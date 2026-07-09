Αντίθετοι με το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού τέσσερις βουλευτές της ΝΔ
Αντίθετοι με το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού τέσσερις βουλευτές της ΝΔ
Ο πρώην υπουργός Μπάμπης Αθανασίου χαρακτήρισε περιττή την πρόταση και ο Γιάννης Κεφαλογιάννης μίλησε για «λάθος»
Την αντίθεσή τους στην καθιέρωση ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας, στο άρθρο 81 του Συντάγματος εξέφρασαν, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης τέσσερις βουλευτές της ΝΔ. Ο πρώην υπουργός Μπάμπης Αθανασίου χαρακτήρισε περιττή την πρόταση, που είχε διατυπώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γιάννης Κεφαλογιάννης μίλησε για «λάθος».
Ο κ. Αθανασίου, που είχε διαφωνήσει και με την πρόταση του πρωθυπουργού για μία και εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, υποστήριξε ότι το άρθρο 81 του Συντάγματος, όπως ισχύει σήμερα, ήδη επιτρέπει στον κοινό νομοθέτη να θεσπίσει πρόσθετα ασυμβίβαστα. «Το συνταγματικό πλαίσιο είναι επαρκές», τόνισε, προσθέτοντας ότι το ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή ταιριάζει σε προεδρικά ή ημιπροεδρικά συστήματα και όχι σε κοινοβουλευτικά. «Δεν πρέπει να αλλοιωθεί με τη θεσμοθέτηση ενός τέτοιου ασυμβίβαστου. Το πολίτευμά μας βασίζεται στο κόμμα, οι βουλευτές είναι οι αντιπρόσωποι του Έθνους», είπε.
Για το ίδιο άρθρο, ο κ. Κεφαλογιάννης επικαλέστηκε το μοντέλο της Βρετανίας, της «κοιτίδας του σύγχρονου κοινοβουλευτισμού». «Έχω καταθέσει τις απόψεις μου, ότι είναι λάθος», ανέφερε στην ομιλία του.
Ζήτημα λειτουργικότητας έθεσε ο βουλευτής Καρδίτσας της ΝΔ Γιώργος Κωτσός: η παραίτηση του βουλευτή που αναλαμβάνει υπουργική θέση και η αντικατάστασή του από τον πρώτο επιλαχόντα, κατά την άποψή του, «δεν διασφαλίζει την κοινοβουλευτική αξιοπιστία ούτε την κυβερνητική αποτελεσματικότητα».
Πιο μετριοπαθής ήταν ο Λευτέρης Κτιστάκης (Βοιωτίας), που εξέφρασε «προβληματισμό». «Οι βουλευτές δεν διαχειριζόμαστε ούτε ένα ευρώ δημοσίου χρήματος, χρήματα διαχειρίζονται υπουργοί και αιρετοί. Άρα αν θεωρήσουμε ότι τα προβλήματα διαφθοράς είναι εκεί που υπάρχει το χρήμα, δεν είναι στα βουλευτικά γραφεία», είπε, εκτιμώντας ότι η καθιέρωση του ασυμβίβαστου μπορεί να αλλάξει τον τρόπο διακυβέρνησης. «Δεν λέω ότι είναι απαραίτητα κακό. Σίγουρα είναι τελείως διαφορετικός από αυτόν που έχουμε συνηθίσει», πρόσθεσε.
Ο κ. Αθανασίου, που είχε διαφωνήσει και με την πρόταση του πρωθυπουργού για μία και εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, υποστήριξε ότι το άρθρο 81 του Συντάγματος, όπως ισχύει σήμερα, ήδη επιτρέπει στον κοινό νομοθέτη να θεσπίσει πρόσθετα ασυμβίβαστα. «Το συνταγματικό πλαίσιο είναι επαρκές», τόνισε, προσθέτοντας ότι το ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή ταιριάζει σε προεδρικά ή ημιπροεδρικά συστήματα και όχι σε κοινοβουλευτικά. «Δεν πρέπει να αλλοιωθεί με τη θεσμοθέτηση ενός τέτοιου ασυμβίβαστου. Το πολίτευμά μας βασίζεται στο κόμμα, οι βουλευτές είναι οι αντιπρόσωποι του Έθνους», είπε.
Για το ίδιο άρθρο, ο κ. Κεφαλογιάννης επικαλέστηκε το μοντέλο της Βρετανίας, της «κοιτίδας του σύγχρονου κοινοβουλευτισμού». «Έχω καταθέσει τις απόψεις μου, ότι είναι λάθος», ανέφερε στην ομιλία του.
Ζήτημα λειτουργικότητας έθεσε ο βουλευτής Καρδίτσας της ΝΔ Γιώργος Κωτσός: η παραίτηση του βουλευτή που αναλαμβάνει υπουργική θέση και η αντικατάστασή του από τον πρώτο επιλαχόντα, κατά την άποψή του, «δεν διασφαλίζει την κοινοβουλευτική αξιοπιστία ούτε την κυβερνητική αποτελεσματικότητα».
Πιο μετριοπαθής ήταν ο Λευτέρης Κτιστάκης (Βοιωτίας), που εξέφρασε «προβληματισμό». «Οι βουλευτές δεν διαχειριζόμαστε ούτε ένα ευρώ δημοσίου χρήματος, χρήματα διαχειρίζονται υπουργοί και αιρετοί. Άρα αν θεωρήσουμε ότι τα προβλήματα διαφθοράς είναι εκεί που υπάρχει το χρήμα, δεν είναι στα βουλευτικά γραφεία», είπε, εκτιμώντας ότι η καθιέρωση του ασυμβίβαστου μπορεί να αλλάξει τον τρόπο διακυβέρνησης. «Δεν λέω ότι είναι απαραίτητα κακό. Σίγουρα είναι τελείως διαφορετικός από αυτόν που έχουμε συνηθίσει», πρόσθεσε.
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