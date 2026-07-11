Κασσελάκης: Ντροπή αυτό που γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ, γελοία τα σενάρια ότι θα πάω στη ΝΔ
Κασσελάκης: Ντροπή αυτό που γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ, γελοία τα σενάρια ότι θα πάω στη ΝΔ
Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε κριτική για τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος ενώ αναφέρθηκε και στον Παύλο Πολάκη
Σφοδρή κριτική στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και στον τρόπο οργάνωσής της άσκησε ο Στέφανος Κασσελάκης, χαρακτηρίζοντας «ντροπή» όσα συμβαίνουν στο κόμμα.
Όπως ανέφερε, είναι αδιανόητο ένα κόμμα που χρηματοδοτείται από τους Έλληνες φορολογούμενους για να ασκεί τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης να έχει φτάσει, όπως είπε, στο σημείο «να τσακώνονται για το ποιος έχει τα κλειδιά του SMS».
Παράλληλα, υποστήριξε ότι δύο χρόνια μετά εξακολουθούν να τον κατηγορούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Συνεχίζουν δύο χρόνια αργότερα να κατηγορούν εμένα για τα χάλια τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στα σενάρια που τον θέλουν να μετακινείται πολιτικά προς τη Νέα Δημοκρατία, τα απέρριψε κατηγορηματικά, κάνοντας λόγο για «γελοία πράγματα». Όπως σημείωσε, είναι «ο μόνος που έχει καταφέρει να ρίξει το ποσοστό της ΝΔ».
Ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρθηκε και στον Παύλο Πολάκη, λέγοντας ότι όταν συζητούσαν για το πώς ο ίδιος θα διεκδικούσε την ηγεσία του κόμματος, ο κ. Πολάκης, όπως υποστήριξε, «μέχρι τελευταία στιγμή αποφάσιζε για τον εαυτό του».
Όπως ανέφερε, είναι αδιανόητο ένα κόμμα που χρηματοδοτείται από τους Έλληνες φορολογούμενους για να ασκεί τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης να έχει φτάσει, όπως είπε, στο σημείο «να τσακώνονται για το ποιος έχει τα κλειδιά του SMS».
Παράλληλα, υποστήριξε ότι δύο χρόνια μετά εξακολουθούν να τον κατηγορούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Συνεχίζουν δύο χρόνια αργότερα να κατηγορούν εμένα για τα χάλια τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στα σενάρια που τον θέλουν να μετακινείται πολιτικά προς τη Νέα Δημοκρατία, τα απέρριψε κατηγορηματικά, κάνοντας λόγο για «γελοία πράγματα». Όπως σημείωσε, είναι «ο μόνος που έχει καταφέρει να ρίξει το ποσοστό της ΝΔ».
Ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρθηκε και στον Παύλο Πολάκη, λέγοντας ότι όταν συζητούσαν για το πώς ο ίδιος θα διεκδικούσε την ηγεσία του κόμματος, ο κ. Πολάκης, όπως υποστήριξε, «μέχρι τελευταία στιγμή αποφάσιζε για τον εαυτό του».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα