Μητσοτάκης: Εκπλήσσομαι από την υπερβολή μέρους των ελληνικών ΜΜΕ για F-35 στην Τουρκία, έχω κουραστεί να λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας

Αναφερόμενος συνολικά στα αποτελέσματα της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια «εξαιρετικά επιτυχημένη» Σύνοδο, καθώς, όπως είπε, επιβεβαίωσε τις σημαντικές αποφάσεις που είχαν ληφθεί ήδη από πέρυσι.



«Η πιο σημαντική ήταν η αναγκαιότητα της Ευρώπης και των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ορθώσουν ανάστημα και να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά τους», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την εξέλιξη αυτή με τη συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση της άμυνας δεν αφορά μόνο την ασφάλεια, αλλά και τη συνολική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

«Υπάρχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει περισσότερα σε ό,τι αφορά την άμυνα. Είναι μια συζήτηση που συνδέεται με τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, με τις ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες αλλά και με τις δεκάδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο», ανέφερε, περιγράφοντας τη νέα κατεύθυνση που διαμορφώνεται για την ευρωπαϊκή άμυνα μετά τις αποφάσεις της Συμμαχίας.



«Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει, από το 2026, τον στόχο για το 2035. Αυτό μας βάζει σε μία, κατά κάποιο τρόπο, ελίτ ομάδα μόλις 5 μελών του NATO που ήδη έχουν φτάσει σε αυτό το ορόσημο», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.



«Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, δεν θα επιτρέψουμε να ξαναζήσει η χώρα τον δημοσιονομικό λαϊκισμό»



Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία και ότι οι επόμενες εθνικές κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. «Μόλις εισήλθαμε στον όγδοο χρόνο της διακυβέρνησής μας. Θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 2027. Έχω κουραστεί να το επαναλαμβάνω όταν ερωτώμαι αν θα έχουμε πρόωρες εκλογές, αλλά οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της θητείας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Στρέφοντας το βλέμμα προς την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να κινείται με γνώμονα τη δημοσιονομική υπευθυνότητα, απορρίπτοντας τη λογική των ανεφάρμοστων προεκλογικών υποσχέσεων.



«Η πρώτη κατευθυντήρια γραμμή είναι να είμαστε ταπεινοί και να μην υποσχόμαστε πράγματα που δεν μπορούμε. Υπάρχουν λαϊκίστικα κόμματα, τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά, που υπόσχονται λύσεις εξωπραγματικές από δημοσιονομικής σκοπιάς. Τα κόμματα που το δοκίμασαν στο παρελθόν παραλίγο να μας χρεοκοπήσουν και αυτό δεν θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί», είπε.



Όπως τόνισε, ευθύνη των υπεύθυνων πολιτικών δυνάμεων είναι να καταθέτουν προτάσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν και να εφαρμοστούν στην πράξη. Αναγνώρισε ότι «ο πειρασμός είναι πάντα μεγάλος να υποσχεθείς περισσότερα», ωστόσο σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία πέτυχε δύο διαδοχικές εκλογικές νίκες με αυτοδυναμία χωρίς να στηριχθεί σε υπερβολικές εξαγγελίες, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει εντός των στόχων που είχε θέσει στο προεκλογικό της πρόγραμμα του 2023.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοκρατίες, επισημαίνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επηρεάσει την εκλογική διαδικασία. «Η ακεραιότητα των εκλογών μας διακινδυνεύεται από την τεχνητή νοημοσύνη. Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα», ανέφερε.



«Όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση το 2019 υπήρχαν 30.000 μετανάστες στη Λέσβο και σήμερα είναι περίπου 300»



«Το μεταναστευτικό δεν βρίσκεται πλέον μέσα στα δέκα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες. Και θα σας πω γιατί: όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση το 2019 υπήρχαν 30.000 μετανάστες στη Λέσβο. Σήμερα είναι περίπου 300»: Με αυτό το στοιχείο ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε την κυβερνητική πολιτική στο μεταναστευτικό, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα κατάφερε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των τελευταίων ετών.



