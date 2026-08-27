Μητσοτάκης: Τα χρήματα δεν είναι ατελείωτα, δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν

Ο πρωθυπουργός έδωσε το πολιτικό περίγραμμα των εξαγγελιών: μέτρα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν, χωρίς υποσχέσεις που ξεπερνούν τις αντοχές της οικονομίας





«Συνομιλούμε, διορθώνουμε τα λάθη μας, είμαστε ειλικρινείς. Λέμε τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει», τόνισε στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα.







«Εμείς ξέρουμε τι δυνατότητες έχουμε και τι δεν έχουμε», συνέχισε, βάζοντας το ζήτημα της αξιοπιστίας στην καρδιά της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας πριν από τη ΔΕΘ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι, όπως είπε, θα αξιοποιηθούν «με άλλη λογική και άλλη αρχιτεκτονική».



«Είμαστε έτοιμοι για αυτή τη νέα πραγματικότητα», ανέφερε.



Δείτε την ομιλία του πρωθυπουργού:





«Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν» Στο ίδιο πολιτικό πλαίσιο ενέταξε και το μεγάλο πρόγραμμα έργων στη Βόρεια Ελλάδα, απορρίπτοντας τη λογική της κομματικής ανταπόδοσης.



Κλείσιμο



Όπως εξήγησε, «το κάνουμε γιατί αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης: να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας».



Ο πρωθυπουργός μίλησε για «καλύτερες μέρες για όλους» και για ένα «μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, όπου κι αν βρίσκονται», δίνοντας στην περιφερειακή ανάπτυξη χαρακτήρα κεντρικής κυβερνητικής επιλογής και όχι αποσπασματικών τοπικών παρεμβάσεων.



Μητσοτάκης για μη κρατικά: «Τα όποια εμπόδια υπάρχουν θα ξεπεραστούν» Ιδιαίτερα καθαρή ήταν η τοποθέτησή του για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με τον πρωθυπουργό να στέλνει μήνυμα προς όσους εξακολουθούν να αντιδρούν στη μεταρρύθμιση.



Στη λογική του «διαβατηρίου αξιοπιστίας» με το οποίο θέλει να φτάσει στη ΔΕΘ και, στη συνέχεια, μέχρι τις κάλπες κινήθηκε ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη . Λίγες ημέρες πριν από τις ανακοινώσεις του στη Διεθνή Έκθεση, ο πρωθυπουργός έδωσε το πολιτικό περίγραμμα των εξαγγελιών: μέτρα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν, χωρίς υποσχέσεις που ξεπερνούν τις αντοχές της οικονομίας.«Συνομιλούμε, διορθώνουμε τα λάθη μας, είμαστε ειλικρινείς. Λέμε τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει», τόνισε στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα.Και αμέσως μετά ήρθε η φράση που συμπυκνώνει αυτή τη γραμμή ενόψει ΔΕΘ: «Τα χρήματα δεν είναι ατελείωτα». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε ευθέως τις κυβερνητικές εξαγγελίες με τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας, λέγοντας ότι «αν η χώρα υπέφερε από κάτι, ήταν από αυτή τη δυσαρμονία μεταξύ εξαγγελιών και πραγματικών οικονομικών δυνατοτήτων».«Εμείς ξέρουμε τι δυνατότητες έχουμε και τι δεν έχουμε», συνέχισε, βάζοντας το ζήτημα της αξιοπιστίας στην καρδιά της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας πριν από τη ΔΕΘ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι, όπως είπε, θα αξιοποιηθούν «με άλλη λογική και άλλη αρχιτεκτονική».«Είμαστε έτοιμοι για αυτή τη νέα πραγματικότητα», ανέφερε.Στο ίδιο πολιτικό πλαίσιο ενέταξε και το μεγάλο πρόγραμμα έργων στη Βόρεια Ελλάδα, απορρίπτοντας τη λογική της κομματικής ανταπόδοσης.«Τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον», είπε χαρακτηριστικά.Όπως εξήγησε, «το κάνουμε γιατί αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης: να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας».Ο πρωθυπουργός μίλησε για «καλύτερες μέρες για όλους» και για ένα «μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, όπου κι αν βρίσκονται», δίνοντας στην περιφερειακή ανάπτυξη χαρακτήρα κεντρικής κυβερνητικής επιλογής και όχι αποσπασματικών τοπικών παρεμβάσεων.Ιδιαίτερα καθαρή ήταν η τοποθέτησή του για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με τον πρωθυπουργό να στέλνει μήνυμα προς όσους εξακολουθούν να αντιδρούν στη μεταρρύθμιση.

«Αυτή η κυβέρνηση έλυσε μια εκκρεμότητα δεκαετιών και όσοι δίνουν μάχες οπισθοφυλακών να γνωρίζουν ότι η πραγματικότητα των μη κρατικών πανεπιστημίων δεν μπορεί πια να αμφισβητηθεί», τόνισε.



Και πρόσθεσε ότι «τα όποια εμπόδια υπάρχουν θα ξεπεραστούν», ώστε Έλληνες και ξένοι φοιτητές να μπορούν να επιλέξουν και αυτή τη διαδρομή.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τα μη κρατικά πανεπιστήμια με τη συνολική εικόνα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζοντας ότι αυτή έχει αλλάξει αισθητά από το 2019.



«Η εικόνα των δημόσιων πανεπιστημίων σήμερα στη Θεσσαλονίκη δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα των πανεπιστημίων όταν μας εμπιστεύτηκαν οι Έλληνες το 2019. Εκεί που υπήρχαν καταλήψεις σήμερα υπάρχουν βιβλιοθήκες», είπε.



