Στην Επιτροπή Δεοντολογίας η Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά από αναφορές Νικολακόπουλου - Συρεγγέλα για την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ

Έξι συνεδριάσεις της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μία της Ολομέλειας καταγράφει η αντιπρόεδρος της επιτροπής - Οι αναφορές για την Καλλιόπη Σεμερτζίδου και το «μην σκίσετε κανένα καλσόν, κυρία Συρεγγέλα»