Όπως είπε, αυτό επιτεύχθηκε τόσο μέσω της συνεργασίας με την Τουρκία όσο και επειδή η κυβέρνηση έστειλε από την πρώτη στιγμή της πρώτης της θητείας το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η χώρα θα προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα. «Είπαμε και στους διακινητές αλλά και στους δυστυχισμένους ανθρώπους που πληρώνουν πολλά χρήματα για να έρθουν στην Ελλάδα ότι θα το κάνουμε πολύ δύσκολο για εσάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική στάση συνέβαλε και στην αλλαγή της ευρωπαϊκής προσέγγισης απέναντι στο μεταναστευτικό.



Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα βρέθηκε «στην προμετωπίδα» της προσπάθειας να αλλάξει η ευρωπαϊκή συζήτηση, οδηγώντας -όπως είπε- το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε μια πιο πραγματιστική κατεύθυνση. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη διάσταση της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, επισημαίνοντας ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη θάλασσα, ενώ το Λιμενικό Σώμα έχει διασώσει χιλιάδες ακόμη. «Αν δούμε συνολικά τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαμε το μεταναστευτικό, ήταν και παραμένει μια επιτυχημένη πολιτική», κατέληξε.



Χρειαζόμαστε μεγάλη κινητοποίηση του ιδιωτικού κεφαλαίου για επενδύσεις στα data center, είπε σε άλλο σημείο ο πρωθυπουργός και σημείωσε πως «βλέπω μεγάλη δυναμική και start-up στην Ελλάδα» ενώ σημείωσε πως «πρέπει να είμαστε έξυπνοι και ευέλικτοι στη νομοθεσία» τονίζοντας πως «έχουμε δημιουργήσει έναν νομοθετικό εφιάλτη στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να έρθουν».



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «πρέπει να δούμε αν μπορούμε να αναπτύξουμε ομάδα χωρών που μπορούν να κάνουν περισσότερα για την ευρωπαϊκή άμυνα» ενώ σημείωσε πως «το SAFE δημιουργεί ένα μηχανισμό για τις χώρες που συμμετέχουν για να βρίσκουν εξοπλισμό πιο εύκολα».







Ρομπέρτα Μέτσολα: Οι αμυντικοί προϋπολογισμοί έχουν εκτοξευθεί παντού στην Ευρώπη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε συζήτηση με την

πρόεδρο του

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 30ής Ετήσιας Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση, στο Grand Resort Lagonissi.

Λίγες μέρες μετά την εκλογή μου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και το θέμα μονοπωλεί τη συζήτηση, ανέφερε από την πλευρά της η

σημειώνοντας πως «οι αμυντικοί προϋπολογισμοί έχουν εκτοξευθεί παντού στην Ευρώπη».

Έχουμε κάνει εκκλήσεις για αποκλιμάκωση, οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν είναι τόσο ασταθείς αλλά μπαίνουμε σε ένα θερμό καλοκαίρι, είπε η κυρία Μέτσολα ενώ επεσήμανε πως στο ευρωκοινοβούλιο υπάρχουν οκτώ ομάδες με αποτέλεσμα ναι μεν να «βρίσκουμε πλειοψηφίες αλλά δυσκολευόμαστε».





Ρομπέρτα Μέτσολα

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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώ τόνισε πως αν δεν νομοθετήσουμε δεν θα αρχίσουν να επιλύονται πρόβλημα. «Βρήκαμε τρόπο να αντιμετωπίσουμε το προβλήματα, χρειαζόμαστε συνεννοήσεις, συμφωνίες και κατανόηση με τις χώρες από τις οποίες έρχονται», συνέχισε.



Το 2027 θα είναι μεγάλη εκλογική χρόνια, είπε η κυρία Μέτσολα και αναφέρθηκε στη Γαλλία, την Πολωνία αλλά και την Ελλάδα.