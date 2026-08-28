Γεωργιάδης για Αττικόν: «Κανένα πρόβλημα με τον κλιματισμό», τι απαντά για βίντεο που κυκλοφορεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άδωνις Γεωργιάδης Νοσοκομείο Αττικόν Κλιματισμός

Γεωργιάδης για Αττικόν: «Κανένα πρόβλημα με τον κλιματισμό», τι απαντά για βίντεο που κυκλοφορεί

Ο υπουργός Υγείας δημοσιοποίησε την ενημέρωση που έλαβε από τη διοίκηση του νοσοκομείου – «Το σύστημα έχει πρόσφατα πλήρως ανακατασκευαστεί», τόνισε

Γεωργιάδης για Αττικόν: «Κανένα πρόβλημα με τον κλιματισμό», τι απαντά για βίντεο που κυκλοφορεί
8 ΣΧΟΛΙΑ
Στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και φέρεται να παρουσιάζει προβλήματα στον κλιματισμό του Νοσοκομείου «Αττικόν» αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, διαψεύδοντας ότι υπάρχει βλάβη στο κεντρικό σύστημα.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, στο συγκεκριμένο βίντεο ο δημιουργός του ισχυρίζεται ότι απεικονίζεται το «Αττικόν» και ότι στο νοσοκομείο δεν λειτουργεί ο κλιματισμός.

Το σχετικό βίντεο:


Ο Άδωνις Γεωργιάδης δημοσιοποίησε την ενημέρωση που, όπως αναφέρει, έλαβε από τη διοίκηση του νοσοκομείου, σύμφωνα με την οποία δεν έχει παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα στο σύστημα κλιματισμού.

«Δίνουμε ένα συνεχή αγώνα να κλείνουμε τα παράθυρα των κλινικών διότι κάποιοι συνοδοί ή ασθενείς ανοίγουν τα παράθυρα και μειώνεται η ψύξη. Και οι νοσηλευτές και οι άνθρωποι της ασφάλειας επιθεωρούν τους χώρους και βρίσκουν συνεχώς ανοιχτά παράθυρα. Το κεντρικό σύστημα του νοσοκομείου είναι σε άριστη κατάσταση η όποια αδυναμία του προκαλείται από τους προαναφερόμενους λόγους», αναφέρεται στην ενημέρωση της διοίκησης.

«Το σύστημα έχει πρόσφατα πλήρως ανακατασκευαστεί», καταλήγει ο υπουργός Υγείας.

Κλείσιμο





8 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης