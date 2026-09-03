Θεοδωρικάκος: Ο Τσίπρας πουλά δωρεάν ελπίδα που θα γίνει απελπισία αν ο λαός έκανε το σφάλμα να του δώσει ευκαιρία να κυβερνήσει ξανά

«Ο κ. Τσίπρας τάζει και πάλι λαγούς με πετραχήλια, πού θα βρει τα 13 δις ευρώ τον χρόνο;» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης





«Πουλά δωρεάν ελπίδα που θα γίνει απελπισία αν ο ελληνικός λαός έκανε το σφάλμα να του δώσει ξανά την ευκαιρία να κυβερνήσει», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος μιλώντας στον ΑΝΤ1.







Σημειώνοντας ότι «εάν αθροίσει κανείς τις υποσχέσεις που έδωσε στους Έλληνες (σ.σ. ο κ. Τσίπρας) είναι πρόσθετα 13 δισ. ευρώ το χρόνο» σχολίασε «δεν έγινε πρωθυπουργός με 2-3 ψέματα; Είχε υποσχεθεί τα ακριβώς ανάποδα από εκείνα που έκανε. Τάζει στον καθένα ότι θέλει να ακούσει».







«Επειδή δεν μπορεί ο καθένας να λέει ότι θέλει αυτές οι προτάσεις πρέπει να κατατεθούν στο δημοσιονομικό συμβούλιο, να μετρηθούν με επίσημο τρόπο και ο Ελληνικός λαός να γνωρίζουν ποια από αυτά είναι αλήθεια».



Υπογράμμισε πως δύο πόλεμοι με βαρύτατες συνέπειες διεξάγονται αυτή τη στιγμή και «ενώ ο κ. Τσίπρας ξέρει τις τεράστιες δυσκολίες που υπάρχουν και τις οποίες εμείς αντιμετωπίζουμε με σχέδιο και ευθύνη, υπόσχεται ό,τι θέλει να ακούσει ο καθένας. Θεωρεί ότι οι Έλληνες έχουν κοντή μνήμη. Υπόσχεται τεράστιες αυξήσεις, υπόσχεται 500 ευρώ το μήνα σε κάθε φοιτητή. Πιστεύει κανείς ότι υπάρχουν κρυμμένα αυτά τα χρήματα και εμείς δεν θέλουμε να τα δώσουμε;».



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Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως όλο το βάρος του Υπουργείου Ανάπτυξης πέφτει στη στήριξη παραγωγικών επενδύσεων και στην ενίσχυση της βιομηχανίας. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική την οποία έχει παρουσιάσει μαζί με τον Πρωθυπουργό, καθώς – όπως είπε – η βιομηχανία δίνει καλύτερες προοπτικές και καλύτερους μισθούς. «Τα τελευταία επτά χρόνια έχουν δημιουργηθεί 60.000 νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία και οι μεικτές αποδοχές είναι 25.000 ευρώ πολύ πάνω από το μέσο όρο της οικονομίας μας. Ο κ. Τσίπρας έδειξε στο πρόγραμμά του να υιοθετεί πολλά από αυτά που κάνει η κυβέρνηση στη βιομηχανία».



Τόνισε στη συνέχεια πως «ενισχύουμε 600 παραγωγικές επενδύσεις στη βιομηχανία με 2.1 δισ ευρώ προϋπολογισμό και 1 δισ. ενισχύσεις. Παράγεται με αυτόν τον τρόπο ισχυρή προστιθέμενη αξία και δημιουργούνται 10.000 θέσεις εργασίας».



Για τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα τρόφιμα που υποσχέθηκε ο πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ., ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι αν αυτό γινόταν, θα δημιουργούσε ένα έλλειμμα εσόδων 2 δισ. ευρώ. «Πού θα τα βρούμε αυτά τα χρήματα;», αναρωτήθηκε και σχολίασε πως τέτοιες ανέξοδες υποσχέσεις οδηγούν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Προσέθεσε μάλιστα ότι η κατανάλωση στη χώρα μας αυξάνεται λόγω της αύξησης του καθαρού όγκου συναλλαγών, καθώς δεν έχει πέσει η συνολική κατανάλωση στη χώρα μας.



