Προς αλλαγή ηγεσίας ο ΣΥΡΙΖΑ με «βελούδινη» υποκατάσταση Φάμελλου, τι προβλέπει το άρθρο που επικαλούνται Παππάς, Πολάκης, Δούρου
Προς αλλαγή ηγεσίας ο ΣΥΡΙΖΑ με «βελούδινη» υποκατάσταση Φάμελλου, τι προβλέπει το άρθρο που επικαλούνται Παππάς, Πολάκης, Δούρου
Παράλληλα έρχεται και νέο κύμα παραιτήσεων από μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αφού τον χορό άνοιξε χθες η Μαριλιζα Ξενογιαννακοπούλου
Κάτι περισσότερο από ειλημμένη είναι η απόφαση για αλλαγή ηγεσίας και γραμμής πλεύσης στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ταυτόχρονα, αφού Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου ετοιμάζονται για αμφισβήτηση της στρατηγικής του σημερινού Πρόεδρου, Σωκράτη Φάμελλου, προκαλώντας νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.
Επικαλούμενα, κατά πληροφορίες, το Άρθρο 16 του Καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, στελέχη της μειοψηφίας υπενθυμίζουν ότι το επίμαχο άρθρο προβλέπει πως «η Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε.) αποτελεί το ανώτερο πολιτικό όργανο, ο αριθμός της καθορίζεται από το Συνέδριο του Κόμματος. Είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των αποφάσεων του συνεδρίου. Εκλέγει την Πολιτική Γραμματεία, την/τον Γραμματέα και την/τον Αναπληρωτή Γραμματέα της και τα όργανα που θεωρεί απαραίτητα για τη λειτουργία και τη δράση του κόμματος», χωρίς να εξαιρείται κατά την ερμηνεία της μειοψηφίας και το Προεδρείο.
Σε μια τέτοια περίπτωση, θα προκριθεί ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας με νομιμοποίηση από το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο, καθώς «δεν τίθεται θέμα μομφής» κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, όπως μεταδίδουν καλά πληροφορημένες πηγές. Η «βελούδινη» υποκατάσταση του όμως από ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας είναι ένα σενάριο που περιέγραψε χθες δημόσια ο Νίκος Παππάς.
«Πρέπει να συζητήσουμε το πώς με συλλογικό τρόπο θα πάμε στη διάταξη δυνάμεων που θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα για τις επικείμενες εκλογές», είπε, ενώ σε ερώτηση για το αν μιλά για «συλλογική ηγεσία» απάντησε: «Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποκλείσουμε. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση η οποία να αναστρέψει την παρούσα εικόνα. Και η παρούσα εικόνα μπορεί να ανατραπεί με όρους τομής», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «με την παρούσα διάταξη δυνάμεων είναι σαφές ότι δεν μπορεί να γίνει ανάταξη».
Καθιστώντας γνωστή την παραίτηση της, η κυρία Ξενογιαννακοπουλου τόνισε πως «δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρξει ψηφοδέλτιο του κόμματος απέναντι στον Τσίπρα», προσθέτοντας ότι «τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις».
Σημειωτέον ότι με την αποχώρηση της κυρίας Ξενογιαννακοπούλου, η μειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εκτιμά πως δημιουργείται άλλη μια ρωγμή στον συσχετισμό κατά του Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος συγκαλεί σήμερα για πρώτη φορά το Εκτελεστικό Γραφείο του κόμματος, προκειμένου να ανατάξει τον υφιστάμενο μηχανισμό.
Η «αφωνία» που του καταλογίζει η μειοψηφία σε σχέση με την πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Alpha, αλλά και η εικόνα διάλυσης των οργανώσεων ανά την Ελλάδα είναι ζητήματα που η μειοψηφία σκοπεύει να θέσει στην ηγεσία του κόμματος. Ωστόσο, κλειδί αποτελεί η στάση των σημερινών βουλευτών της Κουμουνδούρου, οι οποίοι φέρονται να έχουν επηρεαστεί τόσο από τα νέα πρόσωπα που μετέχουν στα συλλογικά όργανα της ΕΛΑΣ, όσο και από το «πράσινο κύμα» στελεχών προερχόμενων από το ΠΑΣΟΚ που θέλουν να πλαισιώσουν τον Αλέξη Τσίπρα, πολλαπλασιάζοντας τους δυνητικούς τους αντιπάλους στις εκλογικές τους περιφέρειες.
Πάντως, ο βουλευτης Χανίων, Παύλος Πολακης δεν άφησε ασχολίαστα τα όσα ειπώθηκαν στο ιδρυτικό Συνέδριο της ΕΛΑΣ, δηλαδή στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος, σχολιάζοντας πως «επειδή είδα κάτι για «κυβερνώσα Αριστερά», για «χρησιμότητες», είδα και κάτι λογοκλοπές από 6 πυλώνες, και πρέπει να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους για τους ιστορικούς κύκλους... που δεν ανοιγοκλείνουν με βάση τις διαθέσεις ΚΑΝΕΝΟΣ, αλλά με βάση την κίνηση των λαϊκών μαζών!!!»
Επικαλούμενα, κατά πληροφορίες, το Άρθρο 16 του Καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, στελέχη της μειοψηφίας υπενθυμίζουν ότι το επίμαχο άρθρο προβλέπει πως «η Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε.) αποτελεί το ανώτερο πολιτικό όργανο, ο αριθμός της καθορίζεται από το Συνέδριο του Κόμματος. Είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των αποφάσεων του συνεδρίου. Εκλέγει την Πολιτική Γραμματεία, την/τον Γραμματέα και την/τον Αναπληρωτή Γραμματέα της και τα όργανα που θεωρεί απαραίτητα για τη λειτουργία και τη δράση του κόμματος», χωρίς να εξαιρείται κατά την ερμηνεία της μειοψηφίας και το Προεδρείο.
Σε μια τέτοια περίπτωση, θα προκριθεί ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας με νομιμοποίηση από το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο, καθώς «δεν τίθεται θέμα μομφής» κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, όπως μεταδίδουν καλά πληροφορημένες πηγές. Η «βελούδινη» υποκατάσταση του όμως από ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας είναι ένα σενάριο που περιέγραψε χθες δημόσια ο Νίκος Παππάς.
«Πρέπει να συζητήσουμε το πώς με συλλογικό τρόπο θα πάμε στη διάταξη δυνάμεων που θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα για τις επικείμενες εκλογές», είπε, ενώ σε ερώτηση για το αν μιλά για «συλλογική ηγεσία» απάντησε: «Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποκλείσουμε. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση η οποία να αναστρέψει την παρούσα εικόνα. Και η παρούσα εικόνα μπορεί να ανατραπεί με όρους τομής», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «με την παρούσα διάταξη δυνάμεων είναι σαφές ότι δεν μπορεί να γίνει ανάταξη».
Νέο κύμα παραιτήσεωνΤην ίδια στιγμή, νέο κύμα παραιτήσεων από μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναμένεται, κατά πληροφορίες, σήμερα, αφού τον χορό άνοιξε χθες η Μαριλιζα Ξενογιαννακοπούλου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όσοι εγκαταλείπουν την Κουμουνδούρου θα περάσουν αυτοδίκαια στο πολιτικό προσωπικό της Αμαλίας.
Καθιστώντας γνωστή την παραίτηση της, η κυρία Ξενογιαννακοπουλου τόνισε πως «δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρξει ψηφοδέλτιο του κόμματος απέναντι στον Τσίπρα», προσθέτοντας ότι «τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις».
Σημειωτέον ότι με την αποχώρηση της κυρίας Ξενογιαννακοπούλου, η μειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εκτιμά πως δημιουργείται άλλη μια ρωγμή στον συσχετισμό κατά του Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος συγκαλεί σήμερα για πρώτη φορά το Εκτελεστικό Γραφείο του κόμματος, προκειμένου να ανατάξει τον υφιστάμενο μηχανισμό.
Η «αφωνία» που του καταλογίζει η μειοψηφία σε σχέση με την πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Alpha, αλλά και η εικόνα διάλυσης των οργανώσεων ανά την Ελλάδα είναι ζητήματα που η μειοψηφία σκοπεύει να θέσει στην ηγεσία του κόμματος. Ωστόσο, κλειδί αποτελεί η στάση των σημερινών βουλευτών της Κουμουνδούρου, οι οποίοι φέρονται να έχουν επηρεαστεί τόσο από τα νέα πρόσωπα που μετέχουν στα συλλογικά όργανα της ΕΛΑΣ, όσο και από το «πράσινο κύμα» στελεχών προερχόμενων από το ΠΑΣΟΚ που θέλουν να πλαισιώσουν τον Αλέξη Τσίπρα, πολλαπλασιάζοντας τους δυνητικούς τους αντιπάλους στις εκλογικές τους περιφέρειες.
Πάντως, ο βουλευτης Χανίων, Παύλος Πολακης δεν άφησε ασχολίαστα τα όσα ειπώθηκαν στο ιδρυτικό Συνέδριο της ΕΛΑΣ, δηλαδή στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος, σχολιάζοντας πως «επειδή είδα κάτι για «κυβερνώσα Αριστερά», για «χρησιμότητες», είδα και κάτι λογοκλοπές από 6 πυλώνες, και πρέπει να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους για τους ιστορικούς κύκλους... που δεν ανοιγοκλείνουν με βάση τις διαθέσεις ΚΑΝΕΝΟΣ, αλλά με βάση την κίνηση των λαϊκών μαζών!!!»
Αναλυτικά, η ανάρτηση Πολάκη
Εγώ, μέσα από μια διαδρομή από τους φοιτητικούς αγώνες, το ΣΦΙΑ, ΓΡ. Λαμπράκης και την ΕΦΕΕ, την ΚΝΕ, την ΠΣΚ και τα ΕΑΑΚ, τον ιατρικό συνδικαλισμό στο Κρατικό της Νίκαιας, στην ΕΙΝΑΠ, στην ΟΕΝΓΕ, στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά με την ΑΡΣΙ, τον Δήμο Σφακίων με την Αγωνιστική Δημοτική Συνεργασία Σφακίων, την παράταξη του 62% και του 96,4%, και μετά στον ΣΥΡΙΖΑ του 2015-2019 της κυβέρνησης και του 2019-2026 της αντιπολίτευσης...
ΗΜΟΥΝ, ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ με την Αριστερά των ρήξεων, με την Αριστερά που κυβερνά για να ΑΛΛΑΞΕΙ και όχι να διαχειριστεί, με την Αριστερά της αναδιανομής υπέρ της εργασίας και της ασυμφιλίωτης σύγκρουσης με την ολιγαρχία, με την Αριστερά που θέλει να τσακίσει το «βαθύ κράτος» του τριγώνου της διαπλοκής τραπεζών - ΜΜΕ - Δικαιοσύνης, με την Αριστερά του κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού, εφαρμόσιμου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...
Με δυο λόγια, με την ΑΡΙΣΤΕΡΑ που λειτουργεί «ως το χέρι που κινεί την ιστορία, γιατί είναι το μυαλό που σχεδιάζει το μέλλον»!!!
Αυτά τα ολίγα, επειδή είδα κάτι για «κυβερνώσα Αριστερά», για «χρησιμότητες», είδα και κάτι λογοκλοπές από 6 πυλώνες, και πρέπει να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους για τους ιστορικούς κύκλους... που δεν ανοιγοκλείνουν με βάση τις διαθέσεις ΚΑΝΕΝΟΣ, αλλά με βάση την κίνηση των λαϊκών μαζών!!!
Παύλος Πολάκης, μέλος της ΠΓ και της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, βουλευτής Χανίων και, προφανώς, όχι ανεξάρτητος!!
ΗΜΟΥΝ, ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ με την Αριστερά των ρήξεων, με την Αριστερά που κυβερνά για να ΑΛΛΑΞΕΙ και όχι να διαχειριστεί, με την Αριστερά της αναδιανομής υπέρ της εργασίας και της ασυμφιλίωτης σύγκρουσης με την ολιγαρχία, με την Αριστερά που θέλει να τσακίσει το «βαθύ κράτος» του τριγώνου της διαπλοκής τραπεζών - ΜΜΕ - Δικαιοσύνης, με την Αριστερά του κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού, εφαρμόσιμου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...
Με δυο λόγια, με την ΑΡΙΣΤΕΡΑ που λειτουργεί «ως το χέρι που κινεί την ιστορία, γιατί είναι το μυαλό που σχεδιάζει το μέλλον»!!!
Αυτά τα ολίγα, επειδή είδα κάτι για «κυβερνώσα Αριστερά», για «χρησιμότητες», είδα και κάτι λογοκλοπές από 6 πυλώνες, και πρέπει να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους για τους ιστορικούς κύκλους... που δεν ανοιγοκλείνουν με βάση τις διαθέσεις ΚΑΝΕΝΟΣ, αλλά με βάση την κίνηση των λαϊκών μαζών!!!
Παύλος Πολάκης, μέλος της ΠΓ και της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, βουλευτής Χανίων και, προφανώς, όχι ανεξάρτητος!!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα