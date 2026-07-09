Νίκος Χαρδαλιάς: «Λογαριασμός ευθύνης» για την Αττική στο Ωδείο Αθηνών

Απολογισμό της μέχρι τώρα θητείας του θα κάνει ο Νίκος Χαρδαλιάς την ερχόμενη Τρίτη στο Ωδείο Αθηνών και απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες να παρευρεθούν