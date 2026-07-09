Ο απίθανος διάλογος του Μητσοτάκη με τον διευθυντή του Economist: Ο επόμενος Βρετανός πρωθυπουργός θα είναι ο έβδομος που συναντώ
Ο απίθανος διάλογος του Μητσοτάκη με τον διευθυντή του Economist: Ο επόμενος Βρετανός πρωθυπουργός θα είναι ο έβδομος που συναντώ
«Για έναν Βρετανό, είναι πραγματικά εντυπωσιακό να επιστρέφει κάθε χρόνο και να βλέπει τον ίδιο πρωθυπουργό επειδή δεν είναι εμπειρία μας πρόσφατα στη χώρα μου» σχολίασε γελώντας ο διευθυντής σύνταξης της βρετανικής έκδοσης του Economist
Με χιούμορ ξεκίνησε η συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, στο πλαίσιο εκδήλωσης του The Economist, υπό τον συντονισμό του διευθυντή σύνταξης της βρετανικής έκδοσης του περιοδικού, Ντάνιελ Φράνκλιν.
Ο Βρετανός δημοσιογράφος σχολίασε τη σταθερότητα της ελληνικής κυβέρνησης, συγκρίνοντάς τη με τις συχνές αλλαγές πρωθυπουργών στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά πως θα συναντήσει τον έβδομο Βρετανό πρωθυπουργό σε 10 χρόνια.
«Πρωθυπουργέ είναι μεγάλη χαρά που σας έχουμε ξανά εδώ. Πρέπει να πω ότι, για έναν Βρετανό, είναι πραγματικά εντυπωσιακό να επιστρέφει κάθε χρόνο και να βλέπει τον ίδιο πρωθυπουργό επειδή δεν είναι εμπειρία μας πρόσφατα στη χώρα μου», είπε ο δημοσιογράφος με το κοινό να τον χειροκροτεί.
«Ο επόμενος Βρετανός πρωθυπουργός θα είναι ο έβδομος που θα έχω την τιμή να γνωρίσω», σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης με τον Ντάνιελ Φράνκλιν να συμπληρώνει: «Ναι ο έβδομος σε 10 χρόνια. Νομίζω είναι πραγματικά εξαιρετικό».
Ο διάλογος από το από 0:41 έως το 1:17 του βίντεο:
Ο Βρετανός δημοσιογράφος σχολίασε τη σταθερότητα της ελληνικής κυβέρνησης, συγκρίνοντάς τη με τις συχνές αλλαγές πρωθυπουργών στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά πως θα συναντήσει τον έβδομο Βρετανό πρωθυπουργό σε 10 χρόνια.
«Πρωθυπουργέ είναι μεγάλη χαρά που σας έχουμε ξανά εδώ. Πρέπει να πω ότι, για έναν Βρετανό, είναι πραγματικά εντυπωσιακό να επιστρέφει κάθε χρόνο και να βλέπει τον ίδιο πρωθυπουργό επειδή δεν είναι εμπειρία μας πρόσφατα στη χώρα μου», είπε ο δημοσιογράφος με το κοινό να τον χειροκροτεί.
«Ο επόμενος Βρετανός πρωθυπουργός θα είναι ο έβδομος που θα έχω την τιμή να γνωρίσω», σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης με τον Ντάνιελ Φράνκλιν να συμπληρώνει: «Ναι ο έβδομος σε 10 χρόνια. Νομίζω είναι πραγματικά εξαιρετικό».
Ο διάλογος από το από 0:41 έως το 1:17 του βίντεο:
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