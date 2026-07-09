Ανατροπή στις Βρυξέλλες για το Chat Control: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν το μπλόκαρε και η μάχη μεταφέρεται στο Συμβούλιο
Ανατροπή στις Βρυξέλλες για το Chat Control: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν το μπλόκαρε και η μάχη μεταφέρεται στο Συμβούλιο
Παρατείνεται έως το 2028 η εθελοντική σάρωση συνομιλιών με στόχο την πάταξη της παιδικής πορνογραφίας
Με 276 ψήφους υπέρ, 286 κατά και 30 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε δεύτερη ανάγνωση την αμφιλεγόμενη νομοθεσία, που θα επιτρέπει στις εταιρείες τεχνολογίας να «σαρώνουν» τις διαδικτυακές επικοινωνίες για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.
Στο συγκεκριμένο στάδιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, απαιτούνταν τουλάχιστον 360 ψήφοι κατά για να απορριφθεί η πρόταση, αριθμός που δεν συγκεντρώθηκε. Κοινώς γνωστή ως «Chat Control», αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία που έληξε στις 3 Απριλίου επέτρεπε σε υπηρεσίες ή εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως το WhatsApp και το Messenger να λαμβάνουν εθελοντικά μέτρα παρέκκλισης από τους κανόνες περί ηλεκτρονικής προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον εντοπισμό χρηστών που είναι ύποπτοι για κοινοποίηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.
Η Οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (Οδηγία 2002/58/ΕΚ, γνωστή ως ePrivacy) επέτρεπε στους παρόχους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επικοινωνίας να εντοπίζουν υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, μέσω αυτοματοποιημένης σάρωσης των επικοινωνιών. Το λεγόμενο Chat Control 1.0 έληξε στις 3 Απριλίου 2026, μετά την απόρριψη της παράτασης από τους ευρωβουλευτές τον περασμένο Μάρτιο.
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν: 311 ψήφοι κατά, 228 υπέρ, 92 αποχές. Έκτοτε, υπηρεσίες όπως το WhatsApp και το Messenger συνεχίζουν να λειτουργούν σε αυστηρά εθελοντική βάση (εκτός οποιουδήποτε νομικού πλαισίου) ώστε να εντοπίζουν πιθανές περιπτώσεις κατάχρησης των υπηρεσιών κρυπτογράφησης που προσφέρουν ορισμένες, αναφορικά με ζητήματα παιδικής προνογραφίας.
Την Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026, υπήρξε μια ανατροπή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη χρήση μιας σπάνια χρησιμοποιούμενης διαδικασίας έκτακτης ανάγκης, έπειτα από πίεση της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήτοι, του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), στην οποία, όπως πληροφορείται το protothema.gr υπέκυψε η πρόεδρος ΕΚ, Ρομπέρτα Μέτσολα.
Συγκεκριμένα, με 331 ψήφους υπέρ και 304 κατά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια επείγουσα διαδικασία για την κάλυψη ενός νομικού κενού στην καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Για να επιλύσει το ζήτημα, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα ανέθεσε στους συμβούλους της να εξετάσουν προσεκτικά τον Κανονισμό. Βρήκαν μια λύση: εάν η απορριφθείσα πρόταση τεθεί προς συζήτηση σε «δεύτερη ανάγνωση», μόνο η απόλυτη πλειοψηφία (360 ψήφοι) μπορεί να την μπλοκάρει.
Σύμφωνα με τη «συνήθη νομοθετική διαδικασία», ένα κείμενο εγκρίνεται εκτός εάν η απόλυτη πλειοψηφία όλων των βουλευτών του ΕΚ - τουλάχιστον 360 εν ενεργεία- το απορρίψει ή το τροποποιήσει. Παρά την ονομασία της («συνήθης νομοθετική διαδικασία») η διαδικασία αυτή της δεύτερης ανάγνωσης σπάνια χρησιμοποιείται στη σύνταξη νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ συχνά υιοθετούν τη δική τους θέση σε μεμονωμένα νομοσχέδια και στη συνέχεια διαπραγματεύονται τις λεπτομέρειες της τελικής έκδοσης. Στη δεύτερη ανάγνωση της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, η θέση του Συμβουλίου θεωρείται εγκεκριμένη, εκτός αν η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (τουλάχιστον 360 ευρωβουλευτές) την απορρίψει ή εγκρίνει τροπολογίες. Ο έλεγχος των συνομιλιών σε πλατφόρμες όπως το WhatsApp και το Messenger είναι αμφιλεγόμενος εδώ και χρόνια.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αρχικά ένα μόνιμο σύστημα το 2022. Ωστόσο, το σχέδιο δεν προχώρησε. Οι υποστηρικτές της προστασίας δεδομένων περιγράφουν την πιθανότητα εκτεταμένης σάρωσης ως αδιάκριτη μαζική επιτήρηση, αναποτελεσματική στην προστασία των παιδιών. Στην αντίπερα όχθη τα περισσότερα κράτη - μέλη (Συμβούλιο της ΕΕ) και οι μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες του ΕΚ θεωρούν ότι η επαναφορά ενός προσωρινού μέτρου «ελέγχου» το οποίο θα επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών να εντοπίζουν, να αναφέρουν και να αφαιρούν υλικό που σχετίζεται με την παιδική πορνογραφία, μέχρι το 2028, είναι απαραίτητο.
Με τη σημερινή του απόφαση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαιώνει ότι το παρεκκλίνον καθεστώς της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες θα παραταθεί έως το 2028. Αυτό θα επιτρέψει στους παρόχους υπηρεσιών να εντοπίζουν, να αναφέρουν και να αφαιρούν περιεχόμενο κακοποίησης παιδιών σε εθελοντική βάση. Εταιρείες όπως η Meta , η Google και η Microsoft θα μπορούσαν έτσι να επαναλάβουν τις πρακτικές ανίχνευσης που εφαρμόζονται επί του παρόντος εκτός οποιουδήποτε νομικού πλαισίου από τον Απρίλιο το 2026.
Παρά τη σημερινή ψηφοφορία, η νομοθετική διαδικασία δεν ολοκληρώνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο φάκελος επιστρέφει στο Συμβούλιο της ΕΕ, το οποίο θα αποφασίσει επί της θέσης που διαμόρφωσε το Κοινοβούλιο στη δεύτερη ανάγνωση.
Στο συγκεκριμένο στάδιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, απαιτούνταν τουλάχιστον 360 ψήφοι κατά για να απορριφθεί η πρόταση, αριθμός που δεν συγκεντρώθηκε. Κοινώς γνωστή ως «Chat Control», αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία που έληξε στις 3 Απριλίου επέτρεπε σε υπηρεσίες ή εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως το WhatsApp και το Messenger να λαμβάνουν εθελοντικά μέτρα παρέκκλισης από τους κανόνες περί ηλεκτρονικής προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον εντοπισμό χρηστών που είναι ύποπτοι για κοινοποίηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.
Η Οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (Οδηγία 2002/58/ΕΚ, γνωστή ως ePrivacy) επέτρεπε στους παρόχους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επικοινωνίας να εντοπίζουν υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, μέσω αυτοματοποιημένης σάρωσης των επικοινωνιών. Το λεγόμενο Chat Control 1.0 έληξε στις 3 Απριλίου 2026, μετά την απόρριψη της παράτασης από τους ευρωβουλευτές τον περασμένο Μάρτιο.
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν: 311 ψήφοι κατά, 228 υπέρ, 92 αποχές. Έκτοτε, υπηρεσίες όπως το WhatsApp και το Messenger συνεχίζουν να λειτουργούν σε αυστηρά εθελοντική βάση (εκτός οποιουδήποτε νομικού πλαισίου) ώστε να εντοπίζουν πιθανές περιπτώσεις κατάχρησης των υπηρεσιών κρυπτογράφησης που προσφέρουν ορισμένες, αναφορικά με ζητήματα παιδικής προνογραφίας.
