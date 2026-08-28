Γεωργιάδης για Αττικόν: «Κανένα πρόβλημα με τον κλιματισμό», τι απαντά για βίντεο που κυκλοφορεί
Γεωργιάδης για Αττικόν: «Κανένα πρόβλημα με τον κλιματισμό», τι απαντά για βίντεο που κυκλοφορεί
Ο υπουργός Υγείας δημοσιοποίησε την ενημέρωση που έλαβε από τη διοίκηση του νοσοκομείου – «Το σύστημα έχει πρόσφατα πλήρως ανακατασκευαστεί», τόνισε
Στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και φέρεται να παρουσιάζει προβλήματα στον κλιματισμό του Νοσοκομείου «Αττικόν» αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, διαψεύδοντας ότι υπάρχει βλάβη στο κεντρικό σύστημα.
Όπως ανέφερε ο υπουργός, στο συγκεκριμένο βίντεο ο δημιουργός του ισχυρίζεται ότι απεικονίζεται το «Αττικόν» και ότι στο νοσοκομείο δεν λειτουργεί ο κλιματισμός.
Το σχετικό βίντεο:
Ο Άδωνις Γεωργιάδης δημοσιοποίησε την ενημέρωση που, όπως αναφέρει, έλαβε από τη διοίκηση του νοσοκομείου, σύμφωνα με την οποία δεν έχει παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα στο σύστημα κλιματισμού.
«Δίνουμε ένα συνεχή αγώνα να κλείνουμε τα παράθυρα των κλινικών διότι κάποιοι συνοδοί ή ασθενείς ανοίγουν τα παράθυρα και μειώνεται η ψύξη. Και οι νοσηλευτές και οι άνθρωποι της ασφάλειας επιθεωρούν τους χώρους και βρίσκουν συνεχώς ανοιχτά παράθυρα. Το κεντρικό σύστημα του νοσοκομείου είναι σε άριστη κατάσταση η όποια αδυναμία του προκαλείται από τους προαναφερόμενους λόγους», αναφέρεται στην ενημέρωση της διοίκησης.
«Το σύστημα έχει πρόσφατα πλήρως ανακατασκευαστεί», καταλήγει ο υπουργός Υγείας.
Όπως ανέφερε ο υπουργός, στο συγκεκριμένο βίντεο ο δημιουργός του ισχυρίζεται ότι απεικονίζεται το «Αττικόν» και ότι στο νοσοκομείο δεν λειτουργεί ο κλιματισμός.
Το σχετικό βίντεο:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης δημοσιοποίησε την ενημέρωση που, όπως αναφέρει, έλαβε από τη διοίκηση του νοσοκομείου, σύμφωνα με την οποία δεν έχει παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα στο σύστημα κλιματισμού.
«Δίνουμε ένα συνεχή αγώνα να κλείνουμε τα παράθυρα των κλινικών διότι κάποιοι συνοδοί ή ασθενείς ανοίγουν τα παράθυρα και μειώνεται η ψύξη. Και οι νοσηλευτές και οι άνθρωποι της ασφάλειας επιθεωρούν τους χώρους και βρίσκουν συνεχώς ανοιχτά παράθυρα. Το κεντρικό σύστημα του νοσοκομείου είναι σε άριστη κατάσταση η όποια αδυναμία του προκαλείται από τους προαναφερόμενους λόγους», αναφέρεται στην ενημέρωση της διοίκησης.
«Το σύστημα έχει πρόσφατα πλήρως ανακατασκευαστεί», καταλήγει ο υπουργός Υγείας.
Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο στο οποίο ο δημιουργός του ισχυρίζεται ότι απεικονίζει το Νοσοκομείο «Αττικόν» στο οποίο υποτίθεται ότι δεν λειτουργεί ο κλιματισμός. Σας παραθέτω την ενημέρωση που έλαβα από την διοίκησή του:— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 28, 2026
«Καλημέρα κε Υπουργέ..
Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα…
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