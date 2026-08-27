Μαρινάκης: Δεν κρύφτηκα ούτε μία στιγμή στα δύσκολα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος στον Βόρειο Τομέα Αθηνών - «Η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, όλες οι θέσεις έχουν ημερομηνία λήξης»