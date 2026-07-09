Ο απίθανος διάλογος του Μητσοτάκη με τον διευθυντή του Economist: Ο επόμενος Βρετανός πρωθυπουργός θα είναι ο έβδομος που συναντώ

«Για έναν Βρετανό, είναι πραγματικά εντυπωσιακό να επιστρέφει κάθε χρόνο και να βλέπει τον ίδιο πρωθυπουργό επειδή δεν είναι εμπειρία μας πρόσφατα στη χώρα μου» σχολίασε γελώντας ο διευθυντής σύνταξης της βρετανικής έκδοσης του Economist