Για «εμπόριο δωρεάν ελπίδας» κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος , κληθείς σήμερα να σχολιάσει τις εξαγγελίες του πρώην πρωθυπουργού για το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης «Πουλά δωρεάν ελπίδα που θα γίνει απελπισία αν ο ελληνικός λαός έκανε το σφάλμα να του δώσει ξανά την ευκαιρία να κυβερνήσει», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος μιλώντας στον ΑΝΤ1.Σημειώνοντας ότι «εάν αθροίσει κανείς τις υποσχέσεις που έδωσε στους Έλληνες (σ.σ. ο κ. Τσίπρας) είναι πρόσθετα 13 δισ. ευρώ το χρόνο» σχολίασε «δεν έγινε πρωθυπουργός με 2-3 ψέματα; Είχε υποσχεθεί τα ακριβώς ανάποδα από εκείνα που έκανε. Τάζει στον καθένα ότι θέλει να ακούσει».Όπως τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, ο Αλέξης Τσίπρας «ξεχνά συνειδητά ότι η χώρα έχει συγκεκριμένες δημοσιονομικές υποσχέσεις, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης πρέπει να τηρεί πολύ συγκεκριμένους κανόνες».«Επειδή δεν μπορεί ο καθένας να λέει ότι θέλει αυτές οι προτάσεις πρέπει να κατατεθούν στο δημοσιονομικό συμβούλιο, να μετρηθούν με επίσημο τρόπο και ο Ελληνικός λαός να γνωρίζουν ποια από αυτά είναι αλήθεια».Υπογράμμισε πως δύο πόλεμοι με βαρύτατες συνέπειες διεξάγονται αυτή τη στιγμή και «ενώ ο κ. Τσίπρας ξέρει τις τεράστιες δυσκολίες που υπάρχουν και τις οποίες εμείς αντιμετωπίζουμε με σχέδιο και ευθύνη, υπόσχεται ό,τι θέλει να ακούσει ο καθένας. Θεωρεί ότι οι Έλληνες έχουν κοντή μνήμη. Υπόσχεται τεράστιες αυξήσεις, υπόσχεται 500 ευρώ το μήνα σε κάθε φοιτητή. Πιστεύει κανείς ότι υπάρχουν κρυμμένα αυτά τα χρήματα και εμείς δεν θέλουμε να τα δώσουμε;».Ο υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι «ξεχνάει συνειδητά ο κ. Τσίπρας ότι έχουμε συγκεκριμένες δημοσιονομικές υποσχέσεις ως μέλη της Ευρωζώνης, άρα οι δυνατότητες του τι μπορούμε να δώσουμε είναι συγκεκριμένες. Τα διαγράφει με ένα “Χ” και υπόσχεται τα πάντα. Να επιμείνω, αυτές τις προτάσεις οφείλει να τις καταθέσει στο δημοσιονομικό συμβούλιο και να μετρηθούν με επίσημο τρόπο».Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως όλο το βάρος του Υπουργείου Ανάπτυξης πέφτει στη στήριξη παραγωγικών επενδύσεων και στην ενίσχυση της βιομηχανίας. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική την οποία έχει παρουσιάσει μαζί με τον Πρωθυπουργό, καθώς – όπως είπε – η βιομηχανία δίνει καλύτερες προοπτικές και καλύτερους μισθούς. «Τα τελευταία επτά χρόνια έχουν δημιουργηθεί 60.000 νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία και οι μεικτές αποδοχές είναι 25.000 ευρώ πολύ πάνω από το μέσο όρο της οικονομίας μας. Ο κ. Τσίπρας έδειξε στο πρόγραμμά του να υιοθετεί πολλά από αυτά που κάνει η κυβέρνηση στη βιομηχανία».Τόνισε στη συνέχεια πως «ενισχύουμε 600 παραγωγικές επενδύσεις στη βιομηχανία με 2.1 δισ ευρώ προϋπολογισμό και 1 δισ. ενισχύσεις. Παράγεται με αυτόν τον τρόπο ισχυρή προστιθέμενη αξία και δημιουργούνται 10.000 θέσεις εργασίας».Για τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα τρόφιμα που υποσχέθηκε ο πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ., ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι αν αυτό γινόταν, θα δημιουργούσε ένα έλλειμμα εσόδων 2 δισ. ευρώ. «Πού θα τα βρούμε αυτά τα χρήματα;», αναρωτήθηκε και σχολίασε πως τέτοιες ανέξοδες υποσχέσεις οδηγούν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Προσέθεσε μάλιστα ότι η κατανάλωση στη χώρα μας αυξάνεται λόγω της αύξησης του καθαρού όγκου συναλλαγών, καθώς δεν έχει πέσει η συνολική κατανάλωση στη χώρα μας.

«Χρειαζόμαστε σοβαρές και υπεύθυνες πολιτικές. Η καλύτερη καταπολέμηση της ακρίβειας αντιμετωπίζεται με καλύτερους μισθούς και με παραγωγικές επενδύσεις», όπως τόνισε και συνέχισε πως «δουλεύουμε για να μειώνουμε τους φόρους και να αυξάνονται τα εισοδήματα. Επιμένω σε αυτό, αν δεν γίνει αυτό, είναι σα να κυνηγάμε την ουρά μας. Όμως αυτό γίνεται και γι’ αυτό υπάρχουν αλλεπάλληλες αυξήσεις και του κατώτατου μισθού και ο μέσος μισθός πλέον είναι στα 1.500 ευρώ», επισήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης.



Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στη συνέχεια στο τί έκανε η κυβέρνηση όταν ξεκίνησε η πολεμική σύγκρουση με την επιδότηση στο diesel, η οποία θα συνεχιστεί και τον Σεπτέμβριο, αλλά και το πλαφόν στα κέρδη ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές μετά την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου που έφερε πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο. Ανέφερε ακόμα την επιβολή 25 εκατ. ευρώ σε πρόστιμα ακόμα και σε μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, τα οποία εισπράττονται στο σύνολό τους.



Στη συνέχεια έκανε ειδική μνεία στη συμφωνία με τους φορείς της επιχειρηματικότητας για πάγωμα των τιμών στα σούπερ μάρκετ το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου, καθώς θα πολλαπλασιάζονταν η ζήτηση γιατί έρχονται δεκάδες εκατομμύρια τουρίστες. «Το έκαναν. Διότι τον Ιούλιο είχαμε πληθωρισμό στα τρόφιμα -2,3% και τον Αύγουστο είχαμε πληθωρισμό στα τρόφιμα 0,2%».



Απαντώντας στην κριτική ότι αυξήθηκαν οι τιμές σε αρκετά προϊόντα και στη συνέχεια μειώθηκαν στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης τιμών σε 1.740 κωδικούς βασικών προϊόντων για κάθε ελληνικό νοικοκυριό, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως «αυτό που περιέγραψαν κάποιοι αφορά περί τους 30 κωδικούς, αλλά επειδή ζήτησα από την κα Τσαγκάρη να κάνει ενδελεχή έρευνα, πρόκειται για περιπτώσεις συγκεκριμένων κωδικών που είχαν δώσει κάποια σούπερ μάρκετ προσφορές για 3-4 ημέρες. Άρα ήταν στο πλαίσιο μιας προσφοράς που είχαν κάνει ούτε καν τον Αύγουστο, αλλά παλαιότερα. Αντί να ενώσουν την προσπάθεια όλοι στο να βοηθήσουμε τη μέση ελληνική οικογένεια να αντιμετωπίσει αυτό το σοβαρό πρόβλημα, μεμψιμοιρούν και κάνουν μια αδιάκοπη κριτική γιατί θέλουν να έχουν κομματικά οφέλη».



Για το όφελος που θα έχει μια μέση ελληνική οικογένεια από αυτή την Εθνική Πρωτοβουλία, ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε πως «υπολογίστηκε, γιατί το ζήτησα αυτό από την Ανεξάρτητη Αρχή, ότι για το μέσο νοικοκυριό που έχει ένα κόστος 500-600 ευρώ το μήνα για το σούπερ μάρκετ, αυτό είναι περίπου 39-40 ευρώ. Δεν είπε κανείς ότι με αυτόν τον τρόπο λύνεται το μεγάλο πρόβλημα του κόστους ζωής, αλλά για όσα νοικοκυριά έχουν ένα πρόβλημα, είναι μια μικρή ανάσα».



Σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα, ανέφερε πως «χρειαζόμαστε μια πολιτική δύναμη και αυτή είναι η ΝΔ, η οποία να συνθέτει και να ενώνει και παραγωγικές δυνάμεις, την επιχειρηματικότητα, τη μεσαία τάξη, τους εργαζόμενους, τους νέους ανθρώπους σε μια προωθητική λογική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε αρχηγός της ΝΔ, εκπροσωπώντας μια κοινωνική πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής, ενώνοντας την παραδοσιακή δύναμη της ΝΔ με εκατοντάδες χιλιάδες άλλους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να μην είχαν ψηφίσει την παράταξη στο παρελθόν, αλλά είδαν εδώ ένα εθνικό σχέδιο ευθύνης για το πώς θα πάει η χώρα μπροστά. Αυτός είναι ένας κανόνας επιτυχίας και είναι ένας αναγκαίος δρόμος».



Σε ό,τι αφορά στην κριτική από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική της χώρας, ο κ. Θεοδωρικάκος απάντησε πως «η πολιτική που κάνουμε στα εθνικά θέματα είναι πολιτική εθνικής ευθύνης και προάσπισης των συμφερόντων με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις που εγγυώνται την εδαφική ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Έχουμε εκλογές σε οκτώ μήνες και πιστεύω ότι ο κυρίαρχος λαός θα ξαναδώσει την ισχύ που πρέπει στη Νέα Δημοκρατία για να συνεχίσει να έχει την ευθύνη διακυβέρνησης του τόπου. Αυτό είναι προς το συμφέρον όλων των Ελλήνων».

03.09.2026, 11:59