On air επεισόδιο ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ: «Ξέχασε να δηλώσει 1 εκατ. ο Ανδρουλάκης» - «Κατηγορείται ο Τσίπρας ότι τα έπαιρνε, θα κάνει μήνυση;»

Η ανταλλαγή λεκτικών «πυρών» ανάμεσα στους εκπροσώπους ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ προκάλεσε την «έκρηξη» του παρουσιαστή Νίκου Στραβελάκη ο οποίος προσπαθούσε να δώσει το λόγο στην Αλεξάνδρα Σδούκου της ΝΔ