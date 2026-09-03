Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης και Πατριωτική Εισφορά: Τι προβλέπουν οι δύο εξαγγελίες Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη
Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης και Πατριωτική Εισφορά: Τι προβλέπουν οι δύο εξαγγελίες Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη
Από την ΕΛ.ΑΣ. τονίζουν ότι το νέο Ταμείο θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης, ενώ η Πατριωτική Εισφορά θα αφορά αποκλειστικά τους πολίτες με τη μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια
Η ίδρυση Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, αλλά και η θέσπιση Πατριωτικής Εισφοράς βρέθηκαν στην προμετωπίδα των εξαγγελιών του Προέδρου της ΕΛ.Α.Σ, Αλέξη Τσίπρα στη χθεσινή παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος, στη Θεσσαλονίκη.
Εξηγώντας τον τρόπο εφαρμογής και λειτουργίας του, το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης θα λειτουργεί ως «ένα ολοκληρωμένο κρατικό επενδυτικό ταμείο, κατά τα διεθνή πρότυπα των sovereignwealth funds, όπως την Cassa Depositi e Prestiti στην Ιταλία, την Caissedes Dépôts στη Γαλλία, το National Wealth Fund στο Ηνωμένο Βασίλειο ή το Government Pension Fund of Norway στη Νορβηγία», όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.Α.Σ, με όραμά του την «ενεργητική διαχείριση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων βάσει μιας σταθερής, μακροπρόθεσμης στρατηγικής».
Στο πλαίσιο αυτό, στόχος είναι πρωτογενή κεφάλαια 12 δισ. ευρώ σε τέσσερα χρόνια — 1,5 δισ. ετησίως από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 1 δισ. ετησίως από την ανακατεύθυνση του επενδυτικού κινήτρου διαμονής από την αγορά έτοιμων ακινήτων προς το Ταμείο (Golden Visa) και 500 εκατ. ετησίως από εθελοντική συμμετοχή μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ η πρόσκληση θα απευθυνθεί ενδεικτικά στις 30 εταιρείες της Κύριας Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση, που αντιστοιχεί αθροιστικά σε άνω του 90% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του ΧΑ, με αξία περίπου €173 δισ.
Στην περίπτωση της Πατριωτικής εισφοράς, από την ΕΛ.Α.Σ επικαλούνται στοιχεία της World Inequality Database (2024), το ανώτερο 1% του πληθυσμού της Ελλάδας κατέχει το 24,27% του πλούτου (~€201,6 δις.), ενώ το ανώτερο 10% κατέχει συνολικά το 60,91% (~€506,0 δις.). To λοιπό 90% κατέχει €324,8δις.
Η πρόταση για πατριωτική εισφορά αφορά σε εφαρμογή συντελεστή 1,0% για το ανώτερο 1% σε όρους καθαρού πλούτου του πληθυσμού, οδηγώντας σε δυνητικά έσοδα ~€2,02 δις. ετησίως.
Έτσι ώστε το 1% των πιο ισχυρών να αναλάβει, όπως αναλογεί στη δύναμη του, περισσότερο βάρος στην εθνική προσπάθεια για τη σύγκλιση με την Ευρώπη, όπως επισημαίνεται, δηλαδή, το 1% των πιο ισχυρών Ελλήνων θα καταβάλει για τη πατρίδα σε μόνιμη βάση το 1% της αξίας της περιουσίας του, υπό τη προϋπόθεση ότι δε θα καταβάλει άλλη εισφορά που θα αφορά τη περιουσία του και ότι το ποσό αυτό θα είναι ένα κλασματικό υποσύνολο από την απόδοση της αξιοποίησής της.
