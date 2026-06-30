Προς αλλαγή ηγεσίας ο ΣΥΡΙΖΑ με «βελούδινη» υποκατάσταση Φάμελλου, τι προβλέπει το άρθρο που επικαλούνται Παππάς, Πολάκης, Δούρου

Παράλληλα έρχεται και νέο κύμα παραιτήσεων από μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αφού τον χορό άνοιξε χθες η Μαριλιζα Ξενογιαννακοπούλου

Εγώ, μέσα από μια διαδρομή από τους φοιτητικούς αγώνες, το ΣΦΙΑ, ΓΡ. Λαμπράκης και την ΕΦΕΕ, την ΚΝΕ, την ΠΣΚ και τα ΕΑΑΚ, τον ιατρικό συνδικαλισμό στο Κρατικό της Νίκαιας, στην ΕΙΝΑΠ, στην ΟΕΝΓΕ, στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά με την ΑΡΣΙ, τον Δήμο Σφακίων με την Αγωνιστική Δημοτική Συνεργασία Σφακίων, την παράταξη του 62% και του 96,4%, και μετά στον ΣΥΡΙΖΑ του 2015-2019 της κυβέρνησης και του 2019-2026 της αντιπολίτευσης...



ΗΜΟΥΝ, ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ με την Αριστερά των ρήξεων, με την Αριστερά που κυβερνά για να ΑΛΛΑΞΕΙ και όχι να διαχειριστεί, με την Αριστερά της αναδιανομής υπέρ της εργασίας και της ασυμφιλίωτης σύγκρουσης με την ολιγαρχία, με την Αριστερά που θέλει να τσακίσει το «βαθύ κράτος» του τριγώνου της διαπλοκής τραπεζών - ΜΜΕ - Δικαιοσύνης, με την Αριστερά του κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού, εφαρμόσιμου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...



Με δυο λόγια, με την ΑΡΙΣΤΕΡΑ που λειτουργεί «ως το χέρι που κινεί την ιστορία, γιατί είναι το μυαλό που σχεδιάζει το μέλλον»!!!



Αυτά τα ολίγα, επειδή είδα κάτι για «κυβερνώσα Αριστερά», για «χρησιμότητες», είδα και κάτι λογοκλοπές από 6 πυλώνες, και πρέπει να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους για τους ιστορικούς κύκλους... που δεν ανοιγοκλείνουν με βάση τις διαθέσεις ΚΑΝΕΝΟΣ, αλλά με βάση την κίνηση των λαϊκών μαζών!!!



Παύλος Πολάκης, μέλος της ΠΓ και της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, βουλευτής Χανίων και, προφανώς, όχι ανεξάρτητος!!