«Για δώσ' του ρακέτα»: Γεωργιάδης και Παπαθανάσης έπαιξαν αγώνα πινγκ πονγκ σε περίπτερο ΔΕΘ, δείτε βίντεο
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«Για δώσ' του ρακέτα»: Γεωργιάδης και Παπαθανάσης έπαιξαν αγώνα πινγκ πονγκ σε περίπτερο ΔΕΘ, δείτε βίντεο

Η φιλική αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο 16 της ΔΕΘ, με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας να παίρνει τελικά τη νίκη

«Για δώσ' του ρακέτα»: Γεωργιάδης και Παπαθανάσης έπαιξαν αγώνα πινγκ πονγκ σε περίπτερο ΔΕΘ, δείτε βίντεο
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Ένα διαφορετικό στιγμιότυπο από την έναρξη της ΔΕΘ χάρισαν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας, Νίκος Παπαθανάσης.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του Status FM, οι δύο υπουργοί ξέκλεψαν λίγα λεπτά από το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμά τους και έπαιξαν ένα σύντομο παιχνίδι πινγκ πονγκ στο περίπτερο 16 της ΔΕΘ.

«Για δώσ' του ρακέτα», ακούγεται να λέει ο υπουργός Υγείας, με τον Νίκο Παπαθανάση λίγο αργότερα να αποδέχεται την πρόκληση.

Οι Γεωργιάδης και Παπαθανάσης δοκίμασαν τις ικανότητές τους στο τραπέζι, με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας να αναδεικνύεται τελικά νικητής στο φιλικό αυτό ματς.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

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