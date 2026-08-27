Μητσοτάκης για το Μετρό προς Καλαμαριά: «Το είπαμε και το κάναμε, η Θεσσαλονίκη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει»
Μητσοτάκης για το Μετρό προς Καλαμαριά: «Το είπαμε και το κάναμε, η Θεσσαλονίκη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει»
Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι ξεκινά η επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες - Δείτε βίντεο από την πρώτη διαδρομή του πρωθυπουργού με τη νέα γραμμή προς την Καλαμαριά
Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης η τελετή παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η τελετή πραγματοποιείται στον σταθμό «Μίκρα», σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας της νέας επέκτασης του δικτύου.
Δείτε την παράδοση της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά:
«Το '24 μπήκα στο παρθενικό δρομολόγιο του Μετρό Θεσσαλονίκης, σήμερα προστίθενται ακόμα 5 και μαζί τους έχουμε συνολικά 18 σταθμούς.
Νομίζω ότι και η ίδια η πόλη δεν έχει καταλάβει πόσο θα αλλάξει και θα αναβαθμιστεί με αυτή την πολύ σημαντική επέκταση.
Η κατασκευή και η επέκταση και τα ηλεκτρικά συνθέτουν έναν διαφορετικό συγκοινωνιακό χάρτη.
Για να φτάσουμε στο σημείο να υποδεχόμαστε αυτή την επέκταση σήμερα, χρειάστηκε να περάσουν 40 χρόνια, καθώς το Μετρό Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία. Το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο, ένα από τα ομορφότερα στην Ευρώπη, με ένα από τα πιο φθηνά εισιτήρια και προσβάσιμο σε ανθρώπους με αναπηρία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δικαιώνεται έτσι το δύσκολο στοίχημα που βάλαμε από την αρχή», ανέφερε. «Σήμερα μπορούμε να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση: το είπαμε και το κάναμε», σημείωσε.
«Τα μεγάλα έργα υποδομής και οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πολλοί πίστευαν ότι στην Ελλάδα δεν γίνονται, όμως γίνονται», είπε. «Αρκεί να υπάρχει σχέδιο και επιμονή, να βάζεις το μακροπρόθεσμο καλό πάνω από το πρόσκαιρο κόστος και να ξέρεις να δίνεις λύσεις στα προβλήματα».
Αναφέρθηκε ακόμη στις «μεγάλες μάχες» που χρειάστηκε να δοθούν «κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας», τονίζοντας ότι το έργο αποτελεί «απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά».
«Η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη δεν ανεβάζουν απλώς ταχύτητα, αλλά βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής», πρόσθεσε.
«Δεν σταματάμε εδώ. Η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης είναι σαφής και διαπραγμάτευση. Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.
«Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μία σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Διότι σήμερα όταν θα δεσμευτούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονικείς θα γνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε. Άρα έχουν κάθε λόγο να μας περιβάλλουν την εμπιστοσύνη τους και πιστεύω σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου είμαι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν άλλωστε τίποτε, οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγω έργων. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι για τηρήσαμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη», είπε ακόμη ο πρωθυπουργός.
Δείτε την παράδοση της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά:
«Το '24 μπήκα στο παρθενικό δρομολόγιο του Μετρό Θεσσαλονίκης, σήμερα προστίθενται ακόμα 5 και μαζί τους έχουμε συνολικά 18 σταθμούς.
Μητσοτάκης: «Το είπαμε και το κάναμε, η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει»
Νομίζω ότι και η ίδια η πόλη δεν έχει καταλάβει πόσο θα αλλάξει και θα αναβαθμιστεί με αυτή την πολύ σημαντική επέκταση.
Η κατασκευή και η επέκταση και τα ηλεκτρικά συνθέτουν έναν διαφορετικό συγκοινωνιακό χάρτη.
Για να φτάσουμε στο σημείο να υποδεχόμαστε αυτή την επέκταση σήμερα, χρειάστηκε να περάσουν 40 χρόνια, καθώς το Μετρό Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία. Το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο, ένα από τα ομορφότερα στην Ευρώπη, με ένα από τα πιο φθηνά εισιτήρια και προσβάσιμο σε ανθρώπους με αναπηρία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δικαιώνεται έτσι το δύσκολο στοίχημα που βάλαμε από την αρχή», ανέφερε. «Σήμερα μπορούμε να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση: το είπαμε και το κάναμε», σημείωσε.
