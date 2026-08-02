Χατζηδάκης: Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ένας από τους πυλώνες της παράταξής μας, με περιέβαλε πάντα με αγάπη κι εμπιστοσύνη

Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που πέθανε σήμερα, σε ηλικία 93 ετών εξέφρασε με ανάρτησή του ο Κωστής Χατζηδάκης.«Πάντοτε με μεγάλη δημοφιλία στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και με εκτίμηση από όλους τους αρχηγούς του κόμματος, με πρώτο τον Κωνσταντίνο Καραμανλή», έγραψε για τον αείμνηστο πολιτικό ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.«Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ένας από τους πυλώνες της παράταξής μας. Στέλεχος με κύρος, ήθος, σοβαρότητα και διαχρονική παρουσία. Πάντοτε με μεγάλη δημοφιλία στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και με εκτίμηση από όλους τους αρχηγούς του κόμματος, με πρώτο τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.Για τρία χρόνια, από το 2004 έως το 2007, υπηρετήσαμε μαζί στην Ευρωβουλή και ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν τότε αρχηγός της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας. Με περιέβαλε πάντοτε με αγάπη και εμπιστοσύνη, ενώ συνομιλούσαμε μέχρι και τα τελευταία χρόνια.Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη και τον Κωνσταντίνο. Καλό ταξίδι, Πρόεδρε!»