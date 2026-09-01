Στο Ειδικό Σχολείο Καισαριανής που ανακαινίστηκε με το «Μαριέττα Γιαννάκου» ο Μητσοτάκης: Επιβράβευσή μας τα χαμόγελα των παιδιών
Στο Ειδικό Σχολείο Καισαριανής που ανακαινίστηκε με το «Μαριέττα Γιαννάκου» ο Μητσοτάκης: Επιβράβευσή μας τα χαμόγελα των παιδιών
Το «Ρόζα Ιμβριώτη» είναι το πρώτο δημόσιο Ειδικό Σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1937 στο χώρο του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής.
Επίσκεψη στο Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής «Ρόζα Ιμβριώτη», το οποίο ανακαινίστηκε μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», πραγματοποίησε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Πρόκειται για ένα σχολείο που αποτελεί μια μονάδα–ορόσημο, καθώς είναι το πρώτο δημόσιο Ειδικό Σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα από την Ρόζα Ιμβριώτη το 1937 στο χώρο του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής.
Σε δηλώσεις του ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «το σχολείο αυτό είναι ένα από τα 238 που ανασκευάστηκαν πλήρως» υπενθυμίζοντας ότι η συνολική δωρεά για το πρόγραμμα αγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ σε βάθος 4ετιας. «Είναι μια δράση κοινωνικής ευθύνης που υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει τις κτιριακές υποδομές και να προσφέρει ποιοτικότερα, ασφαλέστερα,πιο όμορφα και πιο προσβάσιμα σχολεία»
Εκφράζοντας «ένα μεγάλο ευχαριστώ και στις τράπεζες και τις Κτιριακές Υποδομές ώστε τα σχολεία να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι», ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι «η δράση συνεχίζεται, έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα συνεχιστεί τα επόμενα καλοκαίρια», προσθέτοντας ότι «θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με αλλά χρηματοδοτικά εργαλεία».
«Η προσπάθεια είναι συνεχής, δεν σταματά αλλά για εμάς η καλύτερη επιβράβευση είναι τα χαμόγελα των παιδιών όταν θα έρθουν και θα δουν ένα σχολείο αντάξιο των προσδοκιών τους και των εκπαιδευτικών» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.
Κάνοντας, δε, ειδική μνεία για την Ειδική Αγωγή, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «1 στους 4 μόνιμους διορισμούς που έγιναν φέτος σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αφορά δασκάλους και καθηγητές Ειδικής Αγωγής, 1430 τον αριθμό. Η αλήθεια είναι ότι η Ειδική Αγωγή ήταν παραμελημένη και κάνουμε προσπάθεια για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος»
Από την πλευρά της η διευθύντρια του σχολείου εξέφρασε «ένα μεγάλο ευχαριστώ», τονίζοντας ότι «έπρεπε να γίνει η παρέμβαση».
Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, που συνόδευε τον πρωθυπουργό θύμισε ότι «είμαστε στη δεύτερη χρονιά με την ευγενική χορηγία τραπεζών» προσθέτοντας ότι «το υπουργείο παιδείας θέλησε να προτεραιοποιήσει και ειδικά σχολεία επιλέγοντας αυτό το ιστορικό σχολείο».
Πρόκειται για ένα σχολείο που αποτελεί μια μονάδα–ορόσημο, καθώς είναι το πρώτο δημόσιο Ειδικό Σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα από την Ρόζα Ιμβριώτη το 1937 στο χώρο του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής.
Σε δηλώσεις του ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «το σχολείο αυτό είναι ένα από τα 238 που ανασκευάστηκαν πλήρως» υπενθυμίζοντας ότι η συνολική δωρεά για το πρόγραμμα αγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ σε βάθος 4ετιας. «Είναι μια δράση κοινωνικής ευθύνης που υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει τις κτιριακές υποδομές και να προσφέρει ποιοτικότερα, ασφαλέστερα,πιο όμορφα και πιο προσβάσιμα σχολεία»
Εκφράζοντας «ένα μεγάλο ευχαριστώ και στις τράπεζες και τις Κτιριακές Υποδομές ώστε τα σχολεία να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι», ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι «η δράση συνεχίζεται, έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα συνεχιστεί τα επόμενα καλοκαίρια», προσθέτοντας ότι «θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με αλλά χρηματοδοτικά εργαλεία».
«Η προσπάθεια είναι συνεχής, δεν σταματά αλλά για εμάς η καλύτερη επιβράβευση είναι τα χαμόγελα των παιδιών όταν θα έρθουν και θα δουν ένα σχολείο αντάξιο των προσδοκιών τους και των εκπαιδευτικών» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.
Κάνοντας, δε, ειδική μνεία για την Ειδική Αγωγή, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «1 στους 4 μόνιμους διορισμούς που έγιναν φέτος σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αφορά δασκάλους και καθηγητές Ειδικής Αγωγής, 1430 τον αριθμό. Η αλήθεια είναι ότι η Ειδική Αγωγή ήταν παραμελημένη και κάνουμε προσπάθεια για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος»
Από την πλευρά της η διευθύντρια του σχολείου εξέφρασε «ένα μεγάλο ευχαριστώ», τονίζοντας ότι «έπρεπε να γίνει η παρέμβαση».
Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, που συνόδευε τον πρωθυπουργό θύμισε ότι «είμαστε στη δεύτερη χρονιά με την ευγενική χορηγία τραπεζών» προσθέτοντας ότι «το υπουργείο παιδείας θέλησε να προτεραιοποιήσει και ειδικά σχολεία επιλέγοντας αυτό το ιστορικό σχολείο».
«Τα σχολεία πρέπει να είναι όμορφα και ασφαλή, οι τράπεζες χαίρονται πολύ που μπορούν να στηρίξουν την πολιτεία σε αυτή τη δράση» συμπλήρωσε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος των τραπεζών που στηρίζουν το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»
Φωτογραφίες από το ανακαινισμένο σχολείο
Φωτογραφίες από το ανακαινισμένο σχολείο
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