Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης και Πατριωτική Εισφορά: Τι προβλέπουν οι δύο εξαγγελίες Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη

Από την ΕΛ.ΑΣ. τονίζουν ότι το νέο Ταμείο θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης, ενώ η Πατριωτική Εισφορά θα αφορά αποκλειστικά τους πολίτες με τη μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια