Θεμιστοκλέους για ιό του Δυτικού Νείλου: Δεν μιλάμε για επιδημία, δεν παρατηρείται πίεση στα νοσοκομεία

Στους 4 μήνες η αναμονή για χειρουργείο από 3-4 χρόνια - «Ανάγκες και κενά θα υπάρχουν στο ΕΣΥ, δεν τα κρύβουμε»