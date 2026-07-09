Δημοσκόπηση Pulse: Με ποιον θέλουν μετεκλογική συνεργασία οι ψηφοφόροι ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ, οι απαντήσεις-έκπληξη
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Δημοσκόπηση Pulse: Με ποιον θέλουν μετεκλογική συνεργασία οι ψηφοφόροι ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ, οι απαντήσεις-έκπληξη

Οσοι προτίθενται να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ είναι τριχοτομημένοι, Το 29% δεν θέλει μετεκλογική συνεργασία με κανέναν, ένα 20% θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και ένα 18% με την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα

Δημοσκόπηση Pulse: Με ποιον θέλουν μετεκλογική συνεργασία οι ψηφοφόροι ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ, οι απαντήσεις-έκπληξη
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επιμέρους στοιχεία της έρευνας της Pulse για τον ΣΚΑΪ σε σχέση με τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων για μετεκλογικές συνεργασίες. 

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Pulse πάνω από έναν στους δύο ψηφοφόρους που προτίθενται να στηρίξουν την Νέα Δημοκρατίας προτιμά συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Ενώ το 1/3 περίπου (ποσοστό 32%) απαντά «με κανέναν». 
Δημοσκόπηση Pulse: Με ποιον θέλουν μετεκλογική συνεργασία οι ψηφοφόροι ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ, οι απαντήσεις-έκπληξη


Όσοι προτίθενται να ψηφίσουν την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, σε ποσοστό 45% προτιμούν μετεκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, ενώ 20% απαντά «με κανένα». Ενδιαφέρον έχει ότι ένα ποσοστό 11% θα ήθελε συνεργασία με το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού. 
 

Δημοσκόπηση Pulse: Με ποιον θέλουν μετεκλογική συνεργασία οι ψηφοφόροι ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ, οι απαντήσεις-έκπληξη



Οσοι προτίθενται να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ είναι τριχοτομημένοι: Ένας στους τρεις (ποσοστό 29%) δεν θέλει μετεκλογική συνεργασία με κανέναν, ένα 20% θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και ένα 18% με την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα. 
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Δημοσκόπηση Pulse: Με ποιον θέλουν μετεκλογική συνεργασία οι ψηφοφόροι ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ, οι απαντήσεις-έκπληξη
7 ΣΧΟΛΙΑ

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