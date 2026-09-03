Σαμαράς για Τσίπρα: Στο ίδιο έργο θεατές, μεγάλα λόγια και αυταπάτες

« Πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, με το που έγινε πρωθυπουργός είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε» σημειώνει ο κ. Σαμαράς