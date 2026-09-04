Η πρώτη εμφάνιση Μυλωνάκη σε πολιτική εκδήλωση, επιστρέφει τη Δευτέρα στα καθήκοντα του στο Μαξίμου - Τι είπε στους δημοσιογράφους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γιώργος Μυλωνάκης 90ή ΔΕΘ Μέγαρο Μαξίμου

Η πρώτη εμφάνιση Μυλωνάκη σε πολιτική εκδήλωση, επιστρέφει τη Δευτέρα στα καθήκοντα του στο Μαξίμου - Τι είπε στους δημοσιογράφους

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ πραγματοποίησε απόψε στη Θεσσαλονίκη την πρώτη εμφάνισή του σε πολιτική εκδήλωση μετά την περιπέτεια της υγείας του

Η πρώτη εμφάνιση Μυλωνάκη σε πολιτική εκδήλωση, επιστρέφει τη Δευτέρα στα καθήκοντα του στο Μαξίμου - Τι είπε στους δημοσιογράφους
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Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση σε πολιτική εκδήλωση μετά την περιπέτεια με την υγεία του πραγματοποίησε απόψε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης στο ξενοδοχείο Electra στη Θεσσαλονίκη.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έδωσε το παρών στην εκδήλωση που διοργάνωσε στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ για τους δημοσιογράφους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Γιώργος Ευθυμίου, στην οποία ήταν καλεσμένος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μυλωνάκης όπως ανέφερε στους δημοσιογράφους αύριο θα παραστεί στην ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τη Δευτέρα θα επιστρέψει στο Μέγαρο Μαξίμου και θα συμμετάσχει στον Πρωινό Καφέ.

Η πρώτη εμφάνιση Μυλωνάκη σε πολιτική εκδήλωση, επιστρέφει τη Δευτέρα στα καθήκοντα του στο Μαξίμου - Τι είπε στους δημοσιογράφους
Ο δημοσιογράφος του protothema.gr Άγγελος Μόσχοβας με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη
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