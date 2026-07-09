Στην Επιτροπή Δεοντολογίας η Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά από αναφορές Νικολακόπουλου - Συρεγγέλα για την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ
Στην Επιτροπή Δεοντολογίας η Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά από αναφορές Νικολακόπουλου - Συρεγγέλα για την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ
Έξι συνεδριάσεις της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μία της Ολομέλειας καταγράφει η αντιπρόεδρος της επιτροπής - Οι αναφορές για την Καλλιόπη Σεμερτζίδου και το «μην σκίσετε κανένα καλσόν, κυρία Συρεγγέλα»
Για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά και επανειλημμένες αιτιάσεις περί «μπαζώματος» και διαπλοκής, τις οποίες χαρακτηρίζει ψευδείς, καταγγέλλει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου η αντιπρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μαρία Συρεγγέλα, σε αναφορά της προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.
Η αναφορά συζητείται το απόγευμα στην Επιτροπή Δεοντολογίας μαζί με αντίστοιχη αναφορά του προέδρου της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ Ανδρέα Νικολακόπουλου.
Η κυρία Συρεγγέλα γράφει στην αναφορά της ότι ζήτησε επανειλημμένως από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να ανακαλέσει τις αιτιάσεις εις βάρος της, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Σύμφωνα με την αναφορά, στην οποία η βουλευτής της ΝΔ επικαλείται αποσπάσματα πρακτικών, σε συνεδρίαση της εξεταστικής τον περασμένο Δεκέμβριο, κατά την εξέταση του μάρτυρα Χρήστου Μαγειρία, η κυρία Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι η κυρία Συρεγγέλα συγκαλύπτει την υπόθεση επειδή είχε στο γραφείο της την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, ότι «μπαζώνει» την υπόθεση και ότι «η βρωμιά της ξεχειλίζει». Η κυρία Συρεγγέλα αναφέρει ότι πήρε τότε τον λόγο επί προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Κανονισμού της Βουλής, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς ψευδείς και ζήτησε την ανάκλησή τους, η οποία δεν έγινε.
Στην αναφορά της, η αντιπρόεδρος της εξεταστικής αναφέρεται και στη φράση «μην σκίσετε κανένα καλσόν, κυρία Συρεγγέλα», που της απηύθυνε η κυρία Κωνσταντοπούλου στις 11 Δεκεμβρίου 2025, κατά την εξέταση του μάρτυρα Γεωργίου Ξυλούρη. Η φράση εντάσσεται, σύμφωνα με την αναφορά, σε ευρύτερο πλαίσιο δηλώσεων με τις οποίες η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αποκάλεσε τη βουλευτή της ΝΔ «εμπλεκόμενη» στην υπόθεση και ισχυρίστηκε ότι προστατεύει τον μάρτυρα.
Στις 12 Δεκεμβρίου, κατά την κατάθεση εγγράφου στην επιτροπή, η κυρία Κωνσταντοπούλου φέρεται να είπε: «Αφορά και μέλη της Επιτροπής και βεβαίως, κύριε Νικολακόπουλε, αφορά και τη δική σας ποινική ευθύνη, όπως και της κυρία Συρεγγέλα, για την υπόθαλψη του Γιώργου Ξυλούρη». Με αυτόν τον τρόπο, προσθέτει η κυρία Συρεγγέλα, υπονόησε την τέλεση ποινικού αδικήματος από τους δύο βουλευτές.
Στις 14 Ιανουαρίου 2026, κατά την εξέταση μάρτυρα, η κυρία Κωνσταντοπούλου φέρεται να δήλωσε προς το προεδρείο της επιτροπής: «Είστε βουτηγμένοι στη διαφθορά και κάνετε και πνεύμα και εσείς αλλά και η κυρία Συρεγγέλα».
Παρόμοιο περιστατικό, σύμφωνα με την αναφορά, σημειώθηκε και στην Ολομέλεια της Βουλής στις 10 Δεκεμβρίου 2025, κατά τη συζήτηση για τις συμβάσεις παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, της Αττικής Οδού και του αεροδρομίου Ηρακλείου, όπου η κυρία Κωνσταντοπούλου επανέλαβε τους ισχυρισμούς της περί σχέσης της κυρία Συρεγγέλα με πρόσωπο εμπλεκόμενο στην έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η κυρία Συρεγγέλα κάνει λόγο για κατ' επανάληψη άρνηση ανάκλησης παρά τις οχλήσεις της. Παράλληλα, ενημερώνει τον πρόεδρο της Βουλής ότι έχει ήδη ασκήσει αγωγή προσβολής προσωπικότητας διά του Τύπου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκκρεμεί.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, η συζήτηση της αναφοράς της κυρίας Συρεγγέλα, όπως και εκείνης του κ. Νικολακόπουλου, θα γίνει σε μυστική συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία θα καταθέσει εισήγηση προς τον Πρόεδρο της Βουλής. Εάν η εισήγηση είναι θετική, ο κ. Κακλαμάνης μπορεί, βάσει του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας, είτε να αποφασίσει ο ίδιος την επιβολή πειθαρχικού μέτρου είτε να το προτείνει προς την Ολομέλεια της Βουλής.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας προβλέπει, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του βουλευτή με την εισήγηση της Επιτροπής, πειθαρχικά μέτρα όπως ανάκληση στην τάξη, μομφή για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, προσωρινό αποκλεισμό από τις συνεδριάσεις και περικοπή της μηνιαίας αποζημίωσης. Πριν από την επιβολή του οποιουδήποτε μέτρου, ο βουλευτής καλείται να αναπτύξει τις απόψεις του εντός 20 λεπτών.
