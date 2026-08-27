Μητσοτάκης για το Μετρό προς Καλαμαριά: «Το είπαμε και το κάναμε, η Θεσσαλονίκη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει»

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR Αλέξανδρος Εξάρχου, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο Υπουργός, Χρίστος Δήμας, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός συνοδευόμενος από τους Χρίστο Δήμα, Νίκο Ταχιάο, Γιώργο Κώτσηρα και Αλέξανδρο Εξάρχου ενεργοποιεί το πρώτο εισιτήριο της νέας γραμμής του Μετρό προς Καλαμαριά

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR Αλέξανδρος Εξάρχου υποδέχθηκε τον Πρωθυπουργό στον νέο σταθμό του Μετρό «Νομαρχία». Από εκεί κατευθύνθηκαν με το μετρό στον σταθμό της Μίκρας όπου πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια





Τζιτζικώστας: Επόμενο μεγάλο βήμα η επέκταση του Μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη

Γκιουλέκας: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει εποχή και σελίδα

Εξάρχου: Η επέκταση θα αλλάξει τη ζωή πολλών κατοίκων της Θεσσαλονίκης

Ταχιάος: Μπροστά μας η πρόκληση της βορειοδυτικής επέκτασης

Κώτσηρας: Σπουδαία ημέρα για Θεσσαλονίκη

Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει και την πρώτη του διαδρομή με το Μετρό προς την Καλαμαριά, πριν την τελετή παράδοσης της επέκτασης. Ο πρωθυπουργός επιβιβάστηκε σε συρμό και περιηγήθηκε στη νέα γραμμή, συνομιλώντας με στελέχη και εργαζόμενους του Μετρό.«Σήμερα με την επέκταση στην Καλαμαριά το Μετρό αρχίζει να γίνεται δίκτυο, απλώνεται στην πόλη, μπαίνει σε νέες γειτονιές και μας επιτρέπει να δούμε στην πράξη πόσο μπορεί να αλλάξει η Θεσσαλονίκη. Πέντε νέοι σταθμοί σχεδόν 5 χλμ νέας γραμμής, περίπου 15 λεπτά από το σημείο που βρισκόμαστε μέχρι το κέντρο της πόλης, 63,000 χιλιάδες επιβάτες καθημερινά και 12.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους» ανέφερε κατά την ομιλία του στην τελετή ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τις βιώσιμες μεταφορές, Απόστολος Τζιτζικώστας.«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει εποχή, αλλάζει σελίδα με όλα τα μεγάλα έργα που κατατάσσουν την πόλη στη χορεία των μεγάλων ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων» τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας.«Το Μετρό κυριολεκτικά αλλάζει τη Θεσσαλονίκη μαζί με τα υπόλοιπα μεγάλα έργα που προετοιμάζονται την υπερυψωμένη λεωφόρο (Flyover), το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο που θα είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων, την επέκταση του λιμανιού, την ανάπλαση της ΔΕΘ. Η πόλη μας πλέον μπαίνει σε μια άλλη τροχιά. Ποτέ άλλοτε η Θεσσαλονίκη δεν είδε τόσα πολλά έργα να κατασκευάζονται και να παραδίδονται ταυτόχρονα» πρόσθεσε.Στη σημασία της ολοκλήρωσης του έργου αναφέρθηκε κατά την ομιλία του ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Aktor, χαρακτηρίζοντας το Μετρό Θεσσαλονίκης «το πιο σύγχρονο της Ευρώπης».Όπως σημείωσε, η επέκταση προς την Καλαμαριά «θα αλλάξει τη ζωή πολλών κατοίκων της Θεσσαλονίκης», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα μεγάλο έργο «για το οποίο δικαιούμεθα όλοι να είμαστε υπερήφανοι και χαρούμενοι».«Το Μετρό της Θεσσαλονίκης είναι ένα δίκτυο Μετρό που ποτέ δεν τελειώνει. Πάντα αναπτύσσεται, εξελίσσεται μαζί με την πόλη αναπτύσσεται. Μπροστά μας έχουμε την πρόκληση της βορειοδυτικής επέκτασης» υπογράμμισε ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, κάνοντας λόγο για την «εκπλήρωση ενός χρέους προς τις γειρονιές της Θεσσαλονίκης που σφύζουν από ζωντάνια και αφήνουν στην πόλη σημαντική δημογραφική δυναμική».«Σήμερα είναι πραγματικά μία σπουδαία ημέρα για Θεσσαλονίκη. Μία μέρα που σηματοδοτεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη μετάβαση της πόλης σε μία νέα εποχή, για τις υποδομές και τις μεταφορές της Θεσσαλονίκης» ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας. Όπως σημείωσε, «λιγότερο από 2 χρόνια μετά την παράδοση της βασικής γραμμής του Μετρό εγκαινιάζονται 5 νέοι υπερσύγχρονοι σταθμοί και από σήμερα χιλιάδες συμπολίτες μας αποκτούν ένα γρήγορο, ασφαλές, αξιόπιστο και σύγχρονο μέσο μετακίνησης που συνδέει άμεσα την ανατολική Θεσσαλονίκη με το κέντρο της πόλης. Αυτό σημαίνει όχι μόνο λιγότερη και ποιοτικότερη μετακίνηση για τους πολίτες, όχι μόνο μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση αλλά και σημαντική ενίσχυση της οδικής ασφάλειας».Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα ο νέος κλάδος θα λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός – Νέα Ελβετία – Αμαξοστάσιο Πυλαίας», ολοκληρώνοντας το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα.Η επέκταση προς την Καλαμαριά, με τους πέντε νέους σταθμούς «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα», προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο και δημιουργεί έναν νέο κλάδο μετά τον σταθμό «25ης Μαρτίου». Οι συρμοί θα κατευθύνονται είτε προς τη «Μίκρα» είτε προς τη «Νέα Ελβετία», με αναλογία δύο προς ένα, ενώ η λειτουργία των δύο κλάδων θα πραγματοποιείται μέσω του ίδιου συστήματος ελέγχου.Με την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας, η χρονοαπόσταση μεταξύ των συρμών στο κοινό τμήμα της γραμμής, μεταξύ «Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού» και «25ης Μαρτίου», θα ξεκινήσει από τα τρία λεπτά περίπου, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα προς την Καλαμαριά ο μέσος χρόνος μεταξύ των διελεύσεων θα διαμορφώνεται περίπου στα 4,5 λεπτά.Η διαδρομή από τη «Μίκρα» έως τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» θα πραγματοποιείται σε περίπου 24 έως 26 λεπτά, ανάλογα με τον τρόπο εναλλαγής των συρμών μεταξύ των δύο κλάδων, διαμορφώνοντας τον χρόνο μετακίνησης από την Καλαμαριά έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε λιγότερο από 20 λεπτά.Λίγες ώρες μετά τα εγκαίνια θα ξεκινήσει, στις 15.00, για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με τους πέντε νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα, να τίθενται στη διάθεση των επιβατών.Με την ένταξη στο δίκτυο του κλάδου προς Καλαμαριά, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, το οποίο διαμορφώνεται από την Πέμπτη 27 Αυγούστου ως εξής:Οι παραπάνω ώρες αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση των συρμών από τους τερματικούς σταθμούς της Γραμμής, «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Νέα Ελβετία» και «Μίκρα».Επισημαίνεται ότι ειδικά την Παρασκευή 4/9, το Σάββατο 5/9 καθώς και την Παρασκευή 11/9 και το Σάββατο 12/9, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η λειτουργία του δικτύου προβλέπεται να είναι εικοσιτετράωρη.