Νομοσχέδιο ΥΠΕΣ: Νέα εποχή στην εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων, στόχος η σύνδεση προαγωγών με απόδοση και δεξιότητες

Νέο πλαίσιο για την υπηρεσιακή εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, που κατατέθηκε στη Βουλή και εισάγει αλλαγές στη βαθμολογική διάρθρωση, στις προαγωγές και στην επιλογή προϊσταμένων