«Τα μεγάλα έργα υποδομής και οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πολλοί πίστευαν ότι στην Ελλάδα δεν γίνονται, όμως γίνονται», είπε. «Αρκεί να υπάρχει σχέδιο και επιμονή, να βάζεις το μακροπρόθεσμο καλό πάνω από το πρόσκαιρο κόστος και να ξέρεις να δίνεις λύσεις στα προβλήματα».
Αναφέρθηκε ακόμη στις «μεγάλες μάχες» που χρειάστηκε να δοθούν «κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας», τονίζοντας ότι το έργο αποτελεί «απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά».
«Η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη δεν ανεβάζουν απλώς ταχύτητα, αλλά βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής», πρόσθεσε.
«Δεν σταματάμε εδώ. Η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης είναι σαφής και διαπραγμάτευση. Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.
«Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μία σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Διότι σήμερα όταν θα δεσμευτούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονικείς θα γνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε. Άρα έχουν κάθε λόγο να μας περιβάλλουν την εμπιστοσύνη τους και πιστεύω σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου είμαι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν άλλωστε τίποτε, οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγω έργων. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι για τηρήσαμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη», είπε ακόμη ο πρωθυπουργός.
Ιδιαίτερη στιγμή της ομιλίας ήταν και η δημόσια αναφορά του προς τον Αλέξανδρο Εξάρχου, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου AKTOR, για την οδό Πόντου.
«Νομίζατε ότι τελειώσατε, κύριε Εξάρχου; Έχουμε την Πόντου να τελειώσουμε», είπε ο πρωθυπουργός, ζητώντας να υπάρξει δημόσια δέσμευση ώστε το έργο να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Απριλίου του 2027.
Ο πρωθυπουργός ζήτησε ακόμη μία «διαχρονική συγγνώμη» από τους κατοίκους της Καλαμαριάς για την υπομονή και την ταλαιπωρία που προκάλεσαν οι αναγκαίες διακοπές λειτουργίας μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνδεση.
Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει και την πρώτη του διαδρομή με το Μετρό προς την Καλαμαριά, πριν την τελετή παράδοσης της επέκτασης. Ο πρωθυπουργός επιβιβάστηκε σε συρμό και περιηγήθηκε στη νέα γραμμή, συνομιλώντας με στελέχη και εργαζόμενους του Μετρό.
Δείτε βίντεο:
«Σήμερα με την επέκταση στην Καλαμαριά το Μετρό αρχίζει να γίνεται δίκτυο, απλώνεται στην πόλη, μπαίνει σε νέες γειτονιές και μας επιτρέπει να δούμε στην πράξη πόσο μπορεί να αλλάξει η Θεσσαλονίκη. Πέντε νέοι σταθμοί σχεδόν 5 χλμ νέας γραμμής, περίπου 15 λεπτά από το σημείο που βρισκόμαστε μέχρι το κέντρο της πόλης, 63,000 χιλιάδες επιβάτες καθημερινά και 12.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους» ανέφερε κατά την ομιλία του στην τελετή ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τις βιώσιμες μεταφορές, Απόστολος Τζιτζικώστας.
«Το Μετρό κυριολεκτικά αλλάζει τη Θεσσαλονίκη μαζί με τα υπόλοιπα μεγάλα έργα που προετοιμάζονται την υπερυψωμένη λεωφόρο (Flyover), το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο που θα είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων, την επέκταση του λιμανιού, την ανάπλαση της ΔΕΘ. Η πόλη μας πλέον μπαίνει σε μια άλλη τροχιά. Ποτέ άλλοτε η Θεσσαλονίκη δεν είδε τόσα πολλά έργα να κατασκευάζονται και να παραδίδονται ταυτόχρονα» πρόσθεσε.
Όπως σημείωσε, η επέκταση προς την Καλαμαριά «θα αλλάξει τη ζωή πολλών κατοίκων της Θεσσαλονίκης», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα μεγάλο έργο «για το οποίο δικαιούμεθα όλοι να είμαστε υπερήφανοι και χαρούμενοι».
Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα ο νέος κλάδος θα λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός – Νέα Ελβετία – Αμαξοστάσιο Πυλαίας», ολοκληρώνοντας το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα.
Η επέκταση προς την Καλαμαριά, με τους πέντε νέους σταθμούς «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα», προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο και δημιουργεί έναν νέο κλάδο μετά τον σταθμό «25ης Μαρτίου». Οι συρμοί θα κατευθύνονται είτε προς τη «Μίκρα» είτε προς τη «Νέα Ελβετία», με αναλογία δύο προς ένα, ενώ η λειτουργία των δύο κλάδων θα πραγματοποιείται μέσω του ίδιου συστήματος ελέγχου.
Με την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας, η χρονοαπόσταση μεταξύ των συρμών στο κοινό τμήμα της γραμμής, μεταξύ «Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού» και «25ης Μαρτίου», θα ξεκινήσει από τα τρία λεπτά περίπου, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα προς την Καλαμαριά ο μέσος χρόνος μεταξύ των διελεύσεων θα διαμορφώνεται περίπου στα 4,5 λεπτά.
Η διαδρομή από τη «Μίκρα» έως τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» θα πραγματοποιείται σε περίπου 24 έως 26 λεπτά, ανάλογα με τον τρόπο εναλλαγής των συρμών μεταξύ των δύο κλάδων, διαμορφώνοντας τον χρόνο μετακίνησης από την Καλαμαριά έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε λιγότερο από 20 λεπτά.
Λίγες ώρες μετά τα εγκαίνια θα ξεκινήσει, στις 15.00, για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με τους πέντε νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα, να τίθενται στη διάθεση των επιβατών.
Με την ένταξη στο δίκτυο του κλάδου προς Καλαμαριά, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, το οποίο διαμορφώνεται από την Πέμπτη 27 Αυγούστου ως εξής:
Δευτέρα – Πέμπτη: 05:15 – 00:30
Παρασκευή και Σάββατο: 05:15 – 02:00
Κυριακή: 05:15 – 00:30
Οι παραπάνω ώρες αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση των συρμών από τους τερματικούς σταθμούς της Γραμμής, «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Νέα Ελβετία» και «Μίκρα».
Επισημαίνεται ότι ειδικά την Παρασκευή 4/9, το Σάββατο 5/9 καθώς και την Παρασκευή 11/9 και το Σάββατο 12/9, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η λειτουργία του δικτύου προβλέπεται να είναι εικοσιτετράωρη.
Δείτε βίντεο:
«Σήμερα με την επέκταση στην Καλαμαριά το Μετρό αρχίζει να γίνεται δίκτυο, απλώνεται στην πόλη, μπαίνει σε νέες γειτονιές και μας επιτρέπει να δούμε στην πράξη πόσο μπορεί να αλλάξει η Θεσσαλονίκη. Πέντε νέοι σταθμοί σχεδόν 5 χλμ νέας γραμμής, περίπου 15 λεπτά από το σημείο που βρισκόμαστε μέχρι το κέντρο της πόλης, 63,000 χιλιάδες επιβάτες καθημερινά και 12.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους» ανέφερε κατά την ομιλία του στην τελετή ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τις βιώσιμες μεταφορές, Απόστολος Τζιτζικώστας.
Τζιτζικώστας: Επόμενο μεγάλο βήμα η επέκταση του Μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη
Γκιουλέκας: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει εποχή και σελίδα«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει εποχή, αλλάζει σελίδα με όλα τα μεγάλα έργα που κατατάσσουν την πόλη στη χορεία των μεγάλων ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων» τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας.
«Το Μετρό κυριολεκτικά αλλάζει τη Θεσσαλονίκη μαζί με τα υπόλοιπα μεγάλα έργα που προετοιμάζονται την υπερυψωμένη λεωφόρο (Flyover), το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο που θα είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων, την επέκταση του λιμανιού, την ανάπλαση της ΔΕΘ. Η πόλη μας πλέον μπαίνει σε μια άλλη τροχιά. Ποτέ άλλοτε η Θεσσαλονίκη δεν είδε τόσα πολλά έργα να κατασκευάζονται και να παραδίδονται ταυτόχρονα» πρόσθεσε.
Εξάρχου: Η επέκταση θα αλλάξει τη ζωή πολλών κατοίκων της ΘεσσαλονίκηςΣτη σημασία της ολοκλήρωσης του έργου αναφέρθηκε κατά την ομιλία του ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Aktor, χαρακτηρίζοντας το Μετρό Θεσσαλονίκης «το πιο σύγχρονο της Ευρώπης».
Όπως σημείωσε, η επέκταση προς την Καλαμαριά «θα αλλάξει τη ζωή πολλών κατοίκων της Θεσσαλονίκης», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα μεγάλο έργο «για το οποίο δικαιούμεθα όλοι να είμαστε υπερήφανοι και χαρούμενοι».
Ταχιάος: Μπροστά μας η πρόκληση της βορειοδυτικής επέκτασης«Το Μετρό της Θεσσαλονίκης είναι ένα δίκτυο Μετρό που ποτέ δεν τελειώνει. Πάντα αναπτύσσεται, εξελίσσεται μαζί με την πόλη αναπτύσσεται. Μπροστά μας έχουμε την πρόκληση της βορειοδυτικής επέκτασης» υπογράμμισε ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, κάνοντας λόγο για την «εκπλήρωση ενός χρέους προς τις γειρονιές της Θεσσαλονίκης που σφύζουν από ζωντάνια και αφήνουν στην πόλη σημαντική δημογραφική δυναμική».
Κώτσηρας: Σπουδαία ημέρα για Θεσσαλονίκη«Σήμερα είναι πραγματικά μία σπουδαία ημέρα για Θεσσαλονίκη. Μία μέρα που σηματοδοτεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη μετάβαση της πόλης σε μία νέα εποχή, για τις υποδομές και τις μεταφορές της Θεσσαλονίκης» ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας. Όπως σημείωσε, «λιγότερο από 2 χρόνια μετά την παράδοση της βασικής γραμμής του Μετρό εγκαινιάζονται 5 νέοι υπερσύγχρονοι σταθμοί και από σήμερα χιλιάδες συμπολίτες μας αποκτούν ένα γρήγορο, ασφαλές, αξιόπιστο και σύγχρονο μέσο μετακίνησης που συνδέει άμεσα την ανατολική Θεσσαλονίκη με το κέντρο της πόλης. Αυτό σημαίνει όχι μόνο λιγότερη και ποιοτικότερη μετακίνηση για τους πολίτες, όχι μόνο μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση αλλά και σημαντική ενίσχυση της οδικής ασφάλειας».
Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα ο νέος κλάδος θα λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός – Νέα Ελβετία – Αμαξοστάσιο Πυλαίας», ολοκληρώνοντας το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα.
Η επέκταση προς την Καλαμαριά, με τους πέντε νέους σταθμούς «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα», προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο και δημιουργεί έναν νέο κλάδο μετά τον σταθμό «25ης Μαρτίου». Οι συρμοί θα κατευθύνονται είτε προς τη «Μίκρα» είτε προς τη «Νέα Ελβετία», με αναλογία δύο προς ένα, ενώ η λειτουργία των δύο κλάδων θα πραγματοποιείται μέσω του ίδιου συστήματος ελέγχου.
Με την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας, η χρονοαπόσταση μεταξύ των συρμών στο κοινό τμήμα της γραμμής, μεταξύ «Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού» και «25ης Μαρτίου», θα ξεκινήσει από τα τρία λεπτά περίπου, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα προς την Καλαμαριά ο μέσος χρόνος μεταξύ των διελεύσεων θα διαμορφώνεται περίπου στα 4,5 λεπτά.
Η διαδρομή από τη «Μίκρα» έως τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» θα πραγματοποιείται σε περίπου 24 έως 26 λεπτά, ανάλογα με τον τρόπο εναλλαγής των συρμών μεταξύ των δύο κλάδων, διαμορφώνοντας τον χρόνο μετακίνησης από την Καλαμαριά έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε λιγότερο από 20 λεπτά.
Λίγες ώρες μετά τα εγκαίνια θα ξεκινήσει, στις 15.00, για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με τους πέντε νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα, να τίθενται στη διάθεση των επιβατών.
Με την ένταξη στο δίκτυο του κλάδου προς Καλαμαριά, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, το οποίο διαμορφώνεται από την Πέμπτη 27 Αυγούστου ως εξής:
Δευτέρα – Πέμπτη: 05:15 – 00:30
Παρασκευή και Σάββατο: 05:15 – 02:00
Κυριακή: 05:15 – 00:30
Οι παραπάνω ώρες αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση των συρμών από τους τερματικούς σταθμούς της Γραμμής, «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Νέα Ελβετία» και «Μίκρα».
Επισημαίνεται ότι ειδικά την Παρασκευή 4/9, το Σάββατο 5/9 καθώς και την Παρασκευή 11/9 και το Σάββατο 12/9, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η λειτουργία του δικτύου προβλέπεται να είναι εικοσιτετράωρη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα