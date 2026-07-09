Δημοσκόπηση Pulse: Με ποιον θέλουν μετεκλογική συνεργασία οι ψηφοφόροι ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ, οι απαντήσεις-έκπληξη

Οσοι προτίθενται να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ είναι τριχοτομημένοι, Το 29% δεν θέλει μετεκλογική συνεργασία με κανέναν, ένα 20% θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και ένα 18% με την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα