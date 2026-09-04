Χατζηδάκης πριν τη ΔΕΘ: Μείωση του κόστους ανατροφής των παιδιών και πρώτη κατοικία για νέα ζευγάρια
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Κωστής Χατζηδάκης Κυριάκος Μητσοτάκης ΔΕΘ

Χατζηδάκης πριν τη ΔΕΘ: Μείωση του κόστους ανατροφής των παιδιών και πρώτη κατοικία για νέα ζευγάρια

Ο κ. Χατζηδάκης προανήγγειλε για αύριο δέσμη παρεμβάσεων του πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ακρίβειας

Χατζηδάκης πριν τη ΔΕΘ: Μείωση του κόστους ανατροφής των παιδιών και πρώτη κατοικία για νέα ζευγάρια
Γιώργος Παπακωνσταντίνου
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Νέες παρεμβάσεις για το κόστος ανατροφής των παιδιών και τη στέγη προανήγγειλε ο Κωστής Χατζηδάκης, δίνοντας μία ημέρα πριν από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ το στίγμα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων για την επόμενη περίοδο.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, μιλώντας στο συνέδριο της «Ημερησίας» «Redefining Growth in Southeastern Europe», έβαλε στο επίκεντρο τη μείωση του κόστους ανατροφής των παιδιών, στο πλαίσιο μιας εθνικής στρατηγικής για το δημογραφικό, αλλά και τη διευκόλυνση απόκτησης πρώτης κατοικίας για νέα ζευγάρια. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται ακόμη νέες κοινωνικές κατοικίες με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, ανακαίνιση κλειστών ακινήτων και ειδικά μέτρα στέγασης για εργαζόμενους πρώτης γραμμής.

Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης προανήγγειλε για αύριο δέσμη παρεμβάσεων του πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ακρίβειας και την ενίσχυση μικρομεσαίων, ελεύθερων επαγγελματιών, συνταξιούχων και οικογενειών με παιδιά.

«Αύριο ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μια δέσμη παρεμβάσεων προς αυτή την κατεύθυνση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ακρίβειας, την ενίσχυση των μικρομεσαίων και των ελεύθερων επαγγελματιών και τη στήριξη των συνταξιούχων και των οικογενειών με παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στο δημογραφικό, προαναγγέλλοντας εθνική στρατηγική δημογραφικής αναγέννησης με δύο συγκεκριμένες κατευθύνσεις: τη μείωση του κόστους ανατροφής του παιδιού και την καλύτερη ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

«Το πρόγραμμά μας θα περιλαμβάνει μια εθνική στρατηγική δημογραφικής αναγέννησης με έμφαση στη μείωση του κόστους ανατροφής του παιδιού και στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

Ο δεύτερος μεγάλος άξονας που περιέγραψε αφορά στην προσιτή στέγαση, με τον κ. Χατζηδάκη να αναφέρεται σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων που ξεκινά από την πρώτη κατοικία και φτάνει στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για διευκόλυνση της απόκτησης πρώτης κατοικίας από νέα ζευγάρια, για αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προκειμένου να δημιουργηθούν νέες κοινωνικές κατοικίες, αλλά και για ανακαίνιση κλειστών ακινήτων, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά κατοικίας.

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Ξεχωριστή αναφορά έκανε και σε ειδικά μέτρα για τη στέγαση εργαζομένων πρώτης γραμμής, προσθέτοντας μία ακόμη κατηγορία στις ομάδες στις οποίες θα στοχεύσουν οι νέες στεγαστικές πολιτικές.
Γιώργος Παπακωνσταντίνου
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