονται περισσότερο».



Ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ακόμα πως σημασία έχει να βελτιώνεται η κατάσταση, να αυξάνονται οι μισθοί και οι συντάξεις, να αυξάνονται τα κέρδη στις επιχειρήσεις και να δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά μας, ώστε να μπορούν να μείνουν εδώ, στην πατρίδα μας.



Για τις εκλογές είπε πως θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, πως έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση και «θα πρέπει όλοι να το συνειδητοποιήσουν. Οι πολίτες θα κληθούν να απαντήσουν σε συγκεκριμένα διλήμματα και να πάρουν μια υπεύθυνη απόφαση για το μέλλον της χώρας σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Δεν είναι ώρα για λάθη και η χώρα χρειάζεται σταθερή πορεία. Αυτό το εγγυάται η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα εναλλακτικό σχέδιο».

«Ο πρωθυπουργός παρουσίασε ένα αναλυτικό και κοστολογημένο σχέδιο για το πώς θα διασφαλίσουμε ως χώρα μια πορεία σταθερότητας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, η οποία θα αφορά κάθε πολίτη», υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος , σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις του στο OPEN και στο Action24.«Το πλεονέκτημα του σχεδίου μας, με πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, έχει δύο σημαντικά χαρακτηριστικά. Όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν ότι αν είναι Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης , αυτά που λέει θα γίνουν πράξη, διότι ό,τι υπόσχεται το πράττει. Είναι απολύτως δεσμευτικά και εφόσον έχουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, θα πραγματοποιηθούν. Δεν είναι προεκλογικά λόγια που θα ξεχαστούν, ούτε λαγοί με πετραχήλια. Εφόσον ο ελληνικός λαός συνεχίσει να εμπιστεύεται τη ΝΔ, θα γίνουν. Το δεύτερο μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι τα μέτρα αφορούν όλες τις κοινωνικές ομάδες: τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, τους οικογενειάρχες, τους νέους ανθρώπους καθώς και τους συνταξιούχους», τόνισε χαρακτηριστικά.«Για τους επαγγελματίες, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, πρώτα στην περιφέρεια και στη συνέχεια στην Αττική, καθώς και η μικρή μείωση της προκαταβολής φόρου, είναι σημαντικά μέτρα. Εξαιρετικής σημασίας είναι και η απόφαση να μην πληρώνουν φόρο οι αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, καθώς και τα μέτρα για τους τρίτεκνους. Πρόκειται για μέτρα που συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Χωρίς ισχυρή πρωτογενή παραγωγή δεν μπορούμε να πορευόμαστε με βεβαιότητα μπροστά. Το θετικό πλεόνασμα της ανάπτυξης επιστρέφει στην κοινωνία», σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος.Υπενθύμισε ότι πριν από 15 χρόνια η χώρα χρεοκόπησε, οι μισθοί και οι συντάξεις κόπηκαν στη μέση και το 2019 ήρθε η ΝΔ και ξεκίνησε μια πολιτική μείωσης της φορολογίας, ενίσχυσης του εισοδήματος και μείωσης της ανεργίας. Σήμερα, όπως σημείωσε, η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ιταλία, η Γαλλία και η Μ. Βρετανία και αυτό αφορά τους πάντες.Στη συνέχεια τόνισε πως «εξαιρετικά έκτακτες καταστάσεις, όπως η πανδημία και οι δύο πόλεμοι, εκτόξευσαν τον πληθωρισμό», και συνέχισε πως «αν είχαμε περισσότερες δυνατότητες, θα κάναμε περισσότερα. Τα χρήματα δεν βρίσκονται από το πουθενά. Ακούμε για 13 δισεκατομμύρια επιπλέον. Από πού θα τα βρει ο κ. Τσίπρας; Από τα λεφτόδεντρα που υπόσχεται ή από τις θυρίδες που έχουν κάποιοι στις τράπεζες; Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά και θα αναθεωρήσει αρκετά πράγματα. Ας στείλει το πρόγραμμά του στο ανεξάρτητο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ώστε να αξιολογηθεί. Δεν πρέπει να δημιουργούνται ψεύτικες προσδοκίες χωρίς αντίκρισμα. Σε μια αβέβαιη περίοδο, δεν είναι ώρα για περιπέτειες. Όλες οι προτάσεις πρέπει να κατατίθενται στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και να αξιολογούνται, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα».