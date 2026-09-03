Σαμαράς για Τσίπρα: Στο ίδιο έργο θεατές, μεγάλα λόγια και αυταπάτες
Σαμαράς για Τσίπρα: Στο ίδιο έργο θεατές, μεγάλα λόγια και αυταπάτες
«Πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, με το που έγινε πρωθυπουργός είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε» σημειώνει ο κ. Σαμαράς
Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τις εξαγγελίες που έκανε την Τετάρτη από τη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης άσκησε με δήλωσή του ο Αντώνης Σαμαράς κάνοντας λόγο για «μεγάλα λόγια» και «αυταπάτες»
Όπως σημειώνει ο κ. Σαμαράς, «ο κ. Τσίπρας επιβεβαίωσε χθες τον εαυτό του. Πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, με το που έγινε πρωθυπουργός είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε. Αντιστρόφως, δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει».
«Ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης, παρουσίασε ένα ρητορικό "πρόγραμμα", αλλά κανένα όραμα. Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη. Τσίπρας. Αυταπάτες. Στο ίδιο έργο θεατές...» καταλήγει στη δήλωση του ο Αντώνης Σαμαράς για τις ανακοινώσεις Τσίπρα.
Όπως σημειώνει ο κ. Σαμαράς, «ο κ. Τσίπρας επιβεβαίωσε χθες τον εαυτό του. Πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, με το που έγινε πρωθυπουργός είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε. Αντιστρόφως, δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει».
«Ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης, παρουσίασε ένα ρητορικό "πρόγραμμα", αλλά κανένα όραμα. Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη. Τσίπρας. Αυταπάτες. Στο ίδιο έργο θεατές...» καταλήγει στη δήλωση του ο Αντώνης Σαμαράς για τις ανακοινώσεις Τσίπρα.
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