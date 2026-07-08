On air επεισόδιο ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ: «Ξέχασε να δηλώσει 1 εκατ. ο Ανδρουλάκης» - «Κατηγορείται ο Τσίπρας ότι τα έπαιρνε, θα κάνει μήνυση;»
On air επεισόδιο ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ: «Ξέχασε να δηλώσει 1 εκατ. ο Ανδρουλάκης» - «Κατηγορείται ο Τσίπρας ότι τα έπαιρνε, θα κάνει μήνυση;»
Η ανταλλαγή λεκτικών «πυρών» ανάμεσα στους εκπροσώπους ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ προκάλεσε την «έκρηξη» του παρουσιαστή Νίκου Στραβελάκη ο οποίος προσπαθούσε να δώσει το λόγο στην Αλεξάνδρα Σδούκου της ΝΔ
Μεγάλη ένταση επικράτησε στον «αέρα» της εκπομπής «10 Παντού» του Open με πρωταγωνιστές τον Πέτρο Παππά του ΠΑΣΟΚ και την Μαριζέτα Αντωνοπούλου της ΕΛΑΣ. Αφορμή για να ανέβουν οι τόνοι στάθηκε η πρόσφατη επίθεση που εξαπέλυσε του Άδωνι Γεωργιάδη στον Αλέξη Τσίπρα τον οποίο κατήγγειλε «ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους Ποινικούς Κώδικες».
Αρχικά, ο Πέτρος Παππάς του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε τον προβληματισμό του γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν κινείται νομικά ενώ δέχεται την συγκεκριμένη κατηγορία.
«Μας προβληματίζει ιδιαίτερα πως όταν συκοφάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης αμέσως, την επόμενη μέρα, κατέθεσε μήνυση εναντίον του κ. Γεωργιάδη και θα απολογηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου και θα κριθεί, αν συκοφάντησε. Εμείς προφανώς θεωρούμε ότι συκοφάντησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ» είπε αρχικά αναφερόμενος στην πρόσφατη υπόθεση του ακινήτου του κ. Ανδρουλάκη που νοικιάζει στο Δημόσιο.
Στην συνέχεια πρόσθεσε: «Μας προκαλεί εύλογη απορία γιατί ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, ο κ. Τσίπρας ενώ δέχεται μια τόσο μεγάλη κατηγορία και τόσο βαριά...».
Τότε, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, τον διέκοψε λέγοντας: «Έγινε αυτεπάγγελτη διαδικασία και αρχειοθετήθηκε. Ο κ. Ανδρουλάκης ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ».
Ο κ.Παππάς συνέχισε λέγοντας: «Κατηγορείται ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας ότι τα έπαιρνε και κατηγορείται από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, από τον Υπουργό Υγείας της χώρας, και είχαμε και καταγγελίες από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για μαύρα ταμεία».
Η τελευταία αναφορά προκάλεσε ένα μειδίαμα στην κ. Αντωνοπούλου η οποία ρωτούσε επανειλημμένα: «Κάνετε συγκυβέρνηση;».
«Είναι χυδαίο αυτό που κάνετε! Ο κ. Τσίπρας να μας πει αν θα κάνει μήνυση αλλιώς εύλογες απορίες εγείρονται» αντέδρασε ο κ. Παππάς με την κ.Αντωνοπούλου να επιμένει στο ίδιο ύφος: «Συγκυβέρνηση βλέπω. Και με τους τρεις ή μόνο οι δύο σας;».
Η ανταλλαγή λεκτικών «πυρών» ανάμεσα στους εκπροσώπους ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ προκάλεσε την «έκρηξη» του παρουσιαστή Νίκου Στραβελάκη ο οποίος προσπαθούσε να δώσει το λόγο στην Αλεξάνδρα Σδούκου της ΝΔ.
«Έχω δώσει το λόγο στην κ. Σδούκου! Δεν ακούτε; Παρακαλώ πολύ! Θέλετε φωνή για να καταλάβετε;» έβαλε τις φωνές ο παρουσιαστής.
Αρχικά, ο Πέτρος Παππάς του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε τον προβληματισμό του γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν κινείται νομικά ενώ δέχεται την συγκεκριμένη κατηγορία.
«Μας προβληματίζει ιδιαίτερα πως όταν συκοφάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης αμέσως, την επόμενη μέρα, κατέθεσε μήνυση εναντίον του κ. Γεωργιάδη και θα απολογηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου και θα κριθεί, αν συκοφάντησε. Εμείς προφανώς θεωρούμε ότι συκοφάντησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ» είπε αρχικά αναφερόμενος στην πρόσφατη υπόθεση του ακινήτου του κ. Ανδρουλάκη που νοικιάζει στο Δημόσιο.
Στην συνέχεια πρόσθεσε: «Μας προκαλεί εύλογη απορία γιατί ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, ο κ. Τσίπρας ενώ δέχεται μια τόσο μεγάλη κατηγορία και τόσο βαριά...».
Τότε, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, τον διέκοψε λέγοντας: «Έγινε αυτεπάγγελτη διαδικασία και αρχειοθετήθηκε. Ο κ. Ανδρουλάκης ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ».
Ο κ.Παππάς συνέχισε λέγοντας: «Κατηγορείται ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας ότι τα έπαιρνε και κατηγορείται από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, από τον Υπουργό Υγείας της χώρας, και είχαμε και καταγγελίες από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για μαύρα ταμεία».
Η τελευταία αναφορά προκάλεσε ένα μειδίαμα στην κ. Αντωνοπούλου η οποία ρωτούσε επανειλημμένα: «Κάνετε συγκυβέρνηση;».
«Είναι χυδαίο αυτό που κάνετε! Ο κ. Τσίπρας να μας πει αν θα κάνει μήνυση αλλιώς εύλογες απορίες εγείρονται» αντέδρασε ο κ. Παππάς με την κ.Αντωνοπούλου να επιμένει στο ίδιο ύφος: «Συγκυβέρνηση βλέπω. Και με τους τρεις ή μόνο οι δύο σας;».
Η ανταλλαγή λεκτικών «πυρών» ανάμεσα στους εκπροσώπους ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ προκάλεσε την «έκρηξη» του παρουσιαστή Νίκου Στραβελάκη ο οποίος προσπαθούσε να δώσει το λόγο στην Αλεξάνδρα Σδούκου της ΝΔ.
«Έχω δώσει το λόγο στην κ. Σδούκου! Δεν ακούτε; Παρακαλώ πολύ! Θέλετε φωνή για να καταλάβετε;» έβαλε τις φωνές ο παρουσιαστής.
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