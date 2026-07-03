Χατζηδάκης: Σε μια ευρωπαϊκή χώρα θα υπήρχε μόνο καταδίκη των επιθέσεων, εδώ μιλούν για προβοκάτσια
Χατζηδάκης: Σε μια ευρωπαϊκή χώρα θα υπήρχε μόνο καταδίκη των επιθέσεων, εδώ μιλούν για προβοκάτσια
Όπως είπε, σε κάθε ευρωπαϊκή δημοκρατία μια εγκληματική ενέργεια σαν αυτή των εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη θα καταδικαζόταν χωρίς αστερίσκους - Τι ανέφερε για τα σενάρια νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και τις εκλογές
Σαφή καταδίκη των εμπρηστικών επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της μία γυναίκα, εξέφρασε ο Κωστής Χατζηδάκης, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στην αντιπολίτευση για τη στάση της απέναντι στην πολιτική βία. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε στον ΣΚΑΪ την ανάγκη απερίφραστης καταδίκης τέτοιων ενεργειών «χωρίς αστερίσκους», ενώ έστειλε μήνυμα ενότητας στο εσωτερικό της ΝΔ με αφορμή τα σενάρια για νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, υπογραμμίζοντας ότι «ο κόσμος της παράταξης μένει στην παράταξη». Παράλληλα, αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση, στην πορεία προς τις εκλογές και στην πρόοδο των έργων.
Στην αρχή της συνέντευξης, ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε άδικη την κριτική ότι κάθε κυβερνητική πρωτοβουλία αποδίδεται σε προεκλογικές σκοπιμότητες. Όπως είπε, όταν η κυβέρνηση προχωρά σε δύσκολες μεταρρυθμίσεις κατηγορείται ότι είναι «ανάλγητη», ενώ όταν λαμβάνει θετικά μέτρα κατηγορείται ότι βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο.
Τόνισε ότι στο πρόσφατο υπουργικό συμβούλιο παρουσιάστηκε η πορεία των δέκα εμβληματικών νομοσχεδίων και των τριάντα σημαντικότερων μεταρρυθμίσεων και έργων της χρονιάς, σημειώνοντας πως πολλά έχουν ήδη ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο και αρκετά ακόμη θα προχωρήσουν στο δεύτερο.
Και πρόσθεσε λέγοντας:
«Έχουν μείνει μήνες αρκετοί, μέχρι τις εκλογές. Ε, λογικό είναι τα κόμματα, όλα τα κόμματα, να ανεβάζουν στροφές. Είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο, όπου υπάρχει δημοκρατία. Καθώς πλησιάζουν κάπως οι εκλογές, υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα».
Υπενθύμισε ότι οι τρεις βουλευτές ξεκαθάρισαν δημόσια πως στηρίζουν την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας.
Για τον πρώην πρωθυπουργό είπε ότι τον γνωρίζει πολλά χρόνια, υπήρξε υπουργός του και διατηρούν ανθρώπινες σχέσεις, ωστόσο οι αποφάσεις ανήκουν αποκλειστικά στον ίδιο.
Εκτίμησε πάντως πως η ιστορία της ΝΔ έχει δείξει ότι όποιος δημιουργεί κόμμα στα δεξιά ή δίπλα στην παράταξη δεν καταφέρνει να αποκτήσει μεγάλη απήχηση, καθώς, όπως είπε, «ο κόσμος της παράταξης, ανεξαρτήτως αρχηγών, μένει στην παράταξη».
Ως προς τα δημοσκοπικά ευρήματα, ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν πρέπει να αναλύονται με υπερβολική ακρίβεια οι διαφορές μισής ή μίας μονάδας.
Στην αρχή της συνέντευξης, ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε άδικη την κριτική ότι κάθε κυβερνητική πρωτοβουλία αποδίδεται σε προεκλογικές σκοπιμότητες. Όπως είπε, όταν η κυβέρνηση προχωρά σε δύσκολες μεταρρυθμίσεις κατηγορείται ότι είναι «ανάλγητη», ενώ όταν λαμβάνει θετικά μέτρα κατηγορείται ότι βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο.
Τόνισε ότι στο πρόσφατο υπουργικό συμβούλιο παρουσιάστηκε η πορεία των δέκα εμβληματικών νομοσχεδίων και των τριάντα σημαντικότερων μεταρρυθμίσεων και έργων της χρονιάς, σημειώνοντας πως πολλά έχουν ήδη ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο και αρκετά ακόμη θα προχωρήσουν στο δεύτερο.
Και πρόσθεσε λέγοντας:
«Έχουν μείνει μήνες αρκετοί, μέχρι τις εκλογές. Ε, λογικό είναι τα κόμματα, όλα τα κόμματα, να ανεβάζουν στροφές. Είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο, όπου υπάρχει δημοκρατία. Καθώς πλησιάζουν κάπως οι εκλογές, υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα».
«Όποιος και αν κάνει κόμμα, ο κόσμος της ΝΔ μένει στην παράταξη»Αναφερόμενος στα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και στη συνάντησή του με 3 βουλευτές της ΝΔ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι άλλο οι προσωπικές σχέσεις και άλλο η πολιτική στάση.
Υπενθύμισε ότι οι τρεις βουλευτές ξεκαθάρισαν δημόσια πως στηρίζουν την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας.
Για τον πρώην πρωθυπουργό είπε ότι τον γνωρίζει πολλά χρόνια, υπήρξε υπουργός του και διατηρούν ανθρώπινες σχέσεις, ωστόσο οι αποφάσεις ανήκουν αποκλειστικά στον ίδιο.
Εκτίμησε πάντως πως η ιστορία της ΝΔ έχει δείξει ότι όποιος δημιουργεί κόμμα στα δεξιά ή δίπλα στην παράταξη δεν καταφέρνει να αποκτήσει μεγάλη απήχηση, καθώς, όπως είπε, «ο κόσμος της παράταξης, ανεξαρτήτως αρχηγών, μένει στην παράταξη».
Ως προς τα δημοσκοπικά ευρήματα, ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν πρέπει να αναλύονται με υπερβολική ακρίβεια οι διαφορές μισής ή μίας μονάδας.
Υπενθύμισε ότι ούτε πριν από τις εκλογές του 2023 προέβλεπαν οι μετρήσεις αυτοδυναμία ή ποσοστό 41% για τη ΝΔ, καθώς τότε εμφάνιζαν την παράταξη κοντά στο 32%-34%.
Όπως είπε, όσο πλησιάζουν οι κάλπες τα διλήμματα γίνονται πιο καθαρά και οι αναποφάσιστοι αποφασίζουν, επισημαίνοντας ότι οι περισσότεροι αναποφάσιστοι προέρχονται από τον χώρο της ΝΔ.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέπτυξε τρεις βασικούς λόγους για τους οποίους, όπως είπε, οι πολίτες θα πρέπει να εμπιστευθούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία.
Πρώτον, επειδή – όπως ανέφερε – η κυβέρνηση υλοποίησε σχεδόν όλες τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, επικαλούμενος μελέτη σύμφωνα με την οποία το 91% των εξαγγελιών είτε έχει ολοκληρωθεί είτε βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.
Δεύτερον, επειδή θεωρεί ότι στο δίλημμα μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών, ο πρωθυπουργός υπερέχει σε εμπειρία, αποτελεσματικότητα, γνώση των θεμάτων και διεθνές κύρος.
Τρίτον, επειδή η ΝΔ θα παρουσιάσει, όπως είπε, το πρόγραμμά της για το 2030, επιλέγοντας να υποσχεθεί λίγα και συγκεκριμένα, αντί για ανεφάρμοστες εξαγγελίες.
Ανέφερε ακόμη ότι το νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει αυξήσεις μισθών, μειώσεις φόρων και παρεμβάσεις που θα εξαντλούν τα δημοσιονομικά περιθώρια χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική σταθερότητα.
Όπως είπε, σε κάθε ευρωπαϊκή δημοκρατία μια τέτοια εγκληματική ενέργεια θα καταδικαζόταν χωρίς αστερίσκους, ανεξαρτήτως της ιδεολογικής προέλευσης των δραστών.
Αντίθετα, σημείωσε ότι όταν οι δράστες προέρχονται από τον χώρο της άκρας Αριστεράς εμφανίζονται θεωρίες περί προβοκάτσιας ή εργαλειοποίησης.
Κατηγόρησε συγκεκριμένα κόμματα της Αριστεράς ότι οι αντιδράσεις τους ήταν προκλητικές, υποστηρίζοντας πως αδυνατούν να καταδικάσουν απερίφραστα τέτοιες εγκληματικές ενέργειες.
Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα το ζήτημα των Προσφυγικών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, διερωτώμενος αν θα υπήρχε η ίδια στάση ανοχής σε περίπτωση κατάληψης του χώρου από ακροδεξιά οργάνωση.
Όπως είπε, όσο πλησιάζουν οι κάλπες τα διλήμματα γίνονται πιο καθαρά και οι αναποφάσιστοι αποφασίζουν, επισημαίνοντας ότι οι περισσότεροι αναποφάσιστοι προέρχονται από τον χώρο της ΝΔ.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέπτυξε τρεις βασικούς λόγους για τους οποίους, όπως είπε, οι πολίτες θα πρέπει να εμπιστευθούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία.
Πρώτον, επειδή – όπως ανέφερε – η κυβέρνηση υλοποίησε σχεδόν όλες τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, επικαλούμενος μελέτη σύμφωνα με την οποία το 91% των εξαγγελιών είτε έχει ολοκληρωθεί είτε βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.
Δεύτερον, επειδή θεωρεί ότι στο δίλημμα μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών, ο πρωθυπουργός υπερέχει σε εμπειρία, αποτελεσματικότητα, γνώση των θεμάτων και διεθνές κύρος.
Τρίτον, επειδή η ΝΔ θα παρουσιάσει, όπως είπε, το πρόγραμμά της για το 2030, επιλέγοντας να υποσχεθεί λίγα και συγκεκριμένα, αντί για ανεφάρμοστες εξαγγελίες.
Ανέφερε ακόμη ότι το νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει αυξήσεις μισθών, μειώσεις φόρων και παρεμβάσεις που θα εξαντλούν τα δημοσιονομικά περιθώρια χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική σταθερότητα.
«Όταν οι δράστες είναι ακροαριστεροί εμφανίζονται θεωρίες περί προβοκάτσιας»Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο κ. Χατζηδάκης για τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την τριπλή εμπρηστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της μία γυναίκα.
Όπως είπε, σε κάθε ευρωπαϊκή δημοκρατία μια τέτοια εγκληματική ενέργεια θα καταδικαζόταν χωρίς αστερίσκους, ανεξαρτήτως της ιδεολογικής προέλευσης των δραστών.
Αντίθετα, σημείωσε ότι όταν οι δράστες προέρχονται από τον χώρο της άκρας Αριστεράς εμφανίζονται θεωρίες περί προβοκάτσιας ή εργαλειοποίησης.
Κατηγόρησε συγκεκριμένα κόμματα της Αριστεράς ότι οι αντιδράσεις τους ήταν προκλητικές, υποστηρίζοντας πως αδυνατούν να καταδικάσουν απερίφραστα τέτοιες εγκληματικές ενέργειες.
Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα το ζήτημα των Προσφυγικών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, διερωτώμενος αν θα υπήρχε η ίδια στάση ανοχής σε περίπτωση κατάληψης του χώρου από ακροδεξιά οργάνωση.
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