Γεωργιάδης για Αττικόν: «Κανένα πρόβλημα με τον κλιματισμό», τι απαντά για βίντεο που κυκλοφορεί

Ο υπουργός Υγείας δημοσιοποίησε την ενημέρωση που έλαβε από τη διοίκηση του νοσοκομείου – « Το σύστημα έχει πρόσφατα πλήρως ανακατασκευαστεί », τόνισε