Αναφέρθηκε ακόμη στην προσέλκυση ξένων φοιτητών στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, σημειώνοντας ότι εκεί όπου υπήρχαν αιώνιοι φοιτητές, σήμερα υπάρχουν φοιτητές από το εξωτερικό που επιλέγουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα μέσα από ξενόγλωσσα προγράμματα.



«Ήμουν νια και γέρασα» – Η ατάκα που άκουσε στο Μετρό Από την πολιτική ατζέντα πέρασε στα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης, λίγες ώρες μετά τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά.



Ξεχώρισε μάλιστα μία συνάντηση που είχε με γυναίκα η οποία μένει δίπλα σε έναν από τους νέους σταθμούς.



«Μου είπε μία κουβέντα: “Ήμουν νια και γέρασα”», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χρησιμοποιώντας τη φράση για να περιγράψει το ιστορικό «ανειλημμένο χρέος» της κεντρικής κυβέρνησης απέναντι στη Θεσσαλονίκη.



«Καταφέραμε να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια και να παραδώσουμε στους πολίτες της Θεσσαλονίκης όχι μόνο το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη αλλά ίσως και το πιο όμορφο», είπε.



Δεν έλειψε και το πιο ανάλαφρο στιγμιότυπο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναφέρεται σε έναν νεαρό που άκουσε σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης να λέει: «Ποιο Μετρό; Φέρτε μου πίσω τον Ντέλια». Ο πρωθυπουργός σχολίασε ότι όλοι χαίρονται όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες του εξωτερικού.



Επόμενος σταθμός η βορειοδυτική Θεσσαλονίκη Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η επέκταση προς την Καλαμαριά δεν κλείνει τον κύκλο του Μετρό.



«Η ολοκλήρωση της κεντρικής γραμμής, όπως είχε σχεδιαστεί εδώ και δεκαετίες, μας υποχρεώνει να στραφούμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα στο μεγάλο έργο της Θεσσαλονίκης, που δεν είναι άλλο από την επέκταση του Μετρό προς τη βορειοδυτική πλευρά της πόλης», είπε.



Ο σχεδιασμός προβλέπει δύο κλάδους και νέους σταθμούς, με τον πρωθυπουργό να χαρακτηρίζει την επέκταση προς τη δυτική Θεσσαλονίκη ως το επόμενο μεγάλο έργο για την πόλη.



Flyover: Στόχος ο Μάιος του 2027 Συγκεκριμένο ορίζοντα έδωσε και για το Flyover, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για έργο που σχεδιάστηκε από τη σημερινή κυβέρνηση.



«Η φιλοδοξία μας είναι να ξαναβρεθούμε στην πόλη τον Μάιο του 2027 ώστε να δώσουμε στην κυκλοφορία αυτό το εξαιρετικά σημαντικό έργο», ανέφερε.



Όπως είπε, το Flyover θα αποσυμφορήσει «οριστικά και αμετάκλητα» την Περιφερειακή Οδό και θα διευκολύνει σημαντικά τις μετακινήσεις από τη δυτική προς την ανατολική Θεσσαλονίκη και αντίστροφα.



Ανάπλαση ΔΕΘ: «Θα αλλάξει την όψη της πόλης» Στα μεγάλα έργα της επόμενης ημέρας ενέταξε και την ανάπλαση της ΔΕΘ.



«Το έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ θα αλλάξει την όψη της πόλης», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι προβλέπει 120 στρέμματα πρασίνου και προσβάσιμου δημόσιου χώρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μαζί με ένα νέο συνεδριακό κέντρο και σύγχρονες υποδομές.



Το νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο στις αρχές του 2027 Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις υποδομές Υγείας, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη γίνει σημαντικές παρεμβάσεις στις υφιστάμενες δομές της πόλης.



Στάθηκε, ωστόσο, στο νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο, το οποίο, όπως είπε, θα παραδοθεί μέσα στους πρώτους μήνες του 2027.



«Πραγματικά θα είναι το πιο σύγχρονο και το πιο όμορφο παιδιατρικό νοσοκομείο σε ολόκληρα τα Βαλκάνια», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



«Η Θεσσαλονίκη ανακτά τον φυσικό της ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων» Ο πρωθυπουργός τοποθέτησε τα έργα και τις επενδύσεις σε ένα ευρύτερο οικονομικό και γεωπολιτικό πλαίσιο, περιγράφοντας έναν αναβαθμισμένο ρόλο για τη Θεσσαλονίκη τα επόμενα χρόνια.



«Η Θεσσαλονίκη ανακτά τον φυσικό της ρόλο ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά», είπε.



Και πρόσθεσε ότι «σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, αυτή η γεωπολιτική και οικονομική θέση της Θεσσαλονίκης αποκτά ξεχωριστή σημασία».



Οι επενδύσεις στο λιμάνι, οι μεταφορικές υποδομές και ο σιδηρόδρομος εντάσσονται, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, σε αυτή τη στρατηγική, με στόχο η Θεσσαλονίκη να εξελιχθεί στη «φυσική πύλη όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα αλλά για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια».



Για χρόνια, όπως είπε, η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα μετά βίας έβρισκαν «πέντε λεπτά» στην κεντρική ομιλία κάθε πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Το μήνυμα που επιχείρησε να στείλει τώρα ήταν διαφορετικό: η Βόρεια Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται ως ένα κεφάλαιο λίγων λεπτών στη ΔΕΘ, αλλά ως ξεχωριστό πεδίο έργων, επενδύσεων και πολιτικών παρεμβάσεων.

Γιώργος Παπακωνσταντίνου 27.08.2026, 13:17