Την Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026, υπήρξε μια ανατροπή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη χρήση μιας σπάνια χρησιμοποιούμενης διαδικασίας έκτακτης ανάγκης, έπειτα από πίεση της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήτοι, του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), στην οποία, όπως πληροφορείται το protothema.gr υπέκυψε η πρόεδρος ΕΚ, Ρομπέρτα Μέτσολα.
Συγκεκριμένα, με 331 ψήφους υπέρ και 304 κατά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια επείγουσα διαδικασία για την κάλυψη ενός νομικού κενού στην καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Για να επιλύσει το ζήτημα, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα ανέθεσε στους συμβούλους της να εξετάσουν προσεκτικά τον Κανονισμό. Βρήκαν μια λύση: εάν η απορριφθείσα πρόταση τεθεί προς συζήτηση σε «δεύτερη ανάγνωση», μόνο η απόλυτη πλειοψηφία (360 ψήφοι) μπορεί να την μπλοκάρει.
Σύμφωνα με τη «συνήθη νομοθετική διαδικασία», ένα κείμενο εγκρίνεται εκτός εάν η απόλυτη πλειοψηφία όλων των βουλευτών του ΕΚ - τουλάχιστον 360 εν ενεργεία- το απορρίψει ή το τροποποιήσει. Παρά την ονομασία της («συνήθης νομοθετική διαδικασία») η διαδικασία αυτή της δεύτερης ανάγνωσης σπάνια χρησιμοποιείται στη σύνταξη νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ συχνά υιοθετούν τη δική τους θέση σε μεμονωμένα νομοσχέδια και στη συνέχεια διαπραγματεύονται τις λεπτομέρειες της τελικής έκδοσης. Στη δεύτερη ανάγνωση της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, η θέση του Συμβουλίου θεωρείται εγκεκριμένη, εκτός αν η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (τουλάχιστον 360 ευρωβουλευτές) την απορρίψει ή εγκρίνει τροπολογίες. Ο έλεγχος των συνομιλιών σε πλατφόρμες όπως το WhatsApp και το Messenger είναι αμφιλεγόμενος εδώ και χρόνια.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αρχικά ένα μόνιμο σύστημα το 2022. Ωστόσο, το σχέδιο δεν προχώρησε. Οι υποστηρικτές της προστασίας δεδομένων περιγράφουν την πιθανότητα εκτεταμένης σάρωσης ως αδιάκριτη μαζική επιτήρηση, αναποτελεσματική στην προστασία των παιδιών. Στην αντίπερα όχθη τα περισσότερα κράτη - μέλη (Συμβούλιο της ΕΕ) και οι μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες του ΕΚ θεωρούν ότι η επαναφορά ενός προσωρινού μέτρου «ελέγχου» το οποίο θα επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών να εντοπίζουν, να αναφέρουν και να αφαιρούν υλικό που σχετίζεται με την παιδική πορνογραφία, μέχρι το 2028, είναι απαραίτητο.
Με τη σημερινή του απόφαση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαιώνει ότι το παρεκκλίνον καθεστώς της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες θα παραταθεί έως το 2028. Αυτό θα επιτρέψει στους παρόχους υπηρεσιών να εντοπίζουν, να αναφέρουν και να αφαιρούν περιεχόμενο κακοποίησης παιδιών σε εθελοντική βάση. Εταιρείες όπως η Meta , η Google και η Microsoft θα μπορούσαν έτσι να επαναλάβουν τις πρακτικές ανίχνευσης που εφαρμόζονται επί του παρόντος εκτός οποιουδήποτε νομικού πλαισίου από τον Απρίλιο το 2026.
Παρά τη σημερινή ψηφοφορία, η νομοθετική διαδικασία δεν ολοκληρώνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο φάκελος επιστρέφει στο Συμβούλιο της ΕΕ, το οποίο θα αποφασίσει επί της θέσης που διαμόρφωσε το Κοινοβούλιο στη δεύτερη ανάγνωση.
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