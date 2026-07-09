Η Καρυστιανού απαντά στον Γεωργιάδη για τον Τσίπρα: «Ποιους εξυπηρέτησαν οι αλλαγές του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας»

Δύο απαντήσεις στον κ. Άδωνη Γεωργιάδη:

1. Η πρώτη για την άγνοια του περί της δυνατότητας βέτο της Ελλάδος στην ίδρυση δύο νέων Νατοϊκών στρατηγικών κέντρων στην Τουρκία, με έδρα στην Κωνσταντινούπολη και τα Άδανα, τα οποία θα ενισχύσουν κατακόρυφα την επιρροή και τον ρόλο… pic.twitter.com/lzPZlToUDS