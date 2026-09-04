Η πρώτη εμφάνιση Μυλωνάκη σε πολιτική εκδήλωση, επιστρέφει τη Δευτέρα στα καθήκοντα του στο Μαξίμου - Τι είπε στους δημοσιογράφους
Η πρώτη εμφάνιση Μυλωνάκη σε πολιτική εκδήλωση, επιστρέφει τη Δευτέρα στα καθήκοντα του στο Μαξίμου - Τι είπε στους δημοσιογράφους
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ πραγματοποίησε απόψε στη Θεσσαλονίκη την πρώτη εμφάνισή του σε πολιτική εκδήλωση μετά την περιπέτεια της υγείας του
Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση σε πολιτική εκδήλωση μετά την περιπέτεια με την υγεία του πραγματοποίησε απόψε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης στο ξενοδοχείο Electra στη Θεσσαλονίκη.
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έδωσε το παρών στην εκδήλωση που διοργάνωσε στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ για τους δημοσιογράφους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Γιώργος Ευθυμίου, στην οποία ήταν καλεσμένος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο κ. Μυλωνάκης όπως ανέφερε στους δημοσιογράφους αύριο θα παραστεί στην ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τη Δευτέρα θα επιστρέψει στο Μέγαρο Μαξίμου και θα συμμετάσχει στον Πρωινό Καφέ.
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έδωσε το παρών στην εκδήλωση που διοργάνωσε στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ για τους δημοσιογράφους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Γιώργος Ευθυμίου, στην οποία ήταν καλεσμένος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο κ. Μυλωνάκης όπως ανέφερε στους δημοσιογράφους αύριο θα παραστεί στην ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τη Δευτέρα θα επιστρέψει στο Μέγαρο Μαξίμου και θα συμμετάσχει στον Πρωινό Καφέ.
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