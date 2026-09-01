Στο Ειδικό Σχολείο Καισαριανής που ανακαινίστηκε με το «Μαριέττα Γιαννάκου» ο Μητσοτάκης: Επιβράβευσή μας τα χαμόγελα των παιδιών

«Τα σχολεία πρέπει να είναι όμορφα και ασφαλή, οι τράπεζες χαίρονται πολύ που μπορούν να στηρίξουν την πολιτεία σε αυτή τη δράση» συμπλήρωσε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος των τραπεζών που στηρίζουν το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»