Ο κ. Θεοδωρικάκος συνέχισε λέγοντας πως «το μέτρο του κοινού κλειστού λογαριασμού στην τράπεζα είναι επίσης πολύ σημαντικό. Η οικογένεια που έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει για το παιδί της μπορεί να δημιουργήσει ένα κεφάλαιο και στα 18 του χρόνια το παιδί θα έχει ένα απόθεμα για να ξεκινήσει τη ζωή του. Αυτό είναι ένα μέτρο για τους ανθρώπους που μπορούν να εξοικονομήσουν αυτό το ποσό. Είναι μια προσπάθεια δημιουργίας μιας διαφορετικής κουλτούρας αποταμίευσης».Ο Υπουργός Ανάπτυξης προειδοποίησε πως υπάρχουν μεγάλες πιέσεις σε όλο τον κόσμο, επομένως και στην Ελλάδα, οι οποίες μπορεί να ενταθούν το επόμενο διάστημα. «Γίνονται δύο πόλεμοι στη γειτονιά μας, η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου εκτοξεύεται και μπορεί να ξεπεράσει τα υψηλότερα επίπεδα που έχει σημειώσει στο παρελθόν. Είναι αδύνατο να μην υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις», όπως τόνισε.«Έχουμε κάνει μεγάλες παρεμβάσεις, τις οποίες δεν έχει κάνει άλλη κυβέρνηση. Επιβάλαμε πλαφόν στα κέρδη, μπήκαν πολύ αυστηρά πρόστιμα μέσα από ελέγχους και κάναμε μια ουσιαστική συμφωνία με τους φορείς της επιχειρηματικότητας για πάγωμα των τιμών το καλοκαίρι. Η συμφωνία τηρήθηκε. Είχαμε -2,3% πληθωρισμό τροφίμων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 0,2%, ενώ έχει ξεκινήσει και η πρωτοβουλία με τις μειώσεις τιμών σε 1.740 κωδικούς βασικών προϊόντων για κάθε ελληνικό νοικοκυριό», επισήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος και προσέθεσε: «Γνωρίζετε ότι οι τιμές δεν πέφτουν με υπουργικές αποφάσεις. Επομένως, η κυβέρνηση πρέπει να συνομιλεί με την επιχειρηματικότητα. Ζήτησα από τους επιχειρηματίες να μειώσουν το μεσοσταθμικό κέρδος τους και να σεβαστούν το γεγονός ότι περνάμε μια δύσκολη περίοδο. Υπάρχει, λοιπόν, αυτή η Εθνική Πρωτοβουλία, την οποία έχει διαχειριστεί η νέα Ανεξάρτητη Αρχή και αποτελεί μια μικρή ανάσα για τα νοικοκυριά. Σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζω ότι έτσι θα λυθεί το πρόβλημα του κόστους ζωής. Τα 40 ευρώ μείωση όμως είναι κάτι σημαντικό για το μηνιάτικο όσων δυσκολεύονται περισσότερο».Ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ακόμα πως σημασία έχει να βελτιώνεται η κατάσταση, να αυξάνονται οι μισθοί και οι συντάξεις, να αυξάνονται τα κέρδη στις επιχειρήσεις και να δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά μας, ώστε να μπορούν να μείνουν εδώ, στην πατρίδα μας.Για τις εκλογές είπε πως θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, πως έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση και «θα πρέπει όλοι να το συνειδητοποιήσουν. Οι πολίτες θα κληθούν να απαντήσουν σε συγκεκριμένα διλήμματα και να πάρουν μια υπεύθυνη απόφαση για το μέλλον της χώρας σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Δεν είναι ώρα για λάθη και η χώρα χρειάζεται σταθερή πορεία. Αυτό το εγγυάται η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα εναλλακτικό σχέδιο».

Για το ζήτημα με τα σχολικά βιβλία, ανέφερε πως «υπάρχουν δύο μηνύματα: Σε ό,τι αφορά το πολιτικό ζήτημα, ο Πρωθυπουργός το έκλεισε πλήρως και με ξεκάθαρο τρόπο. Σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά , πιστεύω στην παραδοσιακή οικογένεια, με τον πατέρα και τη μητέρα».



Ο κ. Θεοδωρικάκος δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στην τραγωδία στην Τανάγρα με την απώλεια των δυο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, εκφράζοντας την βαθιά λύπη του: «Θα ήθελα να εκφράσω την οδύνη μου για το τραγικό χθεσινό συμβάν, κατά το οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο παλικάρια της Πολεμικής Αεροπορίας. Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στους οικείους τους, στις οικογένειές τους, αλλά και σε ολόκληρη την οικογένεια των Ενόπλων Δυνάμεων. Αποτίουμε τιμή και σεβασμό στη μνήμη τους».

06.09.2026, 11:39