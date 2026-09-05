«Για δώσ' του ρακέτα»: Γεωργιάδης και Παπαθανάσης έπαιξαν αγώνα πινγκ πονγκ σε περίπτερο ΔΕΘ, δείτε βίντεο

Η φιλική αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο 16 της ΔΕΘ, με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας να παίρνει τελικά τη νίκη