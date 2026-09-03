«Ο λύκος κι αν εγέρασε κι άσπρισε το μαλλί του»: Το σχόλιο Σκέρτσου για το οικονομικό πρόγραμμα του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη
«Ο λύκος κι αν εγέρασε κι άσπρισε το μαλλί του»: Το σχόλιο Σκέρτσου για το οικονομικό πρόγραμμα του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη
«Δεν έμαθε τίποτα, δεν ξέχασε τίποτα», αναφέρει ο υπουργός Επικρατείας για τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης
Ο Άκης Σκέρτσος αμφισβήτησε ευθέως την κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, εστιάζοντας στην εξαγγελία για τη δημιουργία 50.000 προσιτών κατοικιών μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών.
Ο υπουργός Επικρατείας με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Facebook υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση ενδέχεται να απαιτήσει δαπάνη περίπου 7,5 δισ. ευρώ, ποσό που, σύμφωνα με τον ίδιο, αγγίζει το συνολικό κόστος των 7,39 δισ. ευρώ που υπολογίζει η πλευρά Τσίπρα για το σύνολο του τετραετούς οικονομικού της προγράμματος.
«Καλά θα πάει ΚΑΙ αυτό… δεν έμαθε τίποτα, δεν ξέχασε τίποτα», σημειώνει ο Άκης Σκέρτσος.
«“Ο λύκος κι αν εγέρασε κι άσπρισε το μαλλί του, ούτε τη γνώμη άλλαξε ούτε την κεφαλή του”
Ως επικεφαλής της διυπουργικής επιτροπής για την εθνική στεγαστική πολιτική έχουμε ασχοληθεί συστηματικά το τελευταίο διάστημα μαζί με την αρμόδια υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου με το κόστος κατασκευής των 2.800 κοινωνικών κατοικιών που θα δημιουργήσουμε σε ανενεργά στρατόπεδα της χώρας υπό το ευρωπαϊκό κοινωνικό κλιματικό ταμείο.
Η τιμή του τετραγωνικού μέτρου για κάθε κοινωνική κατοικία υπολογίζεται στα ~1.850 ευρώ/τμ ή στις ~150.000 ευρώ ανά διαμέρισμα των 80 τμ. Οι 2.800 κατοικίες κοστίζουν συνολικά 420 εκ. Ευρώ.
Επομένως οι 50.000 κατοικίες που εξήγγειλε σήμερα για τα επόμενα 4 χρόνια ο κ. Τσίπρας πόσο κοστίζουν; Με έναν απλό πολλαπλασιασμό ο λογαριασμός βγαίνει περίπου στα 7,5 δις ευρώ.
Κι αυτό είναι ένα μόνο από τα >40 μέτρα με δημοσιονομικό κόστος που περιείχε το νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του κ. Τσίπρα ενώ το πρωί οι συνεργάτες του μας ενημέρωναν μέσω διαρροών ότι το συνολικό πακέτο παροχών δεν υπερβαίνει τα 7,4 δις ευρώ στην τετραετία.
Καλά θα πάει ΚΑΙ αυτό… δεν έμαθε τίποτα, δεν ξέχασε τίποτα».
Ο υπουργός Επικρατείας με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Facebook υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση ενδέχεται να απαιτήσει δαπάνη περίπου 7,5 δισ. ευρώ, ποσό που, σύμφωνα με τον ίδιο, αγγίζει το συνολικό κόστος των 7,39 δισ. ευρώ που υπολογίζει η πλευρά Τσίπρα για το σύνολο του τετραετούς οικονομικού της προγράμματος.
«Καλά θα πάει ΚΑΙ αυτό… δεν έμαθε τίποτα, δεν ξέχασε τίποτα», σημειώνει ο Άκης Σκέρτσος.
«“Ο λύκος κι αν εγέρασε κι άσπρισε το μαλλί του, ούτε τη γνώμη άλλαξε ούτε την κεφαλή του”
Αναλυτικά η ανάρτηση:
Ως επικεφαλής της διυπουργικής επιτροπής για την εθνική στεγαστική πολιτική έχουμε ασχοληθεί συστηματικά το τελευταίο διάστημα μαζί με την αρμόδια υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου με το κόστος κατασκευής των 2.800 κοινωνικών κατοικιών που θα δημιουργήσουμε σε ανενεργά στρατόπεδα της χώρας υπό το ευρωπαϊκό κοινωνικό κλιματικό ταμείο.
Η τιμή του τετραγωνικού μέτρου για κάθε κοινωνική κατοικία υπολογίζεται στα ~1.850 ευρώ/τμ ή στις ~150.000 ευρώ ανά διαμέρισμα των 80 τμ. Οι 2.800 κατοικίες κοστίζουν συνολικά 420 εκ. Ευρώ.
Επομένως οι 50.000 κατοικίες που εξήγγειλε σήμερα για τα επόμενα 4 χρόνια ο κ. Τσίπρας πόσο κοστίζουν; Με έναν απλό πολλαπλασιασμό ο λογαριασμός βγαίνει περίπου στα 7,5 δις ευρώ.
Κι αυτό είναι ένα μόνο από τα >40 μέτρα με δημοσιονομικό κόστος που περιείχε το νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του κ. Τσίπρα ενώ το πρωί οι συνεργάτες του μας ενημέρωναν μέσω διαρροών ότι το συνολικό πακέτο παροχών δεν υπερβαίνει τα 7,4 δις ευρώ στην τετραετία.
Καλά θα πάει ΚΑΙ αυτό… δεν έμαθε τίποτα, δεν ξέχασε τίποτα».
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