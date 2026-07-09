Γεωργιάδης για φωτιά στο Σισμανόγλειο: «Ελπίζω στην παραδειγματική τιμωρία του ηλικιωμένου, θα διεκδικήσουμε δικαστικά αποζημίωση»

Από την πρώτη στιγμή σήμερα το πρωί, όταν βρέθηκα στο «Σισμανόγλειο», είχα πει ότι θεωρούσα πολύ περίεργη αυτή την φωτιά και ότι οι υποψίες μου πήγαιναν προς τον ασθενή, ο οποίας έφυγε σαν κύριος στις 04:40 από το δωμάτιο του, λίγο πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Ομολόγησε τελικά ότι…