Βασικό προαπαιτούμενο, ωστόσο, για την εφαρμογή της πατριωτικής εισφοράς είναι η ολοκλήρωση του περιουσιολογίου: το ενιαίο μητρώο κινητής και ακίνητης περιουσίας κάθε φορολογουμένου, με αυτόματη άντληση από τις βάσεις του Δημοσίου, διασύνδεση με ταμειακά συστήματα, ηλεκτρονικές πληρωμές και τα ευρωπαϊκά μητρώα πραγματικών δικαιούχων, αυστηρή προστασία δεδομένων και αποκλειστική χρήση για φορολογικό έλεγχο, καταλήγουν από την ΕΛ.Α.Σ.
Εξηγώντας τον τρόπο εφαρμογής και λειτουργίας του, το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης θα λειτουργεί ως «ένα ολοκληρωμένο κρατικό επενδυτικό ταμείο, κατά τα διεθνή πρότυπα των sovereignwealth funds, όπως την Cassa Depositi e Prestiti στην Ιταλία, την Caissedes Dépôts στη Γαλλία, το National Wealth Fund στο Ηνωμένο Βασίλειο ή το Government Pension Fund of Norway στη Νορβηγία», όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.Α.Σ, με όραμά του την «ενεργητική διαχείριση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων βάσει μιας σταθερής, μακροπρόθεσμης στρατηγικής».
Στο πλαίσιο αυτό, στόχος είναι πρωτογενή κεφάλαια 12 δισ. ευρώ σε τέσσερα χρόνια — 1,5 δισ. ετησίως από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 1 δισ. ετησίως από την ανακατεύθυνση του επενδυτικού κινήτρου διαμονής από την αγορά έτοιμων ακινήτων προς το Ταμείο (Golden Visa) και 500 εκατ. ετησίως από εθελοντική συμμετοχή μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ η πρόσκληση θα απευθυνθεί ενδεικτικά στις 30 εταιρείες της Κύριας Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση, που αντιστοιχεί αθροιστικά σε άνω του 90% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του ΧΑ, με αξία περίπου €173 δισ.
Στην περίπτωση της Πατριωτικής εισφοράς, από την ΕΛ.Α.Σ επικαλούνται στοιχεία της World Inequality Database (2024), το ανώτερο 1% του πληθυσμού της Ελλάδας κατέχει το 24,27% του πλούτου (~€201,6 δις.), ενώ το ανώτερο 10% κατέχει συνολικά το 60,91% (~€506,0 δις.). To λοιπό 90% κατέχει €324,8δις.
Η πρόταση για πατριωτική εισφορά αφορά σε εφαρμογή συντελεστή 1,0% για το ανώτερο 1% σε όρους καθαρού πλούτου του πληθυσμού, οδηγώντας σε δυνητικά έσοδα ~€2,02 δις. ετησίως.
Έτσι ώστε το 1% των πιο ισχυρών να αναλάβει, όπως αναλογεί στη δύναμη του, περισσότερο βάρος στην εθνική προσπάθεια για τη σύγκλιση με την Ευρώπη, όπως επισημαίνεται, δηλαδή, το 1% των πιο ισχυρών Ελλήνων θα καταβάλει για τη πατρίδα σε μόνιμη βάση το 1% της αξίας της περιουσίας του, υπό τη προϋπόθεση ότι δε θα καταβάλει άλλη εισφορά που θα αφορά τη περιουσία του και ότι το ποσό αυτό θα είναι ένα κλασματικό υποσύνολο από την απόδοση της αξιοποίησής της.
Βασικό προαπαιτούμενο, ωστόσο, για την εφαρμογή της πατριωτικής εισφοράς είναι η ολοκλήρωση του περιουσιολογίου: το ενιαίο μητρώο κινητής και ακίνητης περιουσίας κάθε φορολογουμένου, με αυτόματη άντληση από τις βάσεις του Δημοσίου, διασύνδεση με ταμειακά συστήματα, ηλεκτρονικές πληρωμές και τα ευρωπαϊκά μητρώα πραγματικών δικαιούχων, αυστηρή προστασία δεδομένων και αποκλειστική χρήση για φορολογικό έλεγχο, καταλήγουν από την ΕΛ.Α.Σ.
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