Η αναφορά συζητείται το απόγευμα στην Επιτροπή Δεοντολογίας μαζί με αντίστοιχη αναφορά του προέδρου της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ Ανδρέα Νικολακόπουλου.
Η κυρία Συρεγγέλα γράφει στην αναφορά της ότι ζήτησε επανειλημμένως από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να ανακαλέσει τις αιτιάσεις εις βάρος της, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Σύμφωνα με την αναφορά, στην οποία η βουλευτής της ΝΔ επικαλείται αποσπάσματα πρακτικών, σε συνεδρίαση της εξεταστικής τον περασμένο Δεκέμβριο, κατά την εξέταση του μάρτυρα Χρήστου Μαγειρία, η κυρία Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι η κυρία Συρεγγέλα συγκαλύπτει την υπόθεση επειδή είχε στο γραφείο της την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, ότι «μπαζώνει» την υπόθεση και ότι «η βρωμιά της ξεχειλίζει». Η κυρία Συρεγγέλα αναφέρει ότι πήρε τότε τον λόγο επί προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Κανονισμού της Βουλής, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς ψευδείς και ζήτησε την ανάκλησή τους, η οποία δεν έγινε.
Στην αναφορά της, η αντιπρόεδρος της εξεταστικής αναφέρεται και στη φράση «μην σκίσετε κανένα καλσόν, κυρία Συρεγγέλα», που της απηύθυνε η κυρία Κωνσταντοπούλου στις 11 Δεκεμβρίου 2025, κατά την εξέταση του μάρτυρα Γεωργίου Ξυλούρη. Η φράση εντάσσεται, σύμφωνα με την αναφορά, σε ευρύτερο πλαίσιο δηλώσεων με τις οποίες η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αποκάλεσε τη βουλευτή της ΝΔ «εμπλεκόμενη» στην υπόθεση και ισχυρίστηκε ότι προστατεύει τον μάρτυρα.
Στις 12 Δεκεμβρίου, κατά την κατάθεση εγγράφου στην επιτροπή, η κυρία Κωνσταντοπούλου φέρεται να είπε: «Αφορά και μέλη της Επιτροπής και βεβαίως, κύριε Νικολακόπουλε, αφορά και τη δική σας ποινική ευθύνη, όπως και της κυρία Συρεγγέλα, για την υπόθαλψη του Γιώργου Ξυλούρη». Με αυτόν τον τρόπο, προσθέτει η κυρία Συρεγγέλα, υπονόησε την τέλεση ποινικού αδικήματος από τους δύο βουλευτές.
Στις 14 Ιανουαρίου 2026, κατά την εξέταση μάρτυρα, η κυρία Κωνσταντοπούλου φέρεται να δήλωσε προς το προεδρείο της επιτροπής: «Είστε βουτηγμένοι στη διαφθορά και κάνετε και πνεύμα και εσείς αλλά και η κυρία Συρεγγέλα».
Παρόμοιο περιστατικό, σύμφωνα με την αναφορά, σημειώθηκε και στην Ολομέλεια της Βουλής στις 10 Δεκεμβρίου 2025, κατά τη συζήτηση για τις συμβάσεις παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, της Αττικής Οδού και του αεροδρομίου Ηρακλείου, όπου η κυρία Κωνσταντοπούλου επανέλαβε τους ισχυρισμούς της περί σχέσης της κυρία Συρεγγέλα με πρόσωπο εμπλεκόμενο στην έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η κυρία Συρεγγέλα κάνει λόγο για κατ' επανάληψη άρνηση ανάκλησης παρά τις οχλήσεις της. Παράλληλα, ενημερώνει τον πρόεδρο της Βουλής ότι έχει ήδη ασκήσει αγωγή προσβολής προσωπικότητας διά του Τύπου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκκρεμεί.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, η συζήτηση της αναφοράς της κυρίας Συρεγγέλα, όπως και εκείνης του κ. Νικολακόπουλου, θα γίνει σε μυστική συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία θα καταθέσει εισήγηση προς τον Πρόεδρο της Βουλής. Εάν η εισήγηση είναι θετική, ο κ. Κακλαμάνης μπορεί, βάσει του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας, είτε να αποφασίσει ο ίδιος την επιβολή πειθαρχικού μέτρου είτε να το προτείνει προς την Ολομέλεια της Βουλής.
Τι προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής
Ο Κώδικας Δεοντολογίας προβλέπει, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του βουλευτή με την εισήγηση της Επιτροπής, πειθαρχικά μέτρα όπως ανάκληση στην τάξη, μομφή για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, προσωρινό αποκλεισμό από τις συνεδριάσεις και περικοπή της μηνιαίας αποζημίωσης. Πριν από την επιβολή του οποιουδήποτε μέτρου, ο βουλευτής καλείται να αναπτύξει τις απόψεις του εντός 20 λεπτών.
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