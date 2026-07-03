Χατζηδάκης: Σε μια ευρωπαϊκή χώρα θα υπήρχε μόνο καταδίκη των επιθέσεων, εδώ μιλούν για προβοκάτσια

«Όταν οι δράστες είναι ακροαριστεροί εμφανίζονται θεωρίες περί προβοκάτσιας»

Υπενθύμισε ότι ούτε πριν από τις εκλογές του 2023 προέβλεπαν οι μετρήσεις αυτοδυναμία ή ποσοστό 41% για τη ΝΔ, καθώς τότε εμφάνιζαν την παράταξη κοντά στο 32%-34%.Όπως είπε, όσο πλησιάζουν οι κάλπες τα διλήμματα γίνονται πιο καθαρά και οι αναποφάσιστοι αποφασίζουν, επισημαίνοντας ότι οι περισσότεροι αναποφάσιστοι προέρχονται από τον χώρο της ΝΔ.Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέπτυξε τρεις βασικούς λόγους για τους οποίους, όπως είπε, οι πολίτες θα πρέπει να εμπιστευθούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία.Πρώτον, επειδή – όπως ανέφερε – η κυβέρνηση υλοποίησε σχεδόν όλες τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, επικαλούμενος μελέτη σύμφωνα με την οποία το 91% των εξαγγελιών είτε έχει ολοκληρωθεί είτε βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.Δεύτερον, επειδή θεωρεί ότι στο δίλημμα μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών, ο πρωθυπουργός υπερέχει σε εμπειρία, αποτελεσματικότητα, γνώση των θεμάτων και διεθνές κύρος.Τρίτον, επειδή η ΝΔ θα παρουσιάσει, όπως είπε, το πρόγραμμά της για το 2030, επιλέγοντας να υποσχεθεί λίγα και συγκεκριμένα, αντί για ανεφάρμοστες εξαγγελίες.Ανέφερε ακόμη ότι το νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει αυξήσεις μισθών, μειώσεις φόρων και παρεμβάσεις που θα εξαντλούν τα δημοσιονομικά περιθώρια χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική σταθερότητα.Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο κ. Χατζηδάκης για τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την τριπλή εμπρηστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της μία γυναίκα.Όπως είπε, σε κάθε ευρωπαϊκή δημοκρατία μια τέτοια εγκληματική ενέργεια θα καταδικαζόταν χωρίς αστερίσκους, ανεξαρτήτως της ιδεολογικής προέλευσης των δραστών.Αντίθετα, σημείωσε ότι όταν οι δράστες προέρχονται από τον χώρο της άκρας Αριστεράς εμφανίζονται θεωρίες περί προβοκάτσιας ή εργαλειοποίησης.Κατηγόρησε συγκεκριμένα κόμματα της Αριστεράς ότι οι αντιδράσεις τους ήταν προκλητικές, υποστηρίζοντας πως αδυνατούν να καταδικάσουν απερίφραστα τέτοιες εγκληματικές ενέργειες.Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα το ζήτημα των Προσφυγικών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, διερωτώμενος αν θα υπήρχε η ίδια στάση ανοχής σε περίπτωση κατάληψης του χώρου από ακροδεξιά οργάνωση.