Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις: Σήμερα παράγουν 5.000 drones το χρόνο, η παραγωγή θα εκτοξευτεί στα 15.000 από τον Δεκέμβριο λέει ο Δένδιας

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη και τον Διοικητή της ΑΣΔΙΘ Αντιστράτηγο Παναγιώτη Καβιδόπουλο, μετέβη στα υπό ανέγερση ΣΟΑ στο Διδυμότειχο. Ενημερώθηκε αναλυτικά από τον Διευθυντή του Γ΄ Κλάδου του ΓΕΣ Υποστράτηγο Δημήτριο Κουρκουλάκο για την πορεία υλοποίησης του έργου κατασκευής των 24 νέων κατοικιών για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των οικογενειών τους, εκ των οποίων 12 στο Διδυμότειχο και 12 στην Ορεστιάδα. Επίσης, είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά την εξέλιξη και την πρόοδο του έργου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω του 90% και θα παραδοθεί τον προσεχή μήνα. Τα 24 νέα Στρατιωτικά Οικήματα εντάσσονται στο Οικιστικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο αφορά συνολικά 17.484 σύγχρονες κατοικίες σε όλη την επικράτεια για τη στέγαση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των οικογενειών τους. Στην επίσκεψη παρευρέθηκαν ο Βουλευτής Αναστάσιος Δημοσχάκης και ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Ρωμήλος Χατζηγιαννόγλου.Ακολούθως, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μετέβη στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, όπου συναντήθηκε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. Άνθιμο. Ο κ. Δένδιας εξέφρασε τις ευχές του προς τον Σεβασμιώτατο, επί τη ευκαιρία των ονομαστηρίων του. Έπειτα ο κ. Δένδιας επισκέφτηκε το 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού στους Τοξότες Ξάνθης, όπου ενημερώθηκε για την εξέλιξη της παραγωγής μη επανδρωμένων drones και για την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής του δυνατότητας.Αμέσως μετά, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφτηκε την έδρα του 724 Τάγματος Μηχανικού, όπου λειτουργεί μία από τις 8 Μονάδες Παραγωγής στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, το οποίο χρησιμοποιείται για την κατασκευή 522 νέων οχυρωματικών έργων προσωπικού και μέσων.Ο κ. Δένδιας ανέφερε σε δήλωσή του μετά το πέρας της επίσκεψής του στην Ξάνθη:«Είχα τη χαρά σήμερα εδώ στην Ξάνθη, να επισκεφτώ το 316 Συνεργείο το οποίο παράγει Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα.Το 316 μαζί με το 306 Εργοστάσιο Βάσης στην Αττική, έχει δώσει ήδη τη δυνατότητα στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να παράγουν ετησίως περίπου 5.000 drones για τις ανάγκες τους.Θα ήθελα να σημειώσετε ότι στις 31/12/2023 οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είχαν μόνο δύο drones Κατηγορίας ΙΙΙ HERON τα οποία πετούσαν εναλλάξ και 252 drones βιομηχανικής παραγωγής. Θα μου επιτρέψετε με κάθε σεβασμό να πω, επιπέδου “Jumbo”.Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, οι Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να παράγουν 5.000 drones για τις ανάγκες τους και με την ολοκλήρωση του 309 Εργοστασίου, του οποίου θα κάνουμε τα εγκαίνια τον Δεκέμβρη, οι Ένοπλες Δυνάμεις θα μπορούν να παράξουν 15.000 drones ετησίως. Κι αυτό αφορά μόνον την παραγωγή των ίδιων των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς να συνυπολογίσουμε τις ήδη αναπτυχθείσες δυνατότητες του ελληνικού οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας.Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια φάση που οι Ένοπλες Δυνάμεις σε ταχύτατο χρονικό διάστημα περνούν στη νέα εποχή. Τα drones μάς δίνουν δυνατότητες παρατήρησης, μας δίνουν δυνατότητες αναγνώρισης, μας δίνουν δυνατότητες επιθετικής δραστηριότητας.Αλλά δεν αρκεί αυτό. Υπάρχει και η Άμυνα. Η ανάγκη να προστατεύσουμε το προσωπικό μας από ανάλογα μέσα που τυχόν θα έχει μια χώρα που απειλήσει την Ελλάδα.Επισκέφτηκα λοιπόν, επίσης, εδώ στην Ξάνθη, μία από τις 8 Μονάδες που έχουμε δημιουργήσει, παραγωγής προκατασκευασμένων και διασυνδεόμενων μπλοκ οπλισμένου σκυροδέματος, τα οποία κατασκευάζονται ακριβώς για να προστατεύσουν το προσωπικό μας.Ήδη εκτελείται αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα 522 έργων οχυρώσεως και μέχρι το 2030 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων οχυρώσεως και προστασίας του προσωπικού μας, όχι μόνο στο σύνολο των θέσεων άμυνας και διασποράς, αλλά επίσης και στις θέσεις υποστήριξης των εγκαταστάσεων υποδομής της Πατρίδας μας.Η κατασκευή αυτών των μπλοκ οπλισμένου σκυροδέματος μάς δίνει τη δυνατότητα να μειώνουμε στο 20% τον χρόνο ο οποίος απαιτείται για την κατασκευή του συγκεκριμένου οχυρωματικού έργου. Και επίσης, ακόμα πιο σημαντικό, να μειώνουμε περίπου στο 30% το κόστος κατασκευής αυτού του οχυρωματικού έργου. Υπολογίζουμε ότι αυτό σε ετήσιο επίπεδο μάς δημιουργεί μια εξοικονόμηση όσον αφορά τα έργα που είναι απαραίτητο να γίνουν, της τάξης των 41 εκατ. ευρώ.Βλέπουμε λοιπόν πώς αναπτύσσεται η «Ατζέντα 2030» στην πράξη. Αφενός μεν, αναπτύσσει τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων να παράξουν drones, αφετέρου δημιουργεί επίσης τον μηχανισμό κατασκευής των αμυντικών εγκαταστάσεων που απαιτεί η συγκυρία και επίσης, δημιουργείται μια τεράστια δυνατότητα εξοικονόμησης των χρημάτων του Έλληνα πολίτη, του Έλληνα φορολογούμενου».