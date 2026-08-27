Παραδίδεται σήμερα η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης

Στη Μίκρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει το «παραδώσαμε». Λίγη ώρα αργότερα, στη συνάντηση με τους «γαλάζιους» βουλευτές, η κουβέντα θα πάει στο «τι ακολουθεί» – αλλά και στο κλίμα που συναντούν στις εκλογικές τους περιφέρειες. Από την αναμονή των ελεύθερων επαγγελματιών μέχρι την προσπάθεια να τοποθετηθούν ξανά οι μαγνήτες στον αγροτικό κόσμο, ο πρωθυπουργός ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για ένα πυκνό διήμερο στη Βόρεια Ελλάδα και έναν τελευταίο γύρο επαφών πριν επιστρέψει για τη ΔΕΘ

Μετά την Καλαμαριά, τα δυτικά

Η αρχή γίνεται στις 9:30 το πρωί στον σταθμό «Μίκρα», με την παράδοση της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά . Για το Μέγαρο Μαξίμου είναι ένα έργο που κουμπώνει στο «το είπαμε, το κάναμε». Η ολοκλήρωσή του, όμως, φέρνει αυτομάτως το επόμενο ερώτημα: πότε παίρνει σειρά η δυτική Θεσσαλονίκη;

Το Μετρό προς τα δυτικά αναμένεται να βρεθεί ψηλά στη συνάντηση του πρωθυπουργού με βουλευτές της Α' και Β' Θεσσαλονίκης και Επικρατείας της ΝΔ. Περισσότεροι του ενός θέτουν το ζήτημα και θα μεταφέρουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη, την προσδοκία της τοπικής κοινωνίας για ένα πιο καθαρό στίγμα για το επόμενο μεγάλο βήμα, ενδεχομένως και από το βήμα της ΔΕΘ.

Μέχρι να φτάσουν εκεί οι συρμοί, το βάρος, όπως λένε στο protothema.gr, το βάρος πέφτει στα νέα λεωφορεία και ιδιαίτερα στα ηλεκτρικά. Αντίστοιχη σημασία δίνεται στα μεγάλα έργα που έχουν ήδη δρομολογηθεί με ορίζοντα το 2027. Η λογική που μεταφέρεται είναι απλή: όσο τα έργα «τρέχουν με γκάζι» και τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα, τόσο περισσότερο η κυβέρνηση μπορεί να πατά στο «είπαμε, το κάναμε». Eξ’ού και οι αναλυτικές αναφορές από τον κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η οποία παραμονές της ανόδου του Πρωθυπουργού. πραγματοποιήθηκε από τη Θεσσαλονίκη.

Τι ακούνε από αγορά και αγρότες

Πίσω από τα έργα υπάρχει, όμως, η οικονομία. Και εκεί τα μηνύματα είναι πιο σύνθετα. Α' και Β' Θεσσαλονίκης μετρούν μαζί πάνω από ένα εκατομμύριο κατοίκους, ενώ στην Α' έχει εκλεγεί και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο Μαξίμου, επομένως, δεν μετρούν μόνο τα τοπικά αιτήματα. Μετρά και τι ακούνε οι βουλευτές από τους ψηφοφόρους, πού η ΝΔ κρατά τις επαφές της και πού χρειάζεται να ξανακερδίσει έδαφος.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται ψηλά σε αυτή τη συζήτηση. Περιμένουν τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ, με τα τεκμήρια και τις φορολογικές ελαφρύνσεις να έχουν ήδη μπει στην κουβέντα. Στη Β' Θεσσαλονίκης υπάρχει η προσδοκία ότι οι εξαγγελίες μπορούν να βοηθήσουν ώστε να αλλάξει το κλίμα, με τους βουλευτές να περιμένουν και τις αντιδράσεις της αγοράς και των επιμελητηρίων.

Πιο δύσκολη περιγράφεται η εικόνα στον αγροτικό κόσμο. Από τη Β' Θεσσαλονίκης μεταφέρεται προβληματισμός, κυρίως για τις εκκρεμότητες με ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ και τις δυσκολίες στην ταυτοποίηση αγροτεμαχίων. Οι κατακερματισμένοι κλήροι και παλιές ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες κάνουν σε αρκετές περιοχές το πρόβλημα ακόμη πιο σύνθετο.

Τα ανοιχτά μέτωπα της Θεσσαλονίκης

Στο τραπέζι θα φτάσουν και θέματα που ακουμπούν απευθείας την καθημερινότητα: η περαιτέρω στήριξη τρίτεκνων και πολύτεκνων, σχολικές μονάδες στη Β' Θεσσαλονίκης που μικραίνουν λόγω της μείωσης των μαθητών, η καλύτερη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της επαρχίας Λαγκαδά και η ανάγκη ανανέωσης του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα, οι βουλευτές θέλουν η Θεσσαλονίκη να αξιοποιήσει περισσότερο τα πανεπιστήμια και τη Ζώνη Καινοτομίας, να κερδίσει έδαφος στην έρευνα και κυρίως να συνδέσει καλύτερα τα ΑΕΙ με την αγορά εργασίας.

Στις 12:00 ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στο Μέγαρο Μουσικής την «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη – Βόρεια Ελλάδα» και στη συνέχεια θα συναντήσει παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς και δημάρχους. Το βράδυ μεταβαίνει στη Φλώρινα και την Παρασκευή το βάρος περνά στην παραγωγή, τις επενδύσεις και την ενέργεια, με σταθμούς σε Φλώρινα, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη.