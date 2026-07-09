Νίκος Χαρδαλιάς: «Λογαριασμός ευθύνης» για την Αττική στο Ωδείο Αθηνών
Νίκος Χαρδαλιάς: «Λογαριασμός ευθύνης» για την Αττική στο Ωδείο Αθηνών
Απολογισμό της μέχρι τώρα θητείας του θα κάνει ο Νίκος Χαρδαλιάς την ερχόμενη Τρίτη στο Ωδείο Αθηνών και απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες να παρευρεθούν
Ανοιχτή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 30 μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων του θα πραγματοποιήσει ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς την Τρίτη 14 Ιουλίου, στις 18:30, στο Ωδείο Αθηνών. Σε αυτή - που έχει τον τίτλο «Λογαριασμός Ευθύνης» - ο κ. Χαρδαλιάς θα προχωρήσει σε μια παρουσίαση του απολογισμού των μέχρι τώρα πεπραγμένων της διοίκησής του, καθώς και στον στρατηγικό σχεδιασμό έως τη λήξη της θητείας του, το 2028.
Σύμφωνα με την Περιφέρεια, σε αυτό το διάστημα έχουν σχεδιαστεί, δημοπρατηθεί, υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε φάση ωρίμανσης έργα και παρεμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ, με στόχο την την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Αττικής.
Πρόκειται για υποδομές υπερ-τοπικού χαρακτήρα, αλλά και στοχευμένες παρεμβάσεις σε κάθε γειτονιά και Δήμο, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.
Όπως επισημαίνει ο κ. Χαρδαλιάς, «η επέτειος του μέσου της θητείας αποτελεί την κατάλληλη στιγμή για έναν ειλικρινή απολογισμό απέναντι στους πολίτες, οι οποίοι ζητούν αλήθειες, συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα» κι απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να παραβρεθούν την Τρίτη στο Ωδείο Αθηνών για να ενημερωθούν αναλυτικά για το έργο που αφορά το μέλλον της περιοχής τους
Σύμφωνα με την Περιφέρεια, σε αυτό το διάστημα έχουν σχεδιαστεί, δημοπρατηθεί, υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε φάση ωρίμανσης έργα και παρεμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ, με στόχο την την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Αττικής.
Πρόκειται για υποδομές υπερ-τοπικού χαρακτήρα, αλλά και στοχευμένες παρεμβάσεις σε κάθε γειτονιά και Δήμο, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.
Όπως επισημαίνει ο κ. Χαρδαλιάς, «η επέτειος του μέσου της θητείας αποτελεί την κατάλληλη στιγμή για έναν ειλικρινή απολογισμό απέναντι στους πολίτες, οι οποίοι ζητούν αλήθειες, συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα» κι απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να παραβρεθούν την Τρίτη στο Ωδείο Αθηνών για να ενημερωθούν αναλυτικά για το έργο που αφορά το μέλλον της περιοχής τους
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