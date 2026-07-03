Πάνω από τρεις οι δράστες του φονικού χτυπήματος σε βάρος στελεχών της ΝΔ: Οι δύο μηχανές και τα στοιχεία που εξετάζει η Αντιτρομοκρατική
Πάνω από τρεις οι δράστες του φονικού χτυπήματος σε βάρος στελεχών της ΝΔ: Οι δύο μηχανές και τα στοιχεία που εξετάζει η Αντιτρομοκρατική
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και το υλικό που έχει συλλεχθεί, προκειμένου να φτάσουν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων
Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την ταυτοποίηση των δραστών που συμμετείχαν στο τριπλό χτύπημα σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη.
Οι επιθέσεις είχαν τραγική κατάληξη, καθώς έχασε τη ζωή της η 72χρονη Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Υπενθυμίζεται ότι τα άλλα δύο πρόσωπα που μπήκαν στο στόχαστρο ήταν ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Σάββας Αναστασιάδης και ο πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς.
Οι πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές δείχνουν ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, χωρίς να αποκλείεται ο αριθμός τους να είναι μεγαλύτερος. Οι δράστες φέρεται να χρησιμοποίησαν δύο μοτοσικλέτες και μέσα σε διάστημα περίπου δέκα λεπτών κατάφεραν να κινηθούν στα τρία διαφορετικά σημεία που είχαν βάλει στο στόχαστρο.
Όσον αφορά τους αυτοσχέδιους μηχανισμούς που χρησιμοποιήθηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερη πολυπλοκότητα στην κατασκευή τους, γεγονός που φαίνεται πως επέτρεψε στους δράστες να τους τοποθετήσουν και να τους ενεργοποιήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.
«Είναι σε εξέλιξη η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής. Σίγουρα οι αστυνομικοί έχουν κάνει κάποιες διαπιστώσεις. Θα πρέπει όμως να περιμένουμε και τα αποτελέσματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που έφτασε στο σημείο και έχει κάνει μια πολύ καλή εξερεύνηση. Υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών. Οι συνάδελφοι έχουν καταφέρει να συλλέξουν υλικό και ελπίζουμε ότι θα μας δώσουν στοιχεία αυτά τα υπολείμματα που έχουμε στα χέρια μας», ανέφερε αρχικά η κ. Δημογλίδου.
«Φυσικά συνεχίζουν να αναζητούν υλικό ώστε να φτάσουμε στην ταυτοποίηση των δραστών, ενώ δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι έχουμε και άλλους συμμετέχοντες. Μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρία άτομα από την πρώτη εικόνα που έχουν οι αστυνομικοί, δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε σίγουροι ότι είναι οι μόνοι εμπλεκόμενοι. Από τους χρόνους που μεσολάβησαν ανάμεσα σε κάθε επίθεση και από την απόσταση μεταξύ αυτών των σημείων, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι είναι τα ίδια άτομα που έχουν δράσει και στα τρία σημεία. Άλλωστε έχουμε και τον ίδιο εμπρηστικό μηχανισμό και στις τρεις περιπτώσεις», πρόσθεσε.
Και συνέχισε: «Υπάρχει ένας μεγάλος κύκλος υπόπτων που εξετάζουν οι αστυνομικοί και με τα στοιχεία που συλλέγουμε αυτός ο κύκλος κλείνει και έτσι καταλήγουμε στους βασικούς εμπλεκόμενους. Οι δράστες είχαν φροντίσει να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους και των οχημάτων με τα οποία κινήθηκαν. Δεν έχουν βρεθεί τα οχήματα, ούτε πόσα έχουν χρησιμοποιηθεί και πόσοι είναι οι δράστες. Η Αντιτρομοκρατική εργάζεται αθόρυβα και έχει προχωρήσει την έρευνα».
Οι επιθέσεις είχαν τραγική κατάληξη, καθώς έχασε τη ζωή της η 72χρονη Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Υπενθυμίζεται ότι τα άλλα δύο πρόσωπα που μπήκαν στο στόχαστρο ήταν ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Σάββας Αναστασιάδης και ο πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς.
Πιθανότατα νεαρής ηλικίας οι δράστεςΣύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, τα άτομα που πραγματοποίησαν τις επιθέσεις φέρεται να είναι νεαρής ηλικίας, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτει ότι πρόκειται για πρόσωπα γνωστά από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.
Οι πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές δείχνουν ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, χωρίς να αποκλείεται ο αριθμός τους να είναι μεγαλύτερος. Οι δράστες φέρεται να χρησιμοποίησαν δύο μοτοσικλέτες και μέσα σε διάστημα περίπου δέκα λεπτών κατάφεραν να κινηθούν στα τρία διαφορετικά σημεία που είχαν βάλει στο στόχαστρο.
Όσον αφορά τους αυτοσχέδιους μηχανισμούς που χρησιμοποιήθηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερη πολυπλοκότητα στην κατασκευή τους, γεγονός που φαίνεται πως επέτρεψε στους δράστες να τους τοποθετήσουν και να τους ενεργοποιήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.
«Δεν αποκλείεται να είναι πάνω από τρεις οι δράστες»Για την υπόθεση και την πορεία των ερευνών μίλησε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου η οποία τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Αντιτρομοκρατική εργάζεται αθόρυβα και έχει προχωρήσει την έρευνα.
«Είναι σε εξέλιξη η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής. Σίγουρα οι αστυνομικοί έχουν κάνει κάποιες διαπιστώσεις. Θα πρέπει όμως να περιμένουμε και τα αποτελέσματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που έφτασε στο σημείο και έχει κάνει μια πολύ καλή εξερεύνηση. Υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών. Οι συνάδελφοι έχουν καταφέρει να συλλέξουν υλικό και ελπίζουμε ότι θα μας δώσουν στοιχεία αυτά τα υπολείμματα που έχουμε στα χέρια μας», ανέφερε αρχικά η κ. Δημογλίδου.
«Φυσικά συνεχίζουν να αναζητούν υλικό ώστε να φτάσουμε στην ταυτοποίηση των δραστών, ενώ δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι έχουμε και άλλους συμμετέχοντες. Μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρία άτομα από την πρώτη εικόνα που έχουν οι αστυνομικοί, δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε σίγουροι ότι είναι οι μόνοι εμπλεκόμενοι. Από τους χρόνους που μεσολάβησαν ανάμεσα σε κάθε επίθεση και από την απόσταση μεταξύ αυτών των σημείων, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι είναι τα ίδια άτομα που έχουν δράσει και στα τρία σημεία. Άλλωστε έχουμε και τον ίδιο εμπρηστικό μηχανισμό και στις τρεις περιπτώσεις», πρόσθεσε.
Και συνέχισε: «Υπάρχει ένας μεγάλος κύκλος υπόπτων που εξετάζουν οι αστυνομικοί και με τα στοιχεία που συλλέγουμε αυτός ο κύκλος κλείνει και έτσι καταλήγουμε στους βασικούς εμπλεκόμενους. Οι δράστες είχαν φροντίσει να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους και των οχημάτων με τα οποία κινήθηκαν. Δεν έχουν βρεθεί τα οχήματα, ούτε πόσα έχουν χρησιμοποιηθεί και πόσοι είναι οι δράστες. Η Αντιτρομοκρατική εργάζεται αθόρυβα και έχει προχωρήσει την